People：在愁城中正念 給自己一個微笑

修習正念的10年，是阿樂探索內在、建立自我的10年。他建議，無論面對何種情緒，都可報以微笑，覺察它的存在，繼而把心安定，有意識地回應。（黃志東攝）

【明報專訊】小小的白色房間中，十多人盤膝而坐，闔起眼，邊聽着正念組織「一起靜」創辦人鄒銘樂（阿樂）敲頌砵，邊專注數算呼吸。「留意當下的身心狀態，給自己一個微笑。」他沉着氣，帶領大家修習。在社會負面情緒積累的當下，要笑很難。阿樂卻說，面對生氣或憤怒情緒，不妨報以微笑，肯定它存在，再把心安定下來，有意識地回應。聽來有點玄？10年前，阿樂便是這樣走過來。

「我現在和你說話正正常常，但10年前，我不能和別人說話。小時候被欺凌，我自卑感很強烈，有社交恐懼，和人聊天總是頭耷耷，更會自然流眼水。」10年前，阿樂就讀大專，性格本身就自卑焦慮，加上升學壓力，身心健康差劣。藥石無靈下，有人建議他去禪修。正念（mindfulness）就是禪修的一種方式，但求讓人明心見性；正念亦可不帶宗教意識，同樣強調不加批判地覺察當下身心，讓心安定，有意識地選擇下一步。

修習前 從未認真看過自己

第一次禪修，阿樂不甚理解，只知打坐沉悶，回到家，身心仍是一片狼藉。堅持1年修習後，才漸見起色：「記得有晚看着自己相片，我好傷心，原來多年來我都沒認真看過自己，接受不了自己，我不喜歡自己矮，又不靚仔。靜修期間，不敢面對的內在，有好大空間慢慢鬆返出嚟。當好多瑣碎經歷緩緩解開，對人對事都好大變化。」

變化不會在靜修時坐着發生，反而面對生活跌宕，能否淡定應對，才是證明自己有否改變的時刻，「像練肌肉的人，有天要推開架車救人，才發現自己已預備好」。生活中，他慢慢找到修習時的信心，漸漸拉闊自己的心路。如是者10年過去，他讀上學士、碩士，當過教學助理，又投身社區組織。現時每周舉辦幾堂修習課，每次對10幾20個學員侃侃而談，再也不見慌張。

三部曲：覺察、停止、選擇

聽起來，阿樂的故事相當順遂。難道單單覺察感受，安定心靈，就會為生活帶來童話般的改變？阿樂比喻，正念修習像跑步，跑1年後，會發現自己更健康。練跑路線不需改變，正如正念練習亦大同小異。而更重要的，是切勿在覺察感受後停步。正念的完整三部曲，包括「覺察、停止、選擇」。

無論修習或生活上，這三部曲亦適用：「靜修時，思緒不時會被雜念帶走，我們要有意識停下來，有意識做選擇，選擇回到呼吸，暫時放下想法。」放諸生活，例如面對憤怒，先覺察當下的身心狀態，也許自己臉頰滾燙、怒氣冲冲。「此時不妨對自己的憤怒報以微笑，像說一句：憤怒你好，我見到你。」心安定了，人從情緒氾濫的狀態拿回意識的主導權，再選擇下一步。阿樂強調：「終極目標不是逼走憤怒的情緒，也許仍會憤怒，但你會是有意識的人，去做生活上的選擇。」

以正念建立社區連繫

兩年前他創辦「一起靜」，不止為了定期舉辦正念活動，更希望將正念融入社區關懷。一起靜的正念小組以地區為主軸，現於屯門、太和、荃灣和太子等都有固定活動：「我不希望像興趣班，大家到旺角上課後便四散。小組參與者大多是街坊，每周漸漸熟絡，會建立群體關係，提供地區支援，甚至情感支援。」正念主張人與人之間緊密相連，互為依存。阿樂指出，近來正念小組參與者會一同做聆聽工作，探問受反修例風波影響的人，安撫對方心情。

在動盪時勢下，保持正念又談何容易？在6月9日的課上，修習者一片愁雲慘霧，大家修習時放鬆戒備，然後情緒高漲、淚崩的大有人在。這時談正念，其實就是談如何為心靈小修小補，一起靜下來，走下去。他比喻，就像生於淤泥的蓮花：「如果活得安逸，不會留意到自己內在如此難管理，易氾濫。有大危機，才有足夠土壤，令人正視自己內在所需。」

文：宋霖鈴

編輯/王翠麗

美術/謝偉豪

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