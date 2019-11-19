織溫暖牌 「一錯一拆」進步快

一環一針步——織針的特色是織物會依附在織針上。圖中有10個環繫在織針上，每個環代表1個針步。（蘇智鑫攝）

通爽羊毛混棉——純羊毛冷保溫，但織成的毛衣會焗身，混入棉及纖維的冷線所織出的毛衣會較通爽。（蘇智鑫攝）

【明報專訊】冬日來臨，親手編織頸巾或毛衣送給至愛，一定無比溫暖。近年不少人上網跟隨影片和圖解學習編織，但當面對冷線糾纏不清，內心一團火難免被撲熄。編織專家說不少人想一步登天，以圖案複雜的毛衣作入門，結果半途而廢。她建議新手先找導師學習基本功，當明白要點和選擇合適工具，兩三星期便可織起一條頸巾。只要再下點苦功，親手織出「溫暖牌」毛衣也指日可待。

「用織針編織好簡單，高針和低針兩種針步就像電腦程式中的『1』、『0』，可排列出不同紋式。」創立50多年的彌敦毛冷負責人、擁有逾18年織毛衣經驗的廖敏兒，分享編織的入門貼士。

1. 用粗冷織頸巾入門

廖敏兒說頸巾由頭至尾的闊度相等、針步數目不變，較易掌握編織技巧。「學習編織要有耐性，如頸巾都應付不了，相信很難編織出一件毛衣。」不少初學者被紋式繁複的毛衣吸引，結果卻被當中高深的技巧打沉，建議擬定實際、容易達到的目標。

她建議新手用粗冷線編織頸巾。「相對於幼冷線，粗冷線用較少的行數便可完成相等長度的織物。」她說新手不要期望可一口氣把頸巾織成，建議每天抽半小時至一小時編織，大約花兩三星期便可織成一條約120厘米長的頸巾。「新手適宜在安靜環境中慢慢專心織，疲累時或在交通工具上都會分心，容易出錯。」她建議選擇有規律、重複的針法。「最簡單是平針針法，即一行全部用高針，之後一行全部用低針，梅花間竹地編織。」

不少人想在短時間內提升技巧，記者也不忘請教心法。「最快進步的方法，是當發現織錯針步後拆開來修正。大部分學編織的人都怕犯錯，要拆開織物如世界末日！」她說拆開織物後冷線可重用，不會浪費。「失敗經驗有助提高警覺，避免重犯錯誤，日後反而會少走冤枉路。」

2. 織針與冷線粗度匹配

另一個常令初學者半途而廢的原因，是選錯工具。「建議新手用木或竹製的織針，優點是表面摩擦力大，容易把冷線挑起。」反之鋁質織針雖堅硬耐用，光滑的表面可提高編織的速度，但亦容易跣走冷線，新手會較難掌握。

她說不少人貪方便向朋友借織針，但款式未必適用所選的冷線。「織針和冷線的粗度要匹配，粗冷線要選配粗織針。」她解釋織針的粗幼度會影響織物的密度，使用直徑3毫米的幼針會織出密度較高的織物。若以幼織針配合粗冷線的話，所編出的織物會密不透風、欠缺彈性。另外，她說不少新手編織時會不自覺地用力拉扯冷線，這樣做也會令織針過分緊密。「有新手誤以為，用力拉扯冷線可把毛冷拉長而節省一些用料，但當冷線被拉長後會變幼，結果要多織幾行『補數』。」

3.細讀冷球招紙資訊

如何準確選用合適的織針？不少人拆開冷球便隨手丟去招紙，原來紙上有不少有用資訊，包括適用織針的直徑。廖敏兒說日、美、英的針號制式各有不同，但直徑一般以毫米為單位，新手可按招紙上的建議找到匹配的織針。

招紙上還有其他有用資訊，打個比喻「10cm×10cm、22 Stitches、28 Rows」，是指這款冷線使用平針針法編織，以每行22個針步（Stitches）織28行（Rows）的話，可織出一幅約10×10厘米的織物。新手編織頸巾時，當決定了頸巾長度後，便可參考這比例換算出所需的針步和行數。

此外，招紙上亦會註明毛冷品牌、物料、顏色編號、批次、產地和清洗方法等資訊。「因不同批次的冷線有輕微色差，配冷時最好購買相同批次的出品。」另外，產地可反映毛冷的品質。「土耳其一般出產較便宜的人造纖維冷線，而高級的羊毛冷一般在意大利和日本製造，價錢相差近兩倍。」羊毛冷球每個約售50至80元，茄士咩冷球則昂貴得多，體積雖是羊毛冷球的五分之一，但每個售價逾200元。「不少人說手織毛衣較保暖，但也視乎用料。」廖敏兒說人造纖維保暖度較差，但優點是便宜、輕便、顏色選擇較多，也適合新手使用。

4. 文字教學比影片易明

市面和網上都有很多編織不同款式織物的教材，主要分文字和圖形教學兩類。廖敏兒說文字教學會詳述所需材料、針步次序等，較適合新手。「不少教材以英文撰寫，內容中使用大量縮寫，建議新手先理解縮寫的意思。『K』代表低針（knit），『P』代表高針（purl）。而『P1；K3』的意思是先織1針高，接着3針低。」她說大部分的針步組合會不斷重複，一理通便百理明。

她說圖形教學若缺乏文字解釋，新手未必看得明白，至於近年流行跟網上的影片學習，「其實睇片學更難，因拍攝角度未必可清楚捕捉每個細節」。編織是一門精細手藝，她建議新手還是先跟導師面對面學習基本功。「不少毛冷店老闆都願意向客人講解，有人從旁指導會較易上手，之後睇片進修便易得多。」廖敏兒說當編織技巧純熟後，便可脫離教材限制更改紋式，自己設計圖案，有如一名毛衣設計師。「就像學音樂一樣，當打好基礎後便可脫離樂譜，享受創作的樂趣！」

文：呂瑋宗

編輯：梁小玲

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