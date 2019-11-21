非一般星二代 王曼喜 以愛推動環保

【明報專訊】自從出櫃後，王敏德的女兒王曼喜（Kayla）給大家的印象已有別一般的星二代。敢於坦承自己性取向的她，勇於為同志平權發聲之餘，近年更關心環保議題，創立自家時裝品牌推動綠色時尚。她能比別人走得更前更多，全因身邊人給予她力量和勇氣。

1. 你如何定義自己？

我是一個喜歡憑內心感覺去做事的人，當中愛是我最大的動力。

2. 你平日最喜歡的衣著風格？

簡約舒服為主，多數會穿黑和白。冬天特別愛穿oversized冷衫，配襯牛仔褲或運動服，覺得skinny款式的牛仔褲配boot很有型。

3. 為何會創立自家時裝品牌？

一直以來都覺得fashion industry對地球造成很多污染問題，後來做了reseach便更加清楚，時裝製作過程中，有些顏料和物料會污染地球，而fast fashion的潮流也引發over production的問題，造成浪費，因此便想創立自家的環保時裝品牌，由物料、製作到銷售都可以自己處理，宣揚可持續時裝。

4. 自家時裝品牌有什麼特色？

物料主要會選用有機棉，也有一個系列是使用可持續發展的布料，我們直接聯絡向大牌子供應布料的布廠，然後用他們提供的剩餘布料來做衫，物盡其用。另外，我們也支持公平貿易，會給予製衣工人合理的工資。

5. 你在品牌中負責哪些工作？

主要負責設計，以T恤和裙款為主，款式主打簡約，一來「襟興」，二來易於mix and match。

6. 出櫃後，在為同志平權發聲時有否壓力？

有，但其實是我給自己的壓力。自從出櫃後，我知道很多人對我有期望，希望我可以為同志平權多做一點，因為香港實在沒有太多人做這方面的工作。我正計劃明年6月在香港舉辦一連3日的LGBT festival，內容會有教育和藝術元素，也會有相展，希望能讓更多人了解及支持同志平權。

7. 你的擇偶條件是……

我現在單身，對伴侶的要求很簡單，只要她是一個善良的人，喜歡小朋友和動物便可。另外，我也特別喜歡creative的人，因為可帶給我靈感。

8. 誰人帶給你最大的啟發？

我的媽媽（馬詩慧）。由細到大我都很仰慕她，因為她總會站在別人的角度看事情，也很關懷社會不同界別的事。她也是一個正義感很強的人，見到不公平的事情會發聲，這對我影響很深。

9.你覺得有什麼是被高估的？

錢。這個世界上有很多東西都要用心去了解，但很多人把錢看得太重要，花太多時間去賺錢，而忽略了人生中比錢更重要的事，例如人與人的關係。

10. 什麼東西能帶給你勇氣？

身邊人給我的無條件的愛和支持。當初跟父母坦承自己的性取向後，全因有他們的支持，才讓我有勇氣面對傳媒和大眾。

■Profile

◆王曼喜（Kayla）

畢業於美國Fashion Institute of Design and Merchandising，主修Merchandise Marketing。回港後創立自家時裝品牌Basics for Basics ，推廣環保及公平貿易的時裝潮流。

文：Sabrina Au

編輯：陸亮瑋