信和 永遠的年輕人主場

【明報專訊】樂隊my little airport的《去信和賣碟》，唱出一代人到旺角信和中心購買和放售唱片的集體回憶；那段歲月，買唱片、追日漫，甚至租度假屋，都必定來信和。我們逛街「行信和」，約朋友在「信和等」，搭小巴「信和有落」，因它是旺角的重要地標，也是年輕人的主場。誠如初中已在信和買唱片，到長大後在信和開唱片店的Patrick說：「不同年紀的人都能在這裏找到他們的回憶。」【商場專題系列（3）】

旺角信和中心，於1970年代末落成。綜合多位店主口述，初期商店類型混雜，從郵票收藏、二手相機、古玩、毛冷、西裝，以至雪糕店都有，至1980年代中期才慢慢發展成一二手唱片店、日漫、度假屋中介等集聚成群的格局。當時本港大型商場不多，互聯網仍未興起，逛信和是年輕人課餘的主要活動之一。當時仍是中學生的Patrick，常在信和二手唱片店「尋寶」，本地樂隊太極、凡風、浮世繪等都是他的青春回憶。「你今日行跟明日再行，貨品已不同。有些人可能今日買了隻新碟，發覺不好聽，第二日就放賣。一隻新碟，這樣就便宜廿元，當時廿元已經好多。」

樂壇廣傳「信和指數」

1990年代初，Patrick在信和開設唱片店Sky Music。店面最搶眼的並非唱片宣傳海報，而是近30年來歌手們在店門門框的親筆簽名，從周慧敏、阿Sa阿嬌到關智斌等，見證香港樂壇發展。原來信和曾是各大娛樂公司宣傳歌手、新唱片的重要陣地，樂壇更曾廣傳「信和指數」——每位歌手在信和的唱片銷量排行榜。Patrick表示，當時雜誌每周也會致電場內唱片店詢問唱片銷量，以計算每周「信和指數」，在雜誌刊登。

訪問當天，店內正播放近期hit爆的韓文歌Boy With Luv，韓國組合的唱片亦佔據店內最當眼位置。廣東歌、日文歌、國語歌、歐美流行曲，到今天的強大韓流，年輕一代不是沒有聽歌，只是口味一直轉變。而今天的中學生富有得多，每有新唱片發行，學生們便會湧至，一次過買下數個唱片版本及偶像的周邊產品，如cap帽、Ｔ恤、海報等，「我都會忍唔住問，點解你咁犀利咁多錢」，Patrick笑說。多年來，不管音樂潮流如何轉變，學生一直是撐起小店的「大戶」。他表示，信和全盛期約有30間唱片店，但隨着網絡、串流音樂普及，現存不到10間。取而代之的，有玩具店、格仔舖、電競產品、手機配件店等，但都以年輕人生意為主。

二手唱片店 蔡琴小鳳姐當旺

位於商場地庫的「CD經濟特區」於1991年開業，是今天場內少數的二手唱片店。舖位乃一個開放式counter，由氣場強大的老闆歐先生坐鎮，親自交收客人帶來的二手碟。生意難做，歐先生不止收唱片，電影VCD、DVD亦來者不拒。而位於同棟大廈的10樓分店則售賣二手碟。他說，購買二手碟的客人以中年漢為主，大家都在尋找那些年的懷舊金曲，如蔡琴、鄧麗君、徐小鳳等。

每間二手唱片店的經營模式也不同。客人放賣唱碟，有些店家只會挑價值較高的碟，其餘不收；有些則以劃一價買下全部。歐先生偏向購買所有客人帶來的碟，再放在樓上店出售，「例如一開始賣50元，隨時間一直降價，到最後滯銷就扔掉」。只見半小時訪問，已有4名熟客找上門。客人捧來一堆唱片、影碟，老闆利落地分門別類，指尖按按計算機叫出一口價，客人沒異議，乖乖收錢離去，是經年儲下來的默契。生意能經營至今，他坦言「是做生意手法對得住人」，不壓價，不欺瞞，靠熟客支持。

文：歐慧兒

編輯：王翠麗

電郵：feature@mingpao.com