聲色俱全：藝術糅合電視 變形設計音色先行

【明報專訊】大家買電視，第一時間當然是先留意畫質，之後再留意功能，至於內置聲效系統質素如何，反而不太關心。不過，最近由Bang & Olufsen推出的Beovision Harmony電視，或許會令用家改觀，除了採用奇特的「變形」設計，更重要是加入廠方強勁的音效系統，單是機身內置的喇叭，以足以令你有如聽高級音效的質素。電視，絕不止限於用來看！

Bang & Olufsen的出品，外形大多走藝術路線，以非一般的設計，務求令電器變身成家中的藝術品，而最近廠方向這個高難度挑戰，設計出Beovision Harmony電視。最特別之處是電視前方的兩組長方形喇叭，差不多遮住電視近一半面積，但其實用家只要按下電視開關鍵，後方的電視便會徐徐升起至合適觀賞高度，而兩組長方形喇叭亦會作90度旋轉；而當用家關上電視時，電視便會徐徐下降，兩組長方形喇叭亦會旋轉「歸位」，設計相當特別。

人手調音 喇叭輸出達450W

為了令廠方更專心於音響上，Beovision Harmony使用了LG的77吋4K OLED面板及webOS 4.5智能系統，而在橡木配鋁製的喇叭面罩之下，內置1個1吋的高音、2個2.5吋全頻、1個4吋中低音，以及2個4吋低音單元，總輸出達到450W，與家中的音響相比絕不輸蝕，加上聲學部件均以人手和耳朵微調，令音色進一步提升。如果仍然嫌不能滿足你的「金耳朵」，電視亦內置7.1環繞聲道模組，最多可外接8個外置喇叭，包括同廠支援無線連接的Beolab 18、Beolab 50和Beolab 90，配合廠方特別開發的專用程式，所有喇叭連接都能在電視上設定。

將電視的音效提升至如此極致，最主要目的當然是不想電視只能用來看。為配合現今的無線音樂連接需求，Beovision Harmony亦支援Chromecast、Airplay 2和藍牙直接以智能手機串流播放音樂。不過，想在家中擁有如此美感及實用的電視，最重要的不是空間，而是是否願意付出近廿萬元買這部電視。

■售價：$215,570（橡木配鋁製面罩）、$205,570（深淺灰色織物配鋁製面罩）

查詢：www.bang-olufsen.com

文：勞耀全