鋒芒乍露：遮醜布下面有多醜？

【明報專訊】某個早上，一位我認識了五年但只見過三次面的人給我發來短訊：「今天看過你在《明報》觀點版的文章，同意你提出特區政府的領導問題，但不同意你對傳媒及警察的觀點。我認為傳媒報道偏頗，也不報道事實。為何警察維持治安是濫權？希望我們能夠agree to disagree。Have a nice day！」

這幾年，我盡量避免與政見不同的人討論社會運動，更何况反修例運動已持續數月，還不明白什麼是警察濫權！然而，這個「稀客」多年來從事青少年教育公益事務，我應否幫他明白其受眾的基本想法？人家問我問題，理應禮貌上回覆幾句。

不恐懼警暴 恐懼一支筆？

「時至今日，倘若你還看不見警察的濫權濫暴濫捕，我真不知還能說什麼，唯有分享一些短片，甚至一起看直播。可悲的是，你或許看得太多來自你同溫層的資訊和假新聞。」

他只想發表意見：「我對學生經常被本地傳媒的假消息及報道影響，亦同樣感到可悲。你有沒有看到學生打警察？你同意他們的行為嗎？」

我說：「我並不認同學生暴力。大前提是，當警察執法時，必須使用對等武力，正如我在評論文章說：政府有正式權力動員警隊以適量武力驅散示威者、拘捕使用暴力和破壞公物的人（包括黑幫及撐警人士！）。不過，警方無差別襲擊路人、任意拘捕穿黑衣或樣貌年輕者、涉嫌包庇黑幫和同鄉會人士、拘捕時使用過分武力毆打被捕者，而據國際特赦組織最新調查顯示，扣留期間警員毒打及用酷刑對待被捕者、拖延被捕者即時就醫及見律師的基本權利，此乃濫權濫暴濫捕！」

既是泛泛之交，我們言詞較為小心和點到即止，他亦喜歡補上一句口頭禪「have a nice day」。他繼續怪責教育制度失敗，重申社會秩序及執法的重要等陳腔濫調，可見不能理解公義、法治和免於恐懼的自由等深層次概念。各抒己見、各自表述後，我認為反正是雞同鴨講，無謂投放更多精力，寫上「我講完了」，示意結束討論。

他竟說：「我最大的恐懼是一支筆的威力！」極權的威力他不去恐懼，警暴的威力他不恐懼，絕對權力絕對腐敗他不恐懼，卻恐懼我這小薯的一支筆！我既已決定不再糾纏下去，遂以沉默淹沒之。

一覺醒來又看見他的短訊。他轉發一班中學生及校友情緒激動地質問校長及老師的一段短片，還有斷章取義的標題。他說：「學生對學校師長的基本禮貌都沒有。警察濫暴，你們這種態度便是正確？」

然後又寫了一段令我震驚的話：「其實我也講完了。你是傳媒人，希望不要起我底，現在言論不太自由，我不想因不同意見而被人打。Have a nice day！」

成人不冷靜 要少年冷靜

我要冷靜半小時才可回覆：「我不是傳媒人，只是專欄作者。無論我是否從事傳媒工作，你所說的極為冒犯我——不要起你底……被人打？有沒有想過這是很侮辱的指控？」

他說：「對不起，我不是想冒犯你，但香港現在的氛圍很觸動我的神經！我看着這些短片感到很驚慌。」

我不知哪裏來的耐性，「請冷靜一下。像你這般成熟的專業人士、成年人，尚未能保持冷靜，還要對我辱罵一番，為何要求十幾歲少年人，在同學被槍傷後一天便能冷靜下來？」

我經常在專欄提出，面對沒禮貌的人、對應「撩人者」，不要與其鬥賤、鬥爛，而是when they go low，we go high。於是，我提出通電話，他竟說：「這兩天忙着許多會議，下星期聊聊？」

我究竟聽到什麼？你冒犯和侮辱了我，真心知錯的話，理應主動給我電話賠罪。既然我以德報怨，提出通電話冰釋前嫌，你是否應連忙答應？他在「下星期」有沒有給我電話？至今已是第六個「下星期」了，我當然沒對他抱有任何期盼。

在這五個月的運動裏，心裏時刻說「冇眼睇」——原來比看暴力鏡頭更難受的事實，是那些一向戴着天使臉孔的人，當其遮醜布冷不防地被揭開了，真實面貌竟如此不堪入目！

一個人的品格、良知和修養，並非多說「have a nice day」和從事慈善工作便能堆砌和粉飾出來。大是大非的巨浪冲走所有人的遮醜布，誰裝假狗，誰窮得只有錢……一目了然。

■Profile

何靜瑩（Ada Ho），初創互聯網公司Paxxioneer創辦人及行政總裁，為多間跨國企業、非牟利機構及學校高管提供領袖培訓課程。美國喬治城大學外交學院畢業，哈佛大學甘迺迪政府學院公共政策碩士。最新著作為《扮有料，只會死得更快》。Ada.Ho@paxxioneer.com

文：何靜瑩