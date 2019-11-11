知多啲：擺脫氧氣罩 留給最愛3分鐘

【明報專訊】珍惜當下，活好每一天，似乎是對抗死亡的最好方法。好友的媽媽得了肺癌，來看我的時候，病情已到了頗後期。我決定向他們詳實解釋病况及其預期發展。當伯母知道自己病况後，平靜及簡短地對我說：「多謝你，梁醫生。我會更加珍惜我還有的日子。」

而她真的做到了。她雖戴着流動氧氣機，但仍不會錯過每一場心愛的大戲表演，每星期她都會盡興於「與媽媽四方城之會」，她期盼着遠在海外的兒女回來聚別。每天對她來說，都是分外珍重與充實。在「道別」之時，她更向身邊的人一一「道謝」。

九旬夫妻 相見困難重重

而我更在其中一名病人的身上，看到美好的「道愛」。95歲伯伯因急性呼吸衰竭而入院，需要用輔助呼吸儀器來提升血氧濃度。在醫院內，他要長期戴上覆蓋口鼻的呼吸氣罩，否則血氧濃度便會急速下降，瞬間達至危險水平。因此，我們吩咐護理要隨時監察他的氧氣水平，不容伯伯除下氣罩。伯伯戴上了氣罩之後便無法說話，他是一直都知道，如除脫後呼吸會隨時停頓。因此，他一直也十分合作。怎知有一天，護士急忙告知：伯伯掙扎不已，一定要將氧氣罩除下。她們正在努力阻止，問我該怎麼辦。既然伯伯如此抗拒，我便吩附護士緊密觀察他的氧氣濃度，當度數到達最理想水平時，就替伯伯除下氣罩，讓他嘗試自己呼吸數分鐘吧。後來護士又再告訴我：已替伯伯成功除下氣罩3分鐘，現在已經戴上，而伯伯亦再沒有掙扎。

翌日巡房時，家人向我解釋：「爸爸不是不願意戴氣罩。昨天，他只不過是太想說話了。」

原來昨天伯伯的妻子到了醫院來。妻子是一名94歲的老人，亦是長期病患，兼且行動不便。因此，她每次到醫院來，都要經子女諸多安排。伯伯或者深知兩夫妻的見面機會實在難得，而且亦不會多了，故他拚命掙扎，無論如何都要向妻子親口說話。

「伯伯究竟有沒有對伯母講到話呀？」

「有呀。佢對媽媽講了：『我一生……最愛嘅就係……你。』」

隨後一天，伯伯因呼吸衰竭而離世了。但是，我相信他「道愛」是圓滿的，他遺留了無限愛意及溫暖。

「四道人生」，每每都使我動容。陪着你走，這四道人生……道謝、道愛、道歉、道別。