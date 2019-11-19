俞君捷從運動員到校長 藉拉丁舞教孩子信任包容

比賽贏自己——這個小妹妹吳佩樺，曾取得全國拉丁舞比賽8歲精英組廣州站冠軍，是Joyce學校的學生，樺樺父親說：「我跟女兒說，每一次比賽不是要贏別人，而是要贏昨天的自己……不一定要好好多，好一點便可。」（受訪者提供）

共同努力——Joyce說每個獎牌，功勞都歸於學生和老師。問她左邊的高跟鞋是什麼獎？她笑說：「什麼獎也不是，是家長送給我的，鼓勵我努力！」（楊柏賢攝）

【明報專訊】生命總要跌過痛過，才明白怎樣走上心目中美好的路。俞君捷 （Joyce），現為香港一家兒童拉丁舞學校校長，11年前經優才計劃從廣州來港，曾是國家體育舞蹈運動員，拿下不少獎牌，驟聽起來好不威風，她卻和所有成長的年輕人一樣，跌跌宕宕吃過苦頭。從運動員到當上老師，她在啟動孩子興趣和苦練運動員之間取得平衡。在觀塘工廈一個舞室，她拿着香港孩子的獎盃，細訴香港父母的期望，也回望自己的成長，單親家庭的母親為了培養她跳舞，放棄教職提早領取退休金的經歷……

雖然大城市的文化差異愈來愈少，但談到兒童拉丁舞，香港父母的期望和廣州的確實差異仍大，兩城孩子，這邊廂側重興趣，那邊廂競爭之心較強。

關於兒童拉丁舞，人們第一印象可能是：拉丁舞舞衣很性感，小朋友也這樣穿嗎？

「兒童拉丁舞比賽，是有規定舞衣的，女孩是穿這種連衣舞裙。你看，這是我們的學員，穿上標準舞衣。在香港比賽不一定要穿規定舞衣，但

我們建議12歲以下穿規定的舞衣比賽，但在內地，這是一種規定。」 俞君捷 （Joyce）邊說邊滑開手機，記者看看圖片，小豆丁穿著體面，打破我們一廂情願以為拉丁舞必定是高叉低胸舞衣的看法，女孩穿有下襬的連身裙，顏色常是鮮紅或深黑，男孩則是黑色西褲及襯衣，男女都很酷。這天的Joyce也同樣穿著體面，總是掛着微笑，挺胸收腹的跟記者談話，就算她走在路上，遠看都像一個舞者，而她人生最難忘的故事，也都在拉丁舞裏。

自小多病 6歲習舞強身學社交

2008年以前，Joyce一直在廣州和母親生活，上學在廣州體院舞蹈科，念體育舞蹈。體育舞蹈分為拉丁及標準舞兩種競技舞蹈，Joyce 6歲開始學習中國舞、拉丁舞及標準舞，後來特別鍾情拉丁舞，包括森巴、查查查、倫巴舞（Rum-ba）、鬥牛舞和牛仔舞，主要是男女舞二人合作跳出爆炸力和強勁舞感。Joyce高中考入廣州體院之前，從小開始拍檔的舞伴因為想有更多出國練習和比賽，但Joyce家境普通，只好決定拆伙，她找到的新拍檔是一名深圳拉丁舞導師。

16歲那年她和舊拍檔在英國International Championship錦標賽青少年組進入決賽，成為首雙華人打入決賽。這些紀錄對運動員來說永誌難忘。

老友拆伙以為她會很失落，怎料她說：「我那時自以為是天之驕女，拆伙啊，沒什麼，大把人找我做拍檔。所以不懂得不開心，辛苦的反而是每星期要去3次深圳練舞，起早摸黑，早上坐很早的和諧號列車去深圳，晚上又長途跋涉回廣州。」她曾想過放棄讀書，純粹練舞爭取好成績，但現在她反過來勸勉年輕人，勿放棄讀書和進修。「當時晚上回家已很累，差點放棄不讀大學了，最後是母親鼓勵我，要堅持，後來我才明白，讀書是給我機會去選擇，如果我只懂跳舞和比賽，連電腦和打印機都不懂，我出來社會，是沒有選擇工作的機會。」她笑說。高中和體院的時光，早上無論陰雨淒冷還是煙雨濛濛，她依舊坐上火車，從一座城市到另一座城市，練習跳舞。

Joyce 6歲開始學拉丁舞——但對於小孩子，拉丁舞迷人嗎？來自廣州單親家庭的她，有婆婆和舅父，跟很多內地家庭一樣，他們關係緊密，所以她初來港當教練時，感到香港孩子比較難捉摸，內地孩子普遍仍有尊師重道的傳統。「我小時很多病，阿媽就送我去游泳，4、5歲開始操水，但兩年來的冬天，我都患了肺炎。」這時，身為標準舞教練的舅父就為外甥女打算，建議學拉丁舞，可以運動，也可以社交，拉丁舞吸引孩子之處，正是每一個學員都可當主角上台演出，而不是在群舞中隱沒了面孔。「而且拉丁舞要與舞伴合作，學習與人相處和一起成長。其實我現在當校長，處理親子問題、處理學員的相處問題，幾乎佔去大半時間。」

曾失望「港孩」無當運動員決心

母親雖曾說過，女兒學跳舞，長大後去公園收兩蚊一位教跳廣場舞，也不擔心搵不到食，但事實上，母親卻是全心全意陪伴女兒走上運動員之路。「母親除了幫助我、鼓勵我，有一件事我要說的是，我們家境普通，她為了我能上外國教練單對單的大師班，以及穿上漂亮的舞衣，寧願提早辭去教職，拿出退休金來給我用。」擔心退休生活在香港是無日無之的話題，Joyce母親之後當了代課教師，現已退休，在廣州生活也很休閒，同時照顧Joyce婆婆。

以為Joyce擁有運動員素養和堅毅，來港教拉丁舞，一定perfect？2008年Joyce遇上伯樂，邀她來港當教練，不久她又開始了自己的兒童拉丁舞工作室，但這個國家運動員變身教練卻有苦自己知，回望過去，她感到人生總要摸索才找到自己。

「我有兩三年自己搞舞室，洗廁所是我，聽電話是我，但最不開心的是，我發覺香港100個孩子來學舞，無5%想做運動員，較少競爭之心和追求比賽的目標，後來我才知道就連家長也只想孩子在成長時接觸下拉丁舞，而不是想他們當運動員。我每天教得筋疲力盡，有一段時間很失望，幸好丈夫很好，很支持我繼續搞體育舞蹈學校。」Joyce和丈夫是舞中生情，她在香港認識了香港公開體育舞蹈錦標賽冠軍Kim，Kim又介紹了熱愛拉丁舞的朋友給Joyce，朋友最後變成了Joyce的丈夫，兩人的女兒現在已6歲。

2013年她開設Step Up Studio兒童拉丁舞學校。「這次我不再單打獨鬥，而是找朋友拍檔，分擔工作，這樣我才可以享受校長的工作，可以培訓導師，可以處理家長和孩子的問題，可以鼓勵小朋友當小老師。」

當媽媽後有啟發 培養舞蹈興趣更好

「很感恩，當我做了媽媽後，我對教孩子跳拉丁舞有了改變，因為我也在學習教養女兒，方才明白，不能因為希望孩子當運動員而苦練和催谷，與其令他們怕了舞蹈，不如先用遊戲和小老師等方法，開啟他們對拉丁舞的興趣。」

舞蹈在不同階段帶給Joyce不同的體驗和啟發，兒童時是強身和社交，少年時是激發熱情、抒發感情和追求運動員的目標。10年前的她希望能夠傳承，以自己的路培育運動員，10年後的今天則希望培養孩子和導師，令拉丁舞在香港普及，令孩子享受跳舞，成為成長中的一小段時光。她開心笑說：「如果這個城市，多些人愛上跳舞，這是否比培養運動員更美好！」

■給香港的話

「拉丁舞是藝術和運動的結合，藝術展示美感，運動展示力量，剛柔結合。拉丁舞也是兩個舞者的結合，講求互信與合作。每個人互相多一份信任，多一份合作，多一份包容，多一份體諒，香港一定會美好。」

■Profile

俞君捷（Joyce）

80後，廣州長大，來港生活11年。6歲開始練習拉丁舞，曾取得IDSF亞太體育舞蹈錦標賽冠軍，現為兒童拉丁舞學校校長；前中國國家隊成員、WDC世界舞蹈總會國際評審；2013年與香港體育舞蹈運動員鄭卓翹一起創立Step Up Studio拉丁舞學校。小時多病，母親要她堅持運動強身，但連續兩年操水都患肺炎，後學習體育舞蹈即拉丁舞和標準舞，成為1990年初廣州第一批學習拉丁舞的兒童。

文：朱一心

編輯：梁小玲

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