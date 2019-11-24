未來城市：荔枝窩永續到幾時？

【明報專訊】二○一三年新界東北發展計劃出爐，有一班人奮力保衛家園，亦喚醒一些人走進偏遠鄉郊復育。

「永續荔枝窩」計劃在同年啟動，轉眼七年，荔枝窩村仍然有新搞作，復耕的農田今年將收成第一造咖啡豆、小農夫的社區食品工作室下月開幕。

復育行動亦終於衝出荔枝窩，擴展到鄰近村落梅子林村，該村的壁畫展覽和故事館已於月初開放。

荔枝窩村的「永續」到底有無終結？

永續鄉郊計劃首席研究員羅惠儀（Winnie）回答，她認為永續成功的定義是，當有一天沒有他們這些外人的「大台」之下，村落自行成長︰小農民持續耕作、村內外人繼續舉行活動、食品工作室持續運作，任務才算完成。

生態壁畫 活化梅子林

在十一月首個周日，從馬料水碼頭乘坐個半小時渡輪抵達荔枝窩村，再上山步行二十分鐘，穿過幽靜小樹林，一拐彎景觀忽然寬敞明亮。老村屋聳立於梯田頂端，依傍群山，恍如世外桃源。畫家葉曉文在破爛的舊村屋外牆畫壁畫，雀鳥、蝴蝶、果子狸、魚蝦蟹與牛，生機盎然，一洗梅子林村「陰森恐怖」的網上流言。「其實我覺得梅子林陽氣好重，好開揚。因為這裏的屋全部面向東面，每天早上打開門就會有陽光曬進來，而且是好空曠的地方。」

葉曉文在今年中秋節過後一個多月，每星期在梅子林村居住三至四天，獨自觀察生態與畫畫。晚上村落無燈無人，她坦言每晚天黑就會竄回屋內，始終都有「淆底」時。有一晚屋內咖啡杯突然被撞倒，她按捺着恐懼勇敢求證，發現原來是一隻老鼠所為。在貓頭鷹、雀鳥、蟲與蟋蟀聲陪伴中入睡，每天晨曦前自然醒來，空氣清新而濕潤，行過草地的腳丫滿佈露水，看着天空由黑變藍，再慢慢轉橙，黎明來到。

觀賞雀鳥多 牛牛有段古

葉曉文拿着咖啡與電筒躡手躡腳走到溪邊觀察，「因為青蛙、貓頭鷹、蟲這些生物在日頭就會躲藏起來，夜晚才出現」。觀鳥是每日重點環節，「天光後十五分鐘，雀仔就會起身。（笑）對呀，我比雀仔更早起牀。牠們會飛上好高但彎曲的樹丫整理羽毛，每日如是」。每周見到的雀鳥稍有不同，現時天氣轉涼，開始見到過境季候鳥。壁畫中她畫上村內常見的赤紅山椒鳥、黑枕黃鸝、暗灰鵑鵙與褐翅鴉鵑，「畫中最大隻那隻是褐翅鴉鵑，因為村長和村民話我知，牠有個花名叫做孟婆雞，以前有人捉牠來浸酒的」。

每逢下午三至五時，會見到數隻、多則七隻的黃牛一同到屋前梯田食草，因為梯田有牠們愛食的禾本草科。梯田昔日種植稻米，農田荒廢多年，現在改種桔樹。「牛牛都有段古，梅子林村口有一棵好大的荔枝樹王，有四、五層樓高。村民說以前好多人前來摘荔枝，甚至有人出錢競投。而這裏的荔枝之所以如此美味，聽聞是因為以前村民會將耕田的牛綁在樹下休息，牛牛的冀便滋潤了荔枝樹。」為何會畫果子狸？原來村內一直有果子狸出沒，村民說直至五六年前仍見到牠們蹤迹，可惜葉曉文跟牠們無緣相見。

巧手製昆蟲

而梅子林故事館亦在同日對外開放，除了介紹村近四百年發展歷史，亦展出客家村民的生活用具，更有藝術家Stony Ng巧手製作的昆蟲模型。既善用枯葉製作鄉郊常見的害蟲龍眼雞，亦用鐵線與黏土製作螢火蟲交配與進食的成長全程，更與生態導賞班學員一起用枯樹枝創作竹節蟲。全職生態導賞員的Stony希望，藉着這些手工藝讓大眾更了解自然生態，從而推動生態保育。

把復育經驗寫成手冊

Winnie說上述的梅子林藝術活化計劃「天、地、人」是永續鄉郊計劃的一部分。香港大學社會科學學院的永續發展坊繼二○一三至二○一七年推行永續荔枝窩計劃後，二○一七年至二○二一年開展永續鄉郊計劃，希望深化荔枝窩村經濟模式和擴展活化至其他村落。「第二個四年計劃有三個目標，首先是co-creation（社區共創），除了梅子林活化，更有藝術家開班將荔枝窩村泥磚建屋方法傳授予親子製成lego模型屋。第二是起動鄉郊相關初創企業，包括有公司在八村推動bio-dynamic farming、亦有人想用再生材料做批盪。最後是開辦永續社區學院，由醃鹹菜、用廢樹幹做木工、以至進階的社區證書課程等。」

她透露目標是想將這幾年復育荔枝窩的經驗寫成手冊，「當一個村落已經沒有足夠的人口或正經歷一些挑戰，人們考慮走向永續活化這條道路時，有什麼地方需要留意？由村落轉變成現代化管理、要選擇怎樣的農業發展道路、如何擁抱村外資源，我們希望提供一些基本原則和貼士」。

農產品生產銷售成合作鏈

訪問當日，荔枝窩村口正舉行每月一次的農墟，出售復耕農田的農作物，Winnie強調他們不僅想復耕農田，更想逐步形成整個農產品生產銷售合作鏈。為了推動不同小村落和小農夫都有自己的農產品品牌，永續鄉郊計劃在沙頭角租用了一個地舖，打算於年底開設社區食品工作室。「工作室類似一個合作廚房（Cokitchen），介紹產品同時，介紹農夫、種植區域和該區的復育計劃，現在已經談好將荔枝窩村生產的薑與悅和醬園合作製成素薑醋。」未來有望將荔枝窩與鄰近各村組成小農密集社區，並聘請當地婦女。

今年首次咖啡豆收成

在農墟又遇上永續鄉郊計劃項目經理游慧瑜（Anna），她興奮道，在荔枝窩復耕的咖啡豆田今年將首次成功收成，「香港天氣其實適合種咖啡，是位於種咖啡belt的邊緣」。他們自二○一五年開始試種咖啡，原本去年可以首次收成，可惜颱風山竹令咖啡豆失收。「今年終於順利收成，樹上結成一顆顆紅色咖啡豆，團隊現在開始採收，預計十一月底便會完結。」咖啡田面積約二千平方米，現種有約一百三十棵多款阿拉比卡品種咖啡樹，咖啡豆今年產量預計少於十公斤。他們計劃明年增加咖啡樹數量至約四百棵，料成為香港最大咖啡田。

Anna透露由於在本地出售新鮮農作物的價值好低，因此傾向協助農夫將食品加工，提升產值。因此，他們應該是全港首個機構，在本地同時進行咖啡豆後製工序，日曬、水洗和蜜處理三種咖啡後製方式都會嘗試，「我們試冲了第一轉咖啡，質素理想。並且利用荔枝窩村水冲泡，咖啡口感順滑一些，亦帶有果香」。他們計劃行精品咖啡路線，期望明年底可作零售。

村內爭議 永續好心做壞事？

這十年間，幫忙復育荔枝窩村的組織愈來愈多，包括天文台前台長林超英做主席的香港鄉郊基金，基金建議在村內改建民宿；二○一七年施政報告宣布設立鄉郊保育辦公室，優先工作包括深化荔枝窩的鄉郊復育。但到訪荔枝窩村，村內外牆亦會見到一些「不歡迎林超英」、「反對外來保育人士」的標語，究竟荔枝窩復育計劃會不會好心做壞事？

Winnie說原居民對大學進村復育工作，包括復耕與教育的反應比較正面，「好坦白講我們的計劃是不涉及房屋的，最多是租村屋做宿舍和聚腳點，所以不會太敏感。」至於永續荔枝窩要去到何時，她說在資助的層面上，匯豐撥款的永續鄉郊計劃直至二○二一年底，會不會再申請資助，則視乎有沒有發現一些發展縫隙可以做得更好。

「我覺得永續是一個幾on-going的過程，不是說我們好想荔枝窩返去七十年代，要二百幾間村民都住滿人，有番成千名村民回去住才算成功。」她認為每個人對永續想像都有不同的答案，「但我們知道什麼是永續行為，例如種植盡量不落農藥。在荔枝窩行出來的經驗是見到一些永續的成功要素。只要這條村持續地有活動，令到一些香港人會覺得對這條村有少少依附，有少少連繫。對我來說就是成功」。最後，她說自己和荔枝窩的關係會一直永續下去的，「我們這一批人在這裏投放了六、七年感情，與村內人建立了好多信任和互動，是不會有exit的一日」。

下月十三至十六日，荔枝窩、梅子林村等七村將會舉行十年一度慶春約太平清醮，今年首次會有環保署轄下的鄉郊保育辦公室加入幫忙籌辦，究竟和昔日傳統打醮會有何不同？敬請期待十二月八日「未來城市」﹕保育東北篇（下），將會介紹打醮準備工作。

【保育東北篇（上）】

文 // 彭麗芳

圖 // 彭麗芳、受訪者提供

編輯 // 蔡曉彤

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