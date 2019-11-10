ways of seeing：婆婆與機械人的魔幻時刻

這張照片拍下了西安超人雕塑研究院院長鄒人倜和他的「分身」，除了人像，他亦以製作電影道具知名。照片攝於2008年，鄒人倜經常帶此機械人一同登上國內外電視台。（@property of YvesGellie提供）

展場上一張照片格外扣人心弦，婆婆彈琴，機械人隨之起舞，如電影場景。Gellie說當時一名女士路過在拍照，他正想阻止，不想破壞這特別的一刻，誰知她竟是婆婆的女兒。（@property of YvesGellie提供）

2009年在德國的研究中心「卡爾斯魯爾理工學院」所拍的機械人。實驗室是個特別的空間，人類在此秘密地將各種欲望透過研究實現。（@property of YvesGellie提供）

展覽其中一段影片「鳥」，本來心情不好的老太太看見機械人，純真地談起她喜歡的鳥兒，攝影師透過捕捉這些「神奇時刻」探索人與機械人的關係。（@property of YvesGellie提供）

【明報專訊】醫院裏的戈蒂爾婆婆這天心情看起來不太好，誰跟她說話都不太搭理。機械人Nao坐在一角，白淨機身與走廊一樣顯得乾淨冷冰冰，護士預計安排婆婆與機械人一對一說話的場面亦不會有什麼收穫。當護理人員將坐在輪椅上的婆婆推出來時，Nao站了起來。

她俯視着個子小小的Nao上方兩點光，開口：「你今天有了漂亮的眼睛呢。」「謝謝。早餐吃得好嗎？」「好。」「有沒有給小鳥留些麵包碎？」「有。」

法國攝影師Yves Gellie拍下這一幕，他把機械人與人類建立關係的一瞬間稱為「魔幻時刻」。

Nao分享長者孤獨時光

然後戈蒂爾婆婆開始談起金絲雀與麻雀，小鳥見到藍天就會開心，唱起歌來，吱吱，吱吱。Nao問，「你有見過機械小鳥嗎？」婆婆聽不懂什麼機械小鳥，坐直身子來聽。他們也聊到鳥寶寶學飛，Nao說你可以教我飛嗎？「可以。」她主動伸出手來，「我們一起飛。來吧？」

「護士都哭了」，「我不是科學家，無法斷定什麼，只是在探索一些東西，一些……」Gellie吹一口氣，「兩個生物（creature）之間的souffler，」法文裏的「氣息」，「一個是人類，一個是人工製造出來的生物」。攝影師說，醫院裏的長者都知道機械人背後有人控制，Nao的回應是由護士幕後輸入的，有些人會與它建立關係，有些人只當是玩玩，其中一個伯伯希望機械人穿上裙子，不斷表達愛意，「他當然是玩玩而已，但那對他而言也是珍貴的時刻」。Gellie強調人類所寄託的幻想是虛幻的，但他拍的一切卻是真實。

進化到第六代 應用廣泛

Nao由法國公司Aldebaran研發，後被日本SoftBank併購，至去年已進化到第六代，官網介紹機械人五十八厘米高，在全球七十個國家用於研究、教學、護理等範疇。Gellie在二○一七年駐留巴黎醫院Broca Hospital的研究室Lusage Lab共六個月，探討社交機械人（social robots）的應用，例如照顧早發腦退化症的長者及陪伴自閉症兒童。不過因為利潤不可觀，沒得到投資者很大支持，這項研究隨後需放慢腳步。芬蘭近年亦有團隊研發社交機械人Momo，為自閉症人士提供溝通治療。

捕捉人與機械人奇妙時刻

在大學讀醫的Gellie曾從事新聞攝影，做過哥倫比亞可卡因製毒及索馬里戰爭難民等專題，今次香港浸會大學「數碼十一月」展覽《機械人時代》展出他在法國、比利時、美國、日本、中國等各地醫院及實驗室拍攝的照片及影片，部分是他帶Nao到醫院時拍下的，希望機械人與人作一對一的交流，他說與科幻片不同，「我只是很簡單去做，一個人與一個機械人，若行得通，就會出現奇妙時刻，行不通就什麼都不會發生」。展場上一張照片格外動人，婆婆背對鏡頭彈琴，旁邊機械人在跳舞，她側頭看它，感覺溫韾。Gellie說婆婆原本對機械人毫無興趣，機械人幾次向她問好都不理睬，「她是個衣著得體的女士，每天起牀進餐會一直哼三個音，啦啦啦，啦啦啦，坐在琴前也彈這幾個音，這時機械人就跳起舞來了，她讚跳得真好，然後再彈，機械人又隨之起舞」。

道德倫理爭議 守則因時制宜？

這些作品似拍出了人類與機械人之間的感情，但Gellie說作品在法國亦引來批評，覺得這就等於說兩者是等同的，有些看起來甚至像祖父母和孫兒。而在歐洲，人們對機械人的發展一直很忌諱，擔心會取代人類。歐洲議會二○一七年就曾召開委員會討論就機械人及人工智能訂立民法守則，文件在「一般原則」首條提到Asimov's Laws。這其實是科幻小說家及生物化學家Isaac Asimov在上世紀四十年代提出的三項定律，包括機械人不可傷害人類、遵從人類命令及在不違反頭兩條的情况下保護自己。到了今時今日，已有許多人討論這些定律還是否適用，實際上也就是在討論機械人發展的道德倫理問題，是否需要因科技發展而因時制宜。

在浸大學生回應Gellie創作的延伸創作中，就有一份由修讀歐洲研究的學生Kevin Cheung、Tiffany Lusson、Franck Wang撰寫的二○八四年世界公約，反其道而行，設想在二○六七年機械人發動叛變後，要訂下公約保障機械人權，頭一條列明「所有機械人生而自由，在尊嚴和權利上一律平等。」

「將自己當成是神」

我們未知離這個時代到底有多遠，但至少知道現在是時候想想幾十年前的機械人倫理還是否適用了。Gellie於二○一○年在大阪拍下的另一張照片，是日本機械人發明家石黑浩與他的「分身」，驟眼看二「人」一模一樣，其實左邊是機械人。石黑浩以製造與真人酷似的機械人聞名，包括「美女機械人」Erica，而照片中的是他依自己模樣製作的Geminoid，「一開始是機械人模仿他，後來卻是他反過來模仿機械人」，Gellie說因為機械人不會變老，石黑浩更去動手術保持「青春」。攝影師補充這固然在日本也有惹來爭議，而在西方文化裏，因為基督教宗教背景影響，將機械人製造得似人會被視作褻瀆神的行為，「這就如將自己當成是神」。

仿真人機械人 真假難分

在中國的一間公司，可就相當放得開了。在石黑浩照片旁，也有一張近似的照片，兩個「男人」坐在實驗室，一真一假。問到Gellie在中國的觀察與日本有否不同，他說亦不太了解中國情况，只覺實驗室環境很有趣。然而翻查資料，原來拍攝之處是「西安超人雕塑研究院」，照片的模特兒正是院長鄒人倜，上月剛去世，被稱為「中國矽膠人像第一人」，夢想與杜莎夫人蠟像館一較高下，普京、霍金、楊貴妃都製作過，據報「楊貴妃」可憑人臉識別認住記者樣子，轉頭再遇會說「老朋友，又見面了」打招呼。

仿真人機械人的比併，中國當然都要追上，中國科學技術大學機器人實驗室主任陳小平二○一六年研發出「佳佳」，不過他的態度顯得謹慎，今年初受訪呼籲中國人工智慧學術界及商家要與哲學、法律等界別合作，「規避人工智能發展過程中的倫理道德風險」，透露中國人工智能學會已委託他成立「人工智能倫理道德專業委員會」，為制訂相關政策提供參考意見。

婆婆關心機械人

Gellie着眼真實，說現時所見的機械人能做到的還是很有限，他的作品也不是要為機械人發展的好壞下判斷，想呈現的是兩者如何建立關係，最後再跟我們分享了一個影片幕後故事。其中一段影片是一對孖生婆婆與機械人的對話，婆婆快到九十歲了，耐心地教站在桌上的機械人Nao，比利時人是怎樣說九十的，聊得高興。「你知道之後發生什麼事嗎？因為機械人在氈上走得不好，它忽然說了一句『我的膝蓋有些問題』，便頭往下的掉下去了」，結果婆婆嚇一大跳，修好之後他們無論如何不願再參與跟Nao的對話，再見到Gellie時，總是小心翼翼地問，「那個機械人怎樣？他還好嗎？」

「機械人時代」展覽

日期：即日至11月16日

時間：上午10:00時至晚上7:00

地點：香港浸會大學逸夫校園思齊樓3樓TriAngle（DLB306）

文 // 曾曉玲

圖 // @property of YvesGellie提供

編輯 // 蔡曉彤

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