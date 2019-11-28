李心潔演技來自平凡生活 演活戲中堅強「自己」

【明報專訊】睽違4年之久，李心潔終重返大銀幕，復出的電影作品名為《夕霧花園》，戲中角色叫張雲林，是個敢愛敢恨、寧死不屈的女子。李心潔直言：「我能夠將她的性格表現得淋漓盡致，因為我飾演着『自己』。」她尤其強調「堅強」這點，自己的命途如同女主角般遭遇不少挫折，但總會為自己尋覓到出路，從沒半點後退的念頭。

1. 你認為電影新作《夕霧花園》最具挑戰的地方是什麼?

劇本的情節有不少起伏，也有很多穿插與變化。它既涵蓋了愛情，又講述親情與友情；英語對白既須用馬來西亞腔調演繹，悲愁難過的情節也有不同深淺程度之分。整個拍攝過程也非常緊密，無論心理上抑或生理上，也需常常處於最佳狀態，這絕對是一大挑戰。

2. 你是如何揣摩一個角色的?

我覺得自己很幸運。於2001年首部電影作品《愛你愛我》，就遇到一位啟蒙老師——導演林正盛。當時我的演技非常幼嫩，自問不是出生於什麼名門訓練班，正是林正盛教我如何準備一個角色：拍攝之前的功課是叫我寫角色的自傳，嘗試從中了解其出生直到當下的經歷；同時他不准我看playback，除非覺得我演得有問題。以上都成為我揣摩一個角色的習慣。當然，也必定要提到我另一位恩師——張艾嘉。不過說到《夕霧花園》，事前工夫則離不開苦練英語、看紀錄片以及相關歷史書籍。

3. 《夕霧花園》哪一段對白最令你難忘?

有朋——日本園藝師中村有朋（阿部寬飾演）

雲林——張雲林（李心潔飾演）

有朋：你剛剛在森林看見了什麼？

雲林：為什麼我非要告訴你不可？

有朋：因為自首天遇見了你，你就是我的責任。

我喜歡浪漫，而這句對白，更包含了同情、憐愛以及保護之意。

4. 這部電影的核心主題是「愛」，你如何看待愛這個字?

愛是生命中的原動力與推動力。我很愛一對雙胞胎兒子、丈夫、每次演出的角色；我身邊的人和事，全因愛而生。

5. 在電影中，女主角的個性被塑造成敢愛敢恨、堅強不屈的女子，現實中的你與女主角有幾分相似?

我懂得演張雲林如何奮不顧身去愛一個人、很了解她失去至親所需面對的那種痛、很明白姊妹之情、很理解遇挫折後要立刻堅持回來的因由，因為我都經歷過了。

6. 你認為一位出色的演員應具備什麼特質?

懂得在任何角色中流露真實的情感。然而我相信那份「真實」，必須是自己真正的經歷方能演活出來。正因如此，我沒有所謂的「明星生活」，每天我也很努力飾演一位平凡人，經歷愛情、婚姻、新生命到來的喜悅……我喜歡如此，也不會試圖放棄追求生命中注定要我去經歷的好與壞。

7. 演員是一種創作，你如何解讀創作?

我們有正與負念，每人也需將之釋放，尤其負面情緒，創作正正是一個出口處，有其治癒作用。我們不需成為畫家方可畫畫，不需成為演員方可表演。創作可隨時隨地，煮一道菜、看一套電影也是創作的一種。每個人的生命與每天，本就由創作帶領。

8. 兩位兒子的誕生，有否改變了你的個性?

自知以往的個性較為剛烈，但當了母親以後，性格瞬間變得溫柔起來，猶如心裏某部分被人融化了，相信就是這兩個兒子吧。往後的日子，很渴望給予他們更多的溫暖，正所謂「以靜制動，以柔制剛」，哈哈。

9. 你如何定義美?

內在美。心地善良，自然會在人群中發光發亮。

10. 你滿足當下的自己嗎?

一直學習滿足、知足。若頃刻要離別世界，也大概沒有半點遺憾吧。

■ Profile

李心潔 - 出生於馬來西亞的李心潔，在影壇擁有「鬼后」之美譽，早於2002年憑《見鬼》首奪金馬獎封后。其電影作品屢屢獲得好評，如《念念》、《鬼域》、《救命》及《深海尋人》等。在台灣剛舉行的第56屆金馬獎，她更以新作《夕霧花園》再度提名影后殊榮。

文/海鹽

編輯/陳淑安