快樂服務：長者當義工 致電慰問老友記

【明報專訊】平安鐘機構一般都會提供電話慰問服務，唐彩瑩表示，透過電話慰問可以減低孤單感，讓長者感受到社會上仍有人關心他們，「活動能力有限的長者，不能外出或留在家中的時間較長。他們經常困在家中，有受限制、不舒展的感覺，而且缺乏社交」。她續指，缺乏社交及與人相處、聊天的機會，可影響情緒，「有英國研究指出，如果長期處於社交絕緣（social isolation）環境，對身體的毒害相等於每日食15支煙，情緒可能受影響，甚至有抑鬱傾向」。

長者安居協會鼓勵用戶閒時按平安鐘，跟職員聊聊生活日常。協會亦會讓義工參與電話慰問工作，人稱「碧碧」的林碧屏是其中之一，她既是平安鐘用戶，亦是協會義工。訪問當日，笑容和藹的碧碧熟練地拿起電話，「你好！我是一線通平安鐘的義工，林姑娘……」身穿夏威夷連身花裙，配搭橙紅色風褸，襯白色涼鞋，腳趾還掃上暗紅色甲油。打扮漂亮優雅的碧碧，一點兒也不像84歲。

廣交朋友活動多

2013年，碧碧跟隨老人中心到協會總部參觀，即時報名成為協會義工。幾乎每日9點至3點都會在義工房見到她，致電慰問平安鐘用戶，與他們閒話家常，分享生活瑣事和往事。「有次我去探訪平安鐘用戶，他說：『我常常聽到你打來，我認得你把聲！』他還給我一個擁抱，我很感動呢！我生日時，他們又請我飲茶、食飯……家中種了大樹菠蘿、龍眼，會邀請我去食……有種溫暖的感覺，好似朋友般。」碧碧不止跟用戶做了朋友，還與中心職員打成一片，親手織「溫暖牌」冷帽、頸巾送給他們。

碧碧除了在中心當義工，還會抽空學口琴、吹笛、拉二胡，「我很喜歡安排自己的時間，而且自從我來中心做義工後，我的子女也很放心」。碧碧是獨居長者，有4名子女和4個孫，他們之前擔心碧碧獨留家中，現在知道她每天在中心過得充實滿足，也不再擔心太多。