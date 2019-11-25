自製玩偶建「動物王國」 一雙巧手築起祖孫情

製龍最難——南公公笑言，在眾多動物玩偶之中，龍的製作難度最高，尤其是龍身上的尖角，每塊都是人手黏上。（曾憲宗攝）

市集擺檔——今年海寧與公公再次到市集擺檔，動物玩偶大受歡迎。海寧笑言賺錢是其次，更重要的是公公能賺得讚賞及肯定。（受訪者提供）

拼合回憶——訪問期間，80多歲的南公公言簡意賅，多由孫女補充答案。然而，南公公總是笑容滿面，在旁聆聽孫女的一言一語，記起一些細節時，偶而搭上話來。袓孫之間，一來一往，拼合二人的相處回憶。（曾憲宗攝，場地提供：阿美畫室）

【明報專訊】眼前人的年紀相差逾50載，如何表達愛？定期出席飯敘，空閒時撥通電話，發個短訊……做齊所有「門面」功夫就叫關愛長者？對90後陳海寧來說，她選擇積極投入外公的動物玩偶世界，替他經營社交媒體專頁，陪他到市集擺檔。「公公最精神的時候，就是分享自家玩偶作品的時候。來到這年紀，能有一件事情令他的生活充滿動力，是一件好事。」話音未落，陳海寧身旁的公公再次向記者展示玩偶相片，臉上笑得開懷。

為外公經營專頁 齊市集擺檔

澳洲鼠、紅斑龍、長腿雀……眼前的動物玩偶色彩斑斕，皆出自南公公的一雙巧手。年過80歲的南公公自退休後醉心於動物世界，從紀錄片中覓得靈感，以樹枝竹葉，製成無數動物玩偶。孫女海寧眼見公公興致勃勃繪製玩偶，遂在社交平台經營專頁，名為「南南動物園」。

動物園主人興高采烈地拿起紅斑龍，娓娓道出龍身取材自彎彎曲曲的樹枝，經塗上油漆、風乾、上色後，才成為栩栩如生的龍玩偶。至於四肢動物玩偶，他會以電鑽開洞，釘上螺絲加固四肢部分，製作工序殊不簡單。這10多年來，他一直製作玩偶，產量連年遞增，每周有約10多隻新品完成，佈滿家中各處，連承載玩偶的長架也不勝負荷，開始下陷。孫女海寧看見這情况，恰巧獲朋友邀請到市集擺檔，便靈機一觸，把公公和他的動物玩偶也一併帶到市集亮相。她笑言最初擺檔前怕沒顧客，事先聯絡朋友到場「做媒」，豈料在市集首日已售出約40隻玩偶，翌日沒貨賣，要在家裏製作新玩偶。

重提去年市集的「戰績」，南公公咧嘴而笑，形容最開心是「賣得出貨品，不會阻住家中的位置」。孫女在旁補充，到市集擺檔的前一晚，公公興奮得製作玩偶至凌晨2時，「公公最精神的時候，就是分享自家玩偶作品的時候。來到這年紀，能有一件事情令他的生活充滿動力，是一件好事」。

婆婆病重 認識公公內心

在沙田市集擺檔期間，海寧不但要全天候陪伴公公看守攤檔，更要確保玩偶在運送過程中完好無缺；她早上先把首批玩偶放至行李箱，和公公由香港仔乘的士到沙田後，又要再託舅母幫忙帶來下一批玩偶。如此費時用心陪伴，源於祖孫二人的一場巴士對話。

3年前，婆婆患病留院，公公每日到醫院探病，孫女亦陪伴在側。一次乘搭巴士前往醫院時，公公鮮有談起心事：「婆婆病了，全部人都好不開心。」這句話看似簡單，不帶情感，但海寧深諳公公平日愛面子，平淡語氣的背後，滿是愁緒，「我當時眼濕濕，眼淚快湧出來。但我猜他說得如此輕描淡寫，本意都是不想氣氛如此沉重。所以我只是回應，我們好好照顧自己，明日陪婆婆」。

事後回看，她認為那次是重新認識公公的機會，「那次我覺得真的要多些陪伴他。希望婆婆康復之餘，亦覺得要好好照料他的情緒」。

靠Quality Time磨合相處

自從婆婆病逝後，祖孫二人不時有獨處時光，如到市集擺檔、陪伴公公覆診、到餐廳享用下午茶等。然而，相處多了，自會迎來更大的磨合工夫。最令孫女感到不適應的，是公公總會提早出門，令陪同的人難以預算時間。訪問當天早上，兩人約好時間在公公家集合，豈料海寧踏進公公家中時，「發現他已經穿好鞋，穿齊整副裝備，預備要出門。我差點兒來不及替他執拾動物作品」。

類近例子比比皆是，孫女笑言唯有了解體諒，「他的心情就像小學生去旅行般興奮，超早出門，超怕遲到。我嘗試以理解來消化那種『𤷪』的心情」。

長時間相處雖有摩擦，但偶爾亦帶來驚喜。二人前往拍攝地點時，南公公冷不防問及孫女為何最近不去旅行，現為自由工作者的她說，公公一直不太理解自己的職業，問題背後其實是擔心愛孫的收入不足。南公公看似沒太多話，但面對自己在乎的人，到了適當時機，自會向孫女流露。於海寧來說，這個時機宛如祖孫二人的Quality Time，「其實公公會談好多東西，但要給他一個空間……在沒有壓力的相處下，才能自然講到心底話」。

文：鄧安琪

編輯：林曉慧

電郵：feature@mingpao.com