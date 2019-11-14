反思生活 用想像開創藝術空間

Profile：朱天韻（Daisy） - 畢業於嶺南大學文化研究系，從事傳媒工作逾10年後到英國深造，修讀了一年藝術管理碩士課程，回港後輾轉在不同畫廊及媒體工作，至2017年在深水埗閣樓開設選物店暨藝術空間Foreforehead。（蘇智鑫攝）

【明報專訊】引用周星馳的一句經典對白：「做人如果無夢想，同條鹹魚有咩分別呀？」套用在Foreforehead藝術小店店主朱天韻（Daisy）身上，將「夢想」換成「想像」，可能更接近她所相信的。同樣是構想出來的狀態，想像本來就不如夢想般美麗無污染，包含了很多對現實的考慮和啟發，還有對生活的反思。是故小店開業接近兩年，她依然不忘初心，以一個向前生長的大額頭標記，思考如何將藝術、空間、城市、社會、時代與價值觀等，融入到小店內。「想像一下，這個時勢仲要不要買樓呢，租屋係咪真係咁差呢？然後可能又會諗下社會而家呢個狀態，係咪自由啲好啲呢？」一切盡是對生活的想像。

1. 將選物店結合藝術空間是一個怎樣的概念？

香港的確沒有太多以藝術做主題的select shop，這裏有趣的地方是展覽的時候氣氛都似中上環藝廊，但感覺會親民一些。我想要的藝術空間是比較入門和生活化，偏向做不同的小展覽，由純藝術到商業都有，讓人有空間抖擻心神。

2. 你心目中的affordable art是怎樣的？

我對affordable art有很多不同想像，但價錢和尺寸是首要考慮的條件。對香港普遍家庭來說，一幅巨型畫的佔用空間可能太大，價錢或許太高。當affordable art被推到極致時，究竟我要將一件藝術品縮到多細才適合大家？又要將價格定位去到多低，才能令街坊願意出來買一件original works。

3. 當初為什麼隻身跑去英國讀藝術？

去英國之前做了10年記者，做過文化藝術副刊，又做過兩岸新聞，接觸過很多新事物，但都是快來快去，然後就想要有些新衝擊。如果說要讀有關藝術的科目，即使是比較實際的藝術管理，而香港只有一間藝術館的時候，case study始終好少，那倒不如去一個你能夠想像到是fruitful的地方開闊眼界。在香港，你脫離不了自己本身的生活狀態，但去到外國你就會豁出去。

4. 你對art collector的看法是……

以年前舉辦的「扭蛋美術館」為例，當時有8個藝術家6部扭蛋機，我將其中3個藝術家的作品混合放在一起，每一扭蛋裏面盛載的除了是集體回憶，亦是一件件迷你藝術品。當一樣東西被扭出來，在發現和交換的過程中，大家對扭蛋設計者加深認識，然後更加喜歡他的作品，這已是一個collect的過程。

5. 有什麼類型的藝術被低估？

陶藝。陶瓷的原創性和本身的form其實好獨特，有趣的是它同時具有實用價值。

6. 香港的藝術氛圍欠缺了什麼？

主要是藝術跟大眾的距離好遠。即使現在相對以前有較多接觸藝術的機會，大家也會去睇展覽，亦會有很多知名藝術家來港參展，令人鼓舞，但當說到藝術買賣，卻依然是遙不可及的事。反觀日本、歐洲，藝術買賣非常普遍，例如幾年前我在英國畫廊工作，時有負責一些貼地藝術展，也會見到有公公婆婆前來買展品，他們有的是買禮物給剛生孩子的新抱，有的會是其他原因，態度日常及貼地。

7. 當政治已成我們的生活日常，藝術在政治上又有什麼角色？

對我來說，藝術最大的能量是啟發你有一個 alternative way of living。就像副刊記者，大家可能都會覺得在這個時代寫文化藝術太過風花雪月，然而當大家明白在香港做藝術其實好辛苦，市場又細，很多時都靠資助，如果你是做有關conceptual art的，作品甚至可能會滯銷，這可能會引發你的想像，為什麼仍然有人在做這些吃力不討好的事。正因為他們不是「中環價值」掛帥，認為錢並不是最重要的事。我們現在說的抗爭，其實都是在講這些。所以我覺得藝術最有價值，甚至跟政治最有關聯的地方，正是它的可能性和空間，令你反思現在的生活模式——我們在這一個被餵食的生活狀態裏面，真正想要的究竟是什麼。這是我對於form的看法，而藝術只是其中一種。

8. 未來有什麼動向？

正在舉行一個有關深水埗街招的展覽，想藉由探討這個社區的生活和美學，打破大家對深水埗的既定想像。深水埗其實有好多不同細細張的街招好有趣，跟貼在油尖旺銀行門口的夜總會海報是兩個世界，無論是劏房的、洗衫搬屋的、整車通渠的，也有其美學，例如字體、顏色、排版都有地區特色。這些其實就是我們經常說的「當代城市設計」，由一些民間沒有接受過設計訓練的人創作。

9. 怎樣形容你的個人風格？

我性格偏向中性，不是好「女仔」的那種人。店裏的東西我幾乎全部都有，某程度反映了我個人的喜好和品味，比較隨性和古靈精怪。

10. 這世界上有什麼東西的價值被人高估了？

自由行的影響力。相比那些大型商場大品牌，自由行未必對小店有直接影響，但社會氣氛影響消費意欲，卻令我有另一種想法，究竟過去我們對於整個城市跟外來人口的想像是怎麼了，以至當社會被重新洗牌，我們寧願執著於一些每每只是萍水相逢的自由行，而放棄那些在生活上彼此互相緊密聯繫的本地人。我們現在是否應該轉換另一個營運模式，嘗試用另一個形式和狀態，對待不同的社會議題？

文/ Chan Sam

編輯/廖偉龍