葉德嫻蘇玉華 演交惡母女 「摧毁希望最暴力」

【明報專訊】「摧毁別人的希望，這才是最暴力的。」蘇玉華說，旁邊的葉德嫻則道：「有些人就是不懂分析自己做的事，到底有幾錯。」聽着二人妙語連珠，默契十足，想不到在即將公演的劇目《親親麗南》中演交惡母女，痛恨得對方要死。故事圍繞愛爾蘭小鎮的血緣故事，惟說遠不遠，二人坦言從中找到受壓的「共同體」，跟當下社會處境無異。

訪問前天，城市再被濃煙籠罩，雀鳥一隻隻跌落地上。收到團隊聯絡人通知，「訪問不會取消」但時間可能隨時有變，請保持聯絡。當天安全到達工廈區的場地，問問聯絡人，門票在淡市中算賣得很好很快，還能加場，為何再安排此輪宣傳？她說：「其實我們想把創作人的想法，好好記錄下來，這是很重要的。」

需有力度的戲回應環境

邀得葉德嫻首次上台板，一是蘇玉華與潘燦良，二是劇本。數年前蘇玉華、潘燦良和張志偉落實PROJECT ROUNDABOUT 3年計劃，一手一腳帶來好劇，望向觀眾發揮舞台魔力。首作偷情喜劇《謊言》演前演後大獲全勝，獲香港舞台劇獎年度優秀製作；後來《她媽的葬禮》講述家人糾纏，夭心窩心共冶一爐。到此計劃的終章，蘇玉華說：「以前的比較『易入口』。到了第3部，我們認為要演一個更加有力度的戲。而這部戲應該跟我們身處的環境及世界，可以對話，可以回應的。」

「其實都想了很久，又見有此戲，就想『我哋係咪可以做』」，蘇玉華解釋團隊的猶豫，「應該可以做，但是一定要找到演媽媽的人，找不到，不用做」。劇本的確極具爭議，為奧斯卡電影《廣告牌殺人事件》編導馬田麥當奴的成名劇作，暴力、家庭、制度、真相，來得沉甸甸。事實上，蘇玉華前年已因「一餐茶」了解到葉德嫻有興趣演舞台劇。至去年9月PROJECT ROUNDABOUT 選中此劇，亦慶幸得葉德嫻答應。

今年6月4至5日，團隊率先演出公開圍讀，沒有布景、大型道具、相應服飾，劇本卻教人震撼，休息之後他們開始為舞台演出排練。由於原劇為英文，他們實行每個細節都討論到底，處理由原作文化差異，至道具的一張椅子，千錘百煉。葉德嫻表示自己是舞台劇初哥：「演電影多數只要一個眼神就可以，但舞台劇就不行，要說對白，別人才可接。那在我而言，不明白就會問為何不可以？導演及演員們都會細心地教我。」

《親親麗南》（The Beauty Queen of Leenane）故事發生於1990年代愛爾蘭西部名為麗南的山區小鎮。麗南風景如畫，其中一間小屋內卻幽暗且充斥惡臭。40歲的女兒Maureen（蘇玉華飾），照顧行動不便、性格專制的老年母親Mag（葉德嫻飾）。她們互相仇視，卻無法擺脫對方。葉德嫻摸摸手套說：「有血緣的人，無論如何都有一點連繫。就算跟那個人如何不合、不開心，到對方死的一天，都會流兩滴眼淚，此是與生俱來的。然而，當大家活生生在一起時，可能真的希望對方死。」

坐困愁城 似曾相識

母女關係是困局，小鎮亦是困局。馬田麥當奴作品不止帶出個人關係，更寫及外在處境。地域來說，麗南偏遠，人口稀少，工作機會幾乎只有農業，年紀漸老的Maureen看不見前路。為更理解小說發生的地方，蘇玉華早前赴當地視察。本劇導演方俊杰則表示，小鎮的「困」跟香港情况不無相似，在於人們看不見出路：「劇中形容小鎮風景很美，可是沒有其他工作機會或生活方式。你要離開嗎，離開去哪？好像一出世在此處，『就係咁㗎啦』。」劇中主要角色均很憤怒，經常處於不滿意狀態，跟平靜小鎮對比強烈，方俊杰倒說：「我認為不一定是憤怒，而是他們很迷失，生於一個沒有希望的地方，走不到就一世囉，散發此種能量出來。」

劇目由母女的生活開始，她們一來便惡言相向。蘇玉華說得起勁：「劇本由在生活上微不足道的東西說起，例如『你為何不冲杯麥皮給我』、『我要喝茶啊』、『茶沒有糖啊』，此等說話背後都是掌控來的。她要那個時間有，就一定要是該個時間有，不可以是別的。所有東西都是被要求的，被強制執行的，這令人很……」她說得肉緊，葉德嫻望着她接道：「窒息啊，這會令人窒息。如果雙方都覺得自己是對的，不會有解決，大家腦電波不配啊，身處在一起是因為血緣、孝心，及媽媽的箝制而已。」

關心與暴力 一線之差

你會說，大家只是關心對方吧？改改語氣就可以？馬田麥當奴兇悍的是，劇本赤裸裸地呈現「關心」與「暴力」的一線之差。

Maureen因自身問題及掣肘，不能拂袖而去。母親亦有一套「為她好」的理由，嚴格不准對方離開小鎮。一步一步剝洋葱般，劇本展示二人深層的動機，更令人體會出發點是關心，行為卻是自私之糾結，不禁令人想起台灣金馬得獎電影《血觀音》。當「關心」成為獨裁的藉口，蘇玉華傾前身子說，其實日常生活很易出現：「個女其實好想離開個家，過一種她想過的生活，卻走不了。我認為很真實，彼此之間的愛與關係很真實。你只要張開眼，看看身邊的人或留意新聞，都有很多可以參考。劇本已經提供了所有條件令此對母女成立。困難是，你如何真真正正面對其本質是如何，很坦誠地表露出來，演出來呢。」

「對我來說，就是那種剝奪，摧毁別人的希望，此最暴力的，最殘忍的。」蘇玉華說。轉折點為女兒的心儀男人Pato（潘燦良飾）從倫敦回鎮，女方似乎將得解脫的機會，來到困局臨界點，矛盾終要浮面。蘇玉華續指：「決定演此劇時沒有想任何事情，只是認為很值得在本港舞台呈現出來。現在回想，竟然有緣分地，在這個時候我們將上演此劇。愈鑽研劇本，愈發現其實此劇說的事情，正正回應社會發生的事，亦令我見到香港及愛爾蘭，原來如此接近，世界原來咁細。」

劇中擦邊觸及愛爾蘭與英國的政治糾葛，主宰Maureen、Pato等一眾愛爾蘭人去向（他們不是北愛爾蘭人，欲去英國發展）。英國、北愛、愛爾蘭的歷史問題可以追溯至數百年前，於愛爾蘭島上的鬥爭。17世紀英格蘭成功收奪愛爾蘭東北土地，實行優惠措施，讓英國移民及公司做大地主，亦強推英語為重。他們壯大新教，打壓本土愛爾蘭人及其傳統天主教信仰，增加殖民力度。1921年愛爾蘭成功獨立，惟島上的北愛爾蘭仍由英國直接管治。北愛不同族群因政見、宗教、語言存有極大矛盾，爆發武裝衝突，即謂1960至1990年代末的「北愛問題」。此等背景雖然未必為本港觀眾清楚，但劇中說及愛爾蘭身分留下來的歧視問題，直接影響人物角色的命途，故事有所轉折。

「苛索無止境」多點同理心

「大家都是命運共同體，都在面對相同傷痛，相同的處境。」蘇玉華說。被問到除殖民歷史背景，什麼處境相同，一陣靜默後葉德嫻說：「一個政府向人民要求與控制，它不會認為有問題。自由啊，沒有自由啊！」血肉親情的支配，到底引來什麼悲劇，現當然不可先劇透。惟親一親麗南，我們不期然想到台上台下的共通。蘇玉華道：「如果以此劇本來說，那種苛索是無止境的。但或者劇目可帶來一點警世作用，大家會反思自己，提醒一下，或者我應該有多一點同理心。」

近日不少藝文節目因為道路安全問題取消，一群香港演藝學院學生更宣布罷拍罷演作品，以作表態。被問及社會情况有否影響個人狀態，葉德嫻坦言：「對我很有影響，整個人就處於一個不舒服的狀態之中。不過我份人比較大癲大廢，可以把情緒擺放在某個位。但總括來說就不開心。」團隊表示將會盡力完成表演，因為劇目「非嘻嘻哈哈，相信觀眾會有某程度的震盪」。二人拍照過後，趕緊換衣服弄頭髮，接受下個訪問。一下子回復抖擻的葉德嫻，在導演跟前扮鬼臉，手舉起V字，蘇玉華在一邊整理布疋，同為麗南做好準備。

化妝：葉德嫻／Stephen Lau@Stephenmakeup；蘇玉華／Julie.H & Josephine yu@J Lab

髮型：葉德嫻／Seiko Sin@Hair Culture；蘇玉華／Ray Mork & Green Cheung@AdmiX Hair Styling

服裝：蘇玉華／Whistles

■《親親麗南》

日期：2019年12月20日至2020年1月23日

地點：香港藝術中心壽臣劇院

門票：$200至$650

查詢：2582 0200；www.projectroundabout.com

備註：本節目建議15歲或以上人士入場觀看

文：劉彤茵

編輯：蔡曉彤

電郵：culture@mingpao.com