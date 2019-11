打工仔自救 收風洞悉公司動向

【明報專訊】突如其來收到解僱通知,難免驚惶失措。有良心的僱主會安排轉職輔導,但其實打工仔還可考慮自救。資深獵頭顧問Dupont Koo在人事顧問界工作10多年,曾兩次遭解僱,他建議僱員需時刻保持危機意識,不單要隨時緊貼公司內部動向,自己也要把握外界的工作機會,以及設立經濟安全網。今年社會氣氛緊張,明年局勢更難以預測,plan for the worst比hope for the best更合時宜。若預先有周全準備,萬一不幸在裁員名單上,亦免陷於困境。

當發現自己的工作量在某季度初開始減少,或許已是被解僱的先兆。可是,這個先兆是否能更早察覺?Dupont說隨時都可以。員工要自保,先要掌握公司的有用情報。他說:「一定要一直留意公司盤數,是否正在蝕錢?要知道sales賺了多少,是否夠數(達營業目標)。不知的話,就請你多跟會計、sales的同事吃飯。」再者,若公司有財政問題或打算重組,無論如何總會泄漏一點風聲,「知道誰將會有權、『坐正』,就會知道自己是否對那人有用」,未來是否能夠留低,不是一直到派大信封那天才會知。

勤更新履歷表 保持12小時內可交出

別以為老臣子服務公司多年,被解僱的風險會比年資短的新紮員工低,現實是中層員工才是高危一族。Dupont補充:「你說公司會留一個月薪9萬、只會吩咐下屬工作的,還是留3個月薪2萬,但會幫你出去跑數的人?」很多資深員工多年沒有求職及面試經驗,履歷表也荒廢良久,實是缺乏危機意識。今日不知明日事,就算是在職人士,也應不時更新履歷表,開放給任何工作機會,「當有獵頭接觸你時,你的履歷是可以在12小時內傳送給對方的」。他鼓勵在職僱員把握所有面試機會,既能窺探其他公司發展情况,也可了解為何那公司接觸你的原因,從而了解自己在現今求職市場的價值。

當然,求職並非一擊即中,萬一遭到解僱的話更要時間消化負面情緒。因此Dupont建議每個員工都應該每月預留積蓄作為應急基金,「至少有6位數字,可以支持你無業6個月的基本開支」。