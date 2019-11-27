People：Cuson漫畫過癮好玩 怪叔叔為社會抒壓

【明報專訊】漫畫家盧熾剛（Cuson）一向活躍於社交媒體，愛將生活上有趣或感動的故事，化作漫畫與粉絲分享。因其作品大多內容貼地寫實，甚能引起粉絲共鳴，很受歡迎。

問他為何近年自稱怪叔叔，他笑言一來早已去到叔叔的年紀，二來也習慣醜化自己，「我在漫畫中總會把自己畫得比較猥瑣和醜怪，希望營造『反差萌』，等大家見到我真人時，會覺得其實也不是太差！其實怪叔叔不一定是壞標籤，也可以走可愛路線，我覺得這個稱呼很好玩很過癮。」

面對社會不公義 將不滿發泄

談到怪叔叔的造型，Cap帽、黑框眼鏡加causal wear可算是他近年的標記，「這身打扮已維持了很多年，覺得舒服也很適合自己，比較好睇。另外，由於我在漫畫中都是這樣打扮，已成為了人物造型，更加無意改動。」家中有近30頂Cap帽的他，因為愛到日本旅行，每次都順道在當地入貨，「我從不講究牌子，覺得襯自己便可，多數會揀黑、灰、藍和卡其色，貪其易襯。」

自言最近也會「發夢」的Cuson，希望以作品為自己和大家抒壓，「面對很多社會不公義，不開心的事情，我會靠創作抒發自己的負面情緒，將不滿發泄。網友看了作品會覺得有人幫他出一口氣，藉着like和share抒發自己的情感。」

「媽媽總會來電，叫我不要走得太前」

敢於發聲的他，作品不時直線抽擊政治人物，早前卻有一篇以較soft的手法，帶出社會狀况，「每逢星期六日早上，媽媽總會來電，叫我不要外出，不要走得太前。我已經年近半百，但在她眼中，我還是個小孩，令我想到其他年輕人的父母，對子女都會有同樣的擔憂，所以我把這件事畫了出來，結果引來不少網友共鳴。」

當上全職漫畫家已有10年，Cuson自言從未厭倦，慶幸能把興趣當成工作；反而是去年離婚一事，令他思考應否把自己的感情生活，與漫畫題材掛鈎，「當我宣布和前妻離婚之後，有關《我的港女老婆》的工作都消失，連書也要停。即使現在自己已有一段新戀情，也會掙扎應否當作漫畫題材，怕重複之前的舊路。」雖然暫不會開宗明義以女友作為漫畫系列，但Cuson笑言偶然也會忍不住，把二人相處的點滴化作漫畫，於社交媒體開心share，不忘初心地分享自己最真實的生活。

文：Sabrina Au

協力：Vivian Lau

編輯/陳淑安

美術/謝偉豪

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