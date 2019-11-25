專家說：長幼疏離 半年見3次互相理解

試行樓梯——計劃的參加者戴上膝蓋裝置，以加重膝蓋負擔，步行樓梯，代入部分長者不擅行走的處境。（賽馬會「長幼情」跨代共融計劃提供）

模擬老花——在計劃的其中一個環節，參加者會戴上模擬老花鏡，觀看巴士路線牌等事物，感受視障長者的日常不便。（賽馬會「長幼情」跨代共融計劃提供）

【明報專訊】近年興起「廢老」、「廢青」等字眼，用以嘲諷對社會無所貢獻、不思進取的長幼一輩。中大醫學院賽馬會公共衛生及基層醫療學院教授黃麗儀表示，賽馬會「長幼情」跨代共融計劃去年做調查，分別訪問234名長者及286名年輕人，發現長幼兩代缺乏了解，對彼此存負面評價。她引述結果指出，有近七成的年輕人認為長者的工作效率差，有受訪者更以「廢老」一字來形容；同時有約七成受訪長者認為年輕人粗心大意、欠耐性。

調查：兩代人七成對彼此評價負面

面對長幼關係日漸疏離，中大賽馬會公共衛生及基層醫療學院與社會服務機構合作，推行跨代共融計劃，以「接觸理論」作為基礎。黃麗儀表示，接觸理論自1954年發展至今，歸納出要減少偏見，改善關係，需有一定的互動。她指出，根據臨牀應用，理論建議長幼雙方於大約半年內，有3次見面機會，時間可長約半小時至1.5小時，「這樣才能維繫關係，不會流於表面溝通，能明白理解，對對方有同理心」。但她補充，除了講求會面次數，亦講求交流質素。

計劃以理論作基礎，安排中大醫學院及社會科學院學生，為年滿65歲或以上長者作定期家訪和陪診。黃麗儀表示，計劃推行一年後，中期評估數據顯示，長幼受訪者對彼此的評價轉為正面，約兩成四的長者原認為年輕人沒有耐性，接受中期評估時改變看法，認為年輕人有耐心；另有約一成七的年輕人原認為普遍長者性格固執，但於中期評估時改為認為長者具靈活一面。