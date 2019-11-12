後記：現實中的喪屍——真菌感染螞蟻

【明報專訊】Alvin在訪問中雖說，這次不介紹真菌和菇菌的常識，要說新事物，但訪問後仍然送上他的著作《一菇一世界——菇菌趣味新知》。翻開這本書發現竟有「殭屍螞蟻」，連樣子也十足美劇Walking Dead的喪屍，又枯又爛，卻懂活動，又會傳染，真是不得了！原來螞蟻被一種真菌感染後，就會離巢流浪，尋找新鮮樹葉，研究人員發現「殭屍螞蟻」在死前數小時會死咬着樹葉的主脈，把自己困在樹葉，不久頭部就會長出菌絲。

讀着讀着也發現《一菇一世界》是本好書，Alvin沒用艱澀學術字眼，以淺明寫法傳達真菌知識，也用人格化的筆觸講述森林中的菇菌故事。第三部分還有一套香港野外菇菌圖鑑，展示103種菇菌。這些圖鑑其實很重要，上次由中大出版社推出的《香港蕈菌》已是1995年的事，而其他香港動植物圖鑑書也同樣罕見。

記者家裏的貓曾咬着兩隻老鼠回來，小鼠嘴吧尖窄，圓耳朵的大老鼠則肚有白毛，找來書架的《香港動物原色圖鑑》對照，才發現前者是生活在鄉村以蟲為食、與世無爭的小地鼠，後者則是果食性的黃氏鼠，於是將兩種無害小鼠送回後坡。這些生物圖鑑，能令我們更了解身邊的世界。