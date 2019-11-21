【明報專訊】閣下願意以低廉的價格，購買一件穿著次數少於10次的「潮衣」？抑或以較高價錢，購買一件可以持續穿著的衣服？經常說一分錢一分貨，Fast fashion講求款式「夠快、夠新」，生產過程與面料質素參差，更會損害環境。不過，有品牌則堅守高品質，不惜花時間心機，創造材質手工皆精的產品。

45R向來崇尚簡樸自然，品牌的設計起點，並非從款式或潮流出發，而是由設計面料開始。憑着對優質的堅持，品牌不斷發掘製衣的方式，將循環再造的方法糅合設計中，將多年生產所餘下的紗線及布料累積起來，變為2019秋冬系列服飾的原材料。

剩餘毛線交織輕柔粗花呢

作為一個着重社會責任的時尚品牌，為呼應當下全球提倡的環保理念，系列當中的粗花呢便是從資源回收而來，源自過去15年生產剩餘的毛線，經過縮絨處理，不同顏色的毛線交織成粗花呢，再混合成為格紋圖案。有別於傳統的粗花呢，循環再造的面料更為輕盈柔軟，亦大大減輕予人臃腫的感覺。設計方面，無論是長褸或是背心外套款式，均於邊位加上流蘇，增添整體的層次與設計感。背心外套更採用獨特剪裁，穿著時扣鈕與否，都呈現不同的效果，隨意塑造穿衣風格。

羊毛混合羊駝毛

另一方面，系列亦用上澳洲羊毛混合羊駝毛作為大衣的面料，帶來質感豐厚柔軟的設計。以縮絨處理，借助溫度控制、機械的幫助，令羊毛纖維及鱗片收縮更為緊密，從而令布料更具彈性，增強衣服的保暖度。至於在寒冷天氣少不了的頸巾及斗篷，則由澳洲羊絨及紗線製成，配以雙面編織技術，兩面不同的雙色設計，方便配搭多變造型。

查詢：45R 2504 2445

文：Vivian Lau

模特兒：Karina D. (Sun Esee)

化妝及髮型：Chris Lam

編輯：蔡曉彤