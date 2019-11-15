銀髮登舞台述當年 小故事重現大時代

【明報專訊】長者開口說「想當年」，受過訓練的一班公公婆婆站在舞台，揚聲念對白，功架十足。他們親述年輕打拼精神，可謂香港共同回憶的寶庫。11年前起中英劇團讓長者接觸戲劇，將他們的口述歷史提煉成演出。新一輪表演即將展開，坐吉普車的急救員、遊行中的江湖大哥、車衣女工等有血有肉的故事，團隊望填補本地大歷史中之裂縫。

「有什麼故事最易記易講？當然是自己的故事。」「獅子山傳耆」口述歷史戲劇計劃創辦人江倩瑩說。中英劇團在2008年與社區中心合作，首次展開長者戲劇計劃，讓老友記講述個人經歷及接受訪談，化為劇本演出。有此根基之下，劇團前年獲賽馬會資助，開始為期3年的獅子山傳耆計劃，讓來自8區約240位長者演出新劇目，包括上環、北角、紅磡、油麻地、深水埗、觀塘、沙田和東涌。江倩瑩說：「很多老人家認為自己的事『沒什麼特別』、『都係咁』，聽在我們耳中卻不然。」

遊歷式劇場 擺攤聊天

「老人家記性好差，又要記台位，更有對白。所以我就想到，用手機把對手的台詞錄下來，我就可以播出來，自己接着答，就不斷練習囉！」沙田區學員芳芳說。沙田區表演團隊將於12月上演《我們的摩登時代》，劇目以長者昔日職業為主題。芳芳反串演出地盤判頭男角，因為收不足錢而未能付清薪酬予二判，而遭到追數。芳芳說反串有挑戰，想出創新方式記台詞，次次都做足功課。團中許多學員如她一樣，以前從未接觸戲劇，導師帶他們由肢體訓練開始，步步了解表達方式，亦會鑽研角色心路歷程。江倩瑩說：「長者有時開口說『想當年』，身邊的人可能已經不想聽。其實只要他們懂得表達，亦找到合適對象，反應可以好好，以前很多場都有觀眾留下來交流。」

《我們的摩登時代》更首次以「遊歷式」劇場形式上演。上世紀60至90年代經濟起飛，百業興旺，卻不似現在於投身社會前已有清晰的未來規劃。編劇、導演及戲劇導師葉君博表示，表演場內將有如博覽會設置，觀眾可以到不同攤位跟長者演員聊天。而另部分則會聚合觀眾，觀賞一節較敘事式的演出。70多歲的學員滔滔會大演經歷生死的first aider回憶，他分享道：「後生時很喜歡踏單車。車隊由深水埗出發去元朗，再由荃灣回來。有時踏單車都會有人受傷，就想去學學救護吧，報讀聖約翰救傷隊的課程，之後更入隊了！」

1990年代中電於龍鼓灘建發電廠，由於位置偏僻，建工時期該處設有小型診室，亦要有救護車駐守。滔滔因用心學習受到救傷隊沙展推薦，欣然接受龍鼓灘的工作。他形容中電購入的救護車，其實是由吉普私家車改裝而成，車內裝備卻跟公共救護車的規格一樣 ：「因為改裝了，駕駛座位很小很窄，我人矮矮、腳短短駕就合適，哈。」

一言一行 實踐專業精神

「有一次工人落石屎，用田螺車落入石屎吊斗，因為他們好趕收工，便一次過落多了石屎，超重。吊斗一下壓在工人的手，我一收到召喚便趕過去。」他接道，事發於20多年前，說起仍歷歷在目，滔滔趕至，見到工人的手被夾得「紙咁扁」。然而當時下雨，他不如其他工人習慣在未乾的石屎漿行走，只好靠大家互相幫忙。他的專業判斷下，先要用毛氈捲起及固定手部，再用木板抬起傷者，工友們組成人鏈一個傳一個，直至上到救護車。親眼目睹受傷甚至死亡，他感受到工業安全的重要，憤憤不平道：「有些資方真的不理工人，沒有足夠安全保障的措施，漠視我提出的建議，一味要我在場候命，說『你做啦做啦』，不要多理。我又無權無力，如何做呢？我都試過，見有些公司對工人太得過且過，寧願推掉工作。」

「劇中有很多不同職業，車衣女工、地盤工頭、化妝師、教師、啤酒廠技師等。劇目想帶出的是，感受上一代其實是如何走過來，他們如何保持專業精神。」葉君博說。小人物默默耕耘努力，建構香港黃金時代，葉君博從口述歷史中看到「專業」二字：「從他們的故事可見，除了要survive（生存），更是要把自己發揮得更好。例如有位以前做車衣的婆婆，保證自己車的牛仔褲，骨是直的，對齊口的。當然這跟錢有關，因為車得好廠給你單子。然而她很驕傲出自其手的牛仔褲都很美。他們自己可能不覺，亦說不出專業此個字眼，但你會感到什麼叫專業精神。」

庶民面貌填補歷史裂縫

「長者分享自己故事時，往往涉及一些共同經驗，如ICAC成立、石硤尾大火、制水，當中表達到一些個人感受，其實很能填補好多大歷史的裂縫。」江倩瑩道。歷史書本記錄大人物及事件，個人角度總是難被呈現。團隊認為8區學員各演劇本，其實合力組成了人民面貌，豐富本土歷史。下年3月，油尖旺區學員更罕有地於香港歷史博物館內上演劇目，江倩瑩透露劇目預計使用「香港故事」展區內的廟街、大笪地場景。至於近一點，於本月月底上演的《後來留下了什麼》，則由紅磡區學員上演大時代下的畫面，涉及較多具體的歷史事件。

「其中一個故事，關於一個在歌廳唱歌的女子。有個『大佬』很賞識她，時不時要她冲咖啡給他喝，女子認為自己是唱歌的，不喜歡做此些，便加很多糖入去，那大佬又讚好好味，女子便心感此人真有趣。誰知1989年六四事件發生時，大佬竟然叫她一起去遊行。她沒有想過大佬會如此關心社會，不只是會求財嗎，都會關心新聞？就似是一個啟蒙。的確此是香港歷史重要一部分，便把學員的故事放進去。」乍聽以為是愛情故事，抑或黑幫電影，卻是一代人的庶民紀實。

「老實說，每一區都有不同光譜及個性的朋友，他們在家中都不說，為何如此信我們，在我們面前分享？除了因為尊重及信任，亦是戲劇本身的意義，要去看看別人相信的價值。老友記的回憶是寶。他們的經歷是他們的。」江倩瑩接道。計劃嘗試抓緊香港人方方面面的活歷史，其他區如東涌觸及很多移民回流家庭；上環訴說女子堅韌的付出；北角有愛情故事。經過各區表演，他們將在下年4月舉行跨區大型騷，來個銀髮演出成績表。

■《後來留下了什麼》

日期：11月29日至12月1日

地點：葵青劇院黑盒劇場

■《我們的摩登時代》

日期：12月13至15日

地點：沙田大會堂文娛廳

門票：$120

查詢：oralhistorytheatre.hk

文：劉彤茵

編輯：王翠麗

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