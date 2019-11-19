知多啲：印尼「小葵花」 香港築新家

小葵花鳳頭鸚鵡——小葵花的樣子討好可愛，備受養鳥人士喜愛，因而遭到過度捕獵，也是牠成為極度瀕危品種的原因。牠可沒有好歌喉，而且語言天分不高，並非很稱職的「學舌鳥」。（受訪者提供）

【明報專訊】長尾縫葉鶯和黃猄蟻都是香港原生品種。另有一些物種，雖不是龍虎山的「原居民」，但因着種種原因，都在這裏落地生根，原生地在印尼的小葵花鳳頭鸚鵡是其中之一。

外表趣致的小葵花鳳頭鸚鵡，屬極度瀕危物種，全球有約2000隻，其中在香港約有200隻，是印尼以外最大的野生族群。為何遠在印尼的牠們會來到香港築起「第二家園」？

「有說法是殖民時代的總督楊慕琦有養雀習慣，將小葵花鳳頭鸚鵡當成寵物帶來港。及後適值二戰時日軍攻打香港，估計因為港督也要離開香港，遂將鳥放生在野外。」Angela說。或許牠們在香港這個「福地」不愁找到食物，也沒有身形比自己大的猛禽天敵，環境又宜居，於是便在中西區繁衍，形成了一個族群。

為何牠們在原生地印尼反而幾乎無處棲身呢？「印尼出產大量棕櫚油，小葵花鸚鵡原來居住的棕櫚樹森林因此被人大量砍伐。雖然棕櫚樹會重新種植，問題是牠們的家——樹洞，通常都是由其他動物挖掘出來，小葵花鸚鵡很少會自己開發樹洞，所以，原本的樹沒了，他們的家園也沒有了。印尼森林被過度砍伐，影響了不少物種的生存狀况，如紅毛猩猩、蘇門答臘老虎等，小葵花鸚鵡也是其中之一。」她補充，始終動物最大的天敵，還是人類吧。