Bulletin：2054的未來衣著

【明報專訊】具前瞻性的設計總會讓人反思。處身亂世之中，面對種種不明朗的因素，大家都想像不到未來的日子會怎樣。人類會否因為世界各地持續高企的樓價，而最終無家可歸？抑或，受日漸嚴峻的全球暖化問題影響，而被迫到處「走難」逃生？

Louis Vuitton的男裝藝術總監Virgil Abloh，筆下創作向來充滿話題，當大家認為他一味嘩眾取寵，在2019年的今天，他率先為大家炮製出為2054年或以後而設的時裝系列，當中的多功能服飾意念，看起來時尚有型之餘，亦暗藏對將來的隱憂。

命名為「2054」的系列，結合21世紀與Louis Vuitton的創立年份1854，設想人們在品牌創立200年後穿著的造型。Virgil Abloh從大眾日常衣著着手，透過高科技面料與壓縮技術，炮製出14件作品。極具創意的他，設計出多功能服飾，融入戶外元素，如將夾棉恤衫變成遠足露營使用的枕頭，將Keepall袋款變成戶外睡袋等，靈活百變；配以取材自紮染的七彩迷彩圖案，更讓人聯想人類與周遭環境及大自然的關係。

查詢：Louis Vuitton 8100 1182

文：Vivian Lau