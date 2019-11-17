一個人的：燒燶底 去油污 除水垢 廚具污漬 清潔有法

【明報專訊】自己住的好處是可以自由選擇想過的生活方式，光顧社區小店、垃圾分類回收，使用天然產品，在好多迫不得已的日常裏能夠擁抱每一分自由都顯得彌足珍貴。

雖然，作為獨立生活的初哥，偶爾還是會撞板，例如故作聰明地預先將茶籽粉加水，放進噴壺自製方便裝洗潔精，怎料隔幾日使用時味道如屎水，原來茶籽粉不可以這樣用。幸而，具冒險精神屢敗屢戰還是會得到回報，今次就和大家分享一下用神奇海綿解決燒燶鑊底、用舊絲襪套掃把吸塵等家居清潔秘技。

神奇海綿加水 輕鬆擦走污漬

有幾個朋友到訪我家後都驚歎：廚房竟然有抽油煙機！回想起來也是，在搬入大角嘴前，看過數個劏房租盤，廚房都沒有抽油煙機，而以前住過一段時間長洲村屋也沒有抽油煙機。既然如此，作者就決定要煮返幾味，善用抽油煙機。可惜第一次煎蛋就已經煎燶了新買回來的易潔鑊底，不是易潔鑊的黑色表面塗層，而是煎pan背面接觸電磁爐的鑊底，右上角位置出現一大撻啡色污漬。

曾試過用洗潔精加百潔布擦拭，但失敗。上網找尋方法，有人提議用梳打粉加水浸泡擦拭，亦有提議用檸檬煲水浸泡擦拭，但都失敗。於是請教人稱「家務天后」的職工盟香港家務助理總工會副主席張燕歡（歡姐，圖），她建議可以試用濕布加潔而亮用力擦拭，但亦只能夠抹掉少許燒焦痕迹。

白色海綿 一擦變啡

最後，求教香港科技大學化學系講師陳鈞傑（Jason，圖），他回應「似係燶咗，試下魔術海綿，白色方格嗰啲，加小小水用力捽」。作者馬上跑到樓下用$9.9買一塊神奇海綿，但心中嘀咕「真係得？」這塊軟綿綿、平平無奇的海綿，不如百潔布或鋼絲球或牙刷般硬身，亦不用加清潔劑起泡清潔，只加水，真係得？豈料一擦，白色的海綿一角已變啡色，不用三分鐘，鑊底的燒燶痕迹便被擦掉！

清潔神器 成分竟是三聚氰胺？

近年大熱的神奇海綿標榜不用加洗潔精，只需要加水就可以去除杯碟油污。作者問Jason神奇海綿原理，他先傳來「Melamine Foam」的維基百科連結。上網一查Melamine，馬上嚇呆了，原來Melamine是三聚氰胺。無錯，即2008年中國毒奶粉事件中的主角三聚氰胺。

清潔原理：刮走油污

Jason解釋，神奇海綿（三聚氰胺海綿）能夠去污的原因是，三聚氰胺是一種多孔性、較為硬身的固體聚合物，雖然它的觸感如海綿，但其實顆粒非常堅硬。「有時清潔污漬，污漬有時又不溶於水又不溶於油，就要利用比污漬更硬的東西去刮走它。如果使用金屬可能怕刮傷表面，三聚氰胺的硬度既無金屬咁硬，又比梳化粉和潔而亮硬，而且比污漬更硬，等於用微細的牙籤和鐵絲『篤篤篤』走污漬。」

網上有人提醒勿讓神奇海綿碰到熱水，否則會釋放三聚氰胺。Jason笑道，神奇海綿本身就是三聚氰胺，三聚氰胺本身就是白色固體，不存在碰到熱水會釋出三聚氰胺的可能。「三聚氰胺本身對人體無毒，放在人體附近不會有問題，但食落肚當然有問題。當年中國商人將三聚氰胺固體磨成粉末，混入奶粉，因為這種粉末可以通過蛋白質化學測試，三聚氰胺可以代替蛋白質，令到奶粉的蛋白質測試合格。」人體若長期攝取三聚氰胺，可能會引致腎病。

是不是不建議用神奇海綿洗碗？Jason卻說：「我覺得用來洗碗是無問題的，洗任何餐具都可以。唯一問題是可能會輕微刮花金屬表面，不過機會較微，如果擔心的話，可能洗完之後再用洗潔精冲洗一次。」他提醒，最重要是使用神奇海綿後清理殘留的微粒，不要留在食物附近即可。「我自己都多用神奇海綿的，用得最多是清潔波鞋，尤其波鞋白色膠邊好多時污糟了，用神奇海綿捽兩捽白返晒。」

茶籽粉 洗碗「啜啜」聲

作者現時轉用茶籽粉洗碗，汲取了前述惡臭的教訓後，現在用調味粉樽盛載茶籽粉，每次洗碗才將乾粉灑在碗碟上，加水洗擦。尚記得第一次使用茶籽粉，感到相當驚艷，洗完的陶瓷碗竟然完全光潔不油膩，用手指輕擦會發出清脆的「啜啜」聲。至於市面上除了神奇海綿，還有油切布，聲稱可以不加洗潔精洗碗，但經作者實測，還是較喜歡使用茶籽粉或洗潔精，感覺去油膩比較徹底。

不鏽鋼煲 洗完都有漬？

你有無發現，不鏽鋼煲在清洗風乾後，煲面總會一點點白漬？Jason指可能是水垢，「即水喉水中的礦物質，試吓最後用蒸餾水冲一次再風乾」，而平日要令不鏽鋼廚具光潔無痕，可以用潔而亮擦拭保養。不過，Jason強調沒有鑊和煲在煮食後還能夠光潔如新，必須接受這個事實。

化學清潔劑vs.環保清潔劑 點揀好？

究竟清潔劑林林總總，要如何選擇？歡姐教路：「清潔劑有分環保和不環保，不環保的是化學清潔劑，即是藍威寶、潔而亮、漂白水。檸檬、梳打粉、茶籽粉那些就是環保清潔劑。如果你想家中空氣好一點，可以用環保清潔劑。但如果要清潔好油好笠的抽油煙機，用化學清潔劑就會快些。其實梳打粉都可以溶油的，不過就麻煩少少，要用熱水浸一段時間，其實去油都OK，視乎物件的污糟程度。」作者試用藍威寶和梳打粉清洗抽油煙機油杯，發現兩者去油功效差不多。

按污漬性質選擇清潔劑

Jason分享他自己是用化學角度洗碗，「污漬其實有好多可能性，化學中有句話叫like dissolves like，類似的化學性質的物品會溶在類似的化學物料入面，好有智慧。例如水性溶於水中，油性溶於油中」。他進一步闡釋，如果污漬屬於油性，例如植物性脂肪、蛋白質，可以用洗潔精清洗。洗潔精原理是洗潔精的分子分為油溶性和水溶性兩部分，由於油不溶於水。當洗潔精的分解分子接觸到油和水的界面，親油性想溶於油，親水性就留在油的外面，水分子包住油分子，令油污被水帶走。「明唔明呀？想像一粒珠仔，被溶在水的東西包圍着，雖然個餡是油，但變成整粒溶在水中都無問題。」

至於如果金屬出現氧化，例如生鏽就屬於氧化物，就要使用酸性物質擦拭，例如檸檬汁。而水性物質，例如乾涸了的餸汁、豉油，其實只要用清水清洗即可，「至於燒燶咗，已經變成固體炭，就不能溶於水或油，即使用梳打粉、檸檬汁也洗不掉，就需要用摩擦力刮走它」。

「煩惱絲」 絲襪黏塵難黏髮

女仔其中一個煩惱，是如何處理遍地的「煩惱絲」。作者慣常用除塵轆黏走地上頭髮，但一直想找更為環保的方法。雖則歡姐說可以用除塵紙，抹幾日先丟一張紙，但還是感到不夠環保。

於是，上網找尋方法，發現有人介紹可將舊絲襪綁在掃把上，就可輕鬆掃起頭髮和塵埃。但實測後發現，吸塵效果非常好，尤其踏入秋季，清洗冷氣機時，可抹走蒸發器上塵埃。可惜絲襪掃把並未能夠黏起地上頭髮，看來還是要考慮入手小型吸塵機。

被問及對於劏房清潔有何貼士，歡姐表示沒什麼特別，可多注意牆角位與窗邊塵埃。問道男生整潔程度真的比女生差嗎？她笑說：「請得你（家務助理）一定是污糟㗎啦，男仔女仔都無分別的。」

【劏房生活：廚房篇之三】

文 // 彭麗芳

圖 // 李紹昌、彭麗芳

編輯 // 王翠麗

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