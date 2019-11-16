e新品：多功能電子書 邊讀邊寫

【明報專訊】買電子書，不少人會選擇Kindle，全因其E Ink屏幕耗電量低兼不傷眼。不過，由於Kindle使用自家作業系統，除了看書以外便沒有其他功能用得到。作為貪心的消費者，當然想一部機功能愈多愈好，例如在電子書產品中採用Android作業系統，跳出電子書的框框，用途更多樣化。

其中內地品牌BOOX推出的新一代電子書Nova Pro，便採用7.8吋E Ink Carta屏幕，相對地面積更大（Kindle屏幕約6至7吋），睇得更舒服。而為了提升閱讀時的舒適度，廠方特別在機身採用5微米純平鋼化玻璃蓋，令文字顯示更細緻及清晰。此外，機內繼續保留上代的冷、暖光背光設計，提供32級光度選擇，助你在最舒適的狀態下看書。

Nova Pro不但與上代一樣支援手寫筆功能，還加強功能，其中新增的Neo Reader 3.0閱讀界面，當用家看PDF檔案時，可直接在書內書寫文字及做標記，相當方便。另外，亦設有手寫識別功能，用家可以直接在筆記上寫字，之後便可識別成文字自動輸入。而為了提高操控性，亦特別加入懸浮球功能，在畫面上會出現一個協助的虛擬按鍵，按下後便會出現不同功能的快捷鍵，用家可自行定義，想開關Wi-Fi、藍牙及截圖都更方便。雖然由於E Ink的更新率低，想透過Nova Pro打機仍有一定難度，但能協助部分文書工作，用途上較純電子書產品多。

售價：$2998

網址：www.boox.com.hk