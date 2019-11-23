小店港漫突圍 「周秀娜」啟發商機

【明報專訊】漫畫，曾經是本港流行文化的關鍵詞。上網搜一搜，如果在1990年代買漫畫，港島要到「188」（東方188商場），九龍就到信和。漫畫店主張瑞生，曾是本港著名漫畫家上官小強的助手，19年前於信和開設漫畫店「至Goal Club」，經營自己最熟悉的行業。他分享道，信和高峰期有近20間漫畫店，今天連他店舖在內只餘6間，且大多擁有代理商背景才能勉強經營。至Goal Club作為獨立小店，每每要靠be water的策略才能掙扎求存。「這店應該是全港港漫最齊全的門市。」張瑞生說。店舖開初出租漫畫，後改為銷售一手日漫，但論存貨及齊全度，仍難追及場內擁有代理商背景的競爭對手。繪畫港漫出身的張瑞生，決定引入本地漫畫，包括經典漫畫《龍虎門》及多本新興漫畫，並以低於市價1元的策略吸客，「蝕本的，但讀者想起香港漫畫時會知道找我」。漸漸店內不單出售漫畫，更有「𡃁模」寫真集、電子遊戲雜誌，「有客人來買漫畫時問我有無『周秀娜』，連續幾個禮拜都有人問，好似覺得間舖應該有得賣」，他不放過商機，於是在店內開闢角落售賣寫真集。

跟場內一般漫畫店不同，張瑞生的店採用開放式設計，盡用空間，四周掛滿、貼滿漫畫宣傳海報，搶眼亦吸客，「好多當年的讀者，長大、結婚後沒有再追看喜歡的漫畫，但他們對漫畫仍有感情，行信和望到海報，發現原來仍在出版，就會想買番」。

張瑞生是不折不扣的「MK仔」，「雖然好多人話呢度cheap，但我從小在這長大，對旺角好有感情。時代不斷變，旺角不斷變，即使信和亦經歷了好幾個『朝代』的變化，由『四仔竇』到警方大掃場變了『死場』，以致租金大跌，吸引小店進駐，有人離開有人加入，不斷跌跌撞撞變成今日的面貌」。