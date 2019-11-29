藝文青：《金都》帶金都商場到金馬獎

【明報專訊】新導演加鄧麗欣、朱栢康，將太子一座商場帶到金馬獎了。台灣金馬獎上周六在風雨裏頒獎，主席李安被外媒問到大陸杯葛對金馬獎是否有損，淡定回應說「我們雙手永遠都是張開的」，見識了大導的氣量。金馬獎今年無法西進，但聚集了台灣、香港及尤其星馬等地的優秀作品，代表香港的最後只有朱凱濙的《紅棗薏米花生》獲最佳劇情短片，後來得知，長片《金都》在評審中原來得到不錯的分數。

80後導演黃綺琳的《金都》去年獲「首部劇情電影計劃」大專組獎項，獲撥款300多萬予製作，作品為香港亞洲電影節閉幕作。故事源於導演在太子長大，「望着始創中心建成，更因大塵而弄得哮喘」，附近的金都向來是婚嫁用品集中地，於網購及工廠區店興起前，服務無數新人。黃綺琳以此為題，講述於金都工作的張莉芳（鄧麗欣飾）與Edward（朱柏康飾）拍拖7年，男方個性「黐身」急着結婚，女方卻猶豫及藏有秘密。

「社會上不止有事業型或只想結婚生仔的兩類型女子。大部分對事業未必很大追求，結婚又得，唔結又得。很多人活在『人哋覺得你應如何』，是很搖擺的。」鄧麗欣說。看過其《藍天白雲》、《空手道》的演出，有見她近年在港產片中的努力表現，今次她演一個不知想要什麼的女子，比愛情片中的阿寶更加迷惘。導演補充，現實很多人都沒什麼理想，只知自己「不想去那邊，但不知自己想去哪」。

身分是自由的墓穴？

婚姻是愛情的墓穴？老掉牙的題材下，作品把女子的愛戀自由，延伸至政治身分的自由。電影講及張莉芳曾跟大陸男子假結婚，掙錢搬離家人，爭取空間的自由，惟弄出個大頭佛。大陸男子假結婚，不用多說就是為了身分證。導演解釋當她在浸大修讀電影碩士課程，「幾乎所有同學都是大陸人，他們每年聚會都圍繞拿不拿本港身分證的問題」，驅使她聯想更多。有錢有自由？有身分證有自由？那不如改一改再問，身分是自由的墓穴？

「自由是什麼，戲內每個角色都有不同定義。」黃綺琳說。片中個性本最瀟灑的大陸男子，嘲笑張莉芳不懂自由，認為有香港身分證後能去美國，感受「真正的自由」。他更考驗女方可否腳跟貼地地蹲着，表示只有大陸人可如此蹲，因為他們是由自由的飛鳥進化而成。曾經修讀生物的黃綺琳解畫，猴子的手指可以夾起張開，指筋靈活的動物，才較進步，上述比喻只是她的穿鑿附會，突顯男子的諷刺及吹噓。不過，他的出現卻偶然啟發女方重新思索去路。至少，她淡淡地醒來了，發現原來有選擇的自主權。

（場地：SOHO House／鄧麗欣髮型：Vince Pang@IL COLPO group，化妝：Cyrus Lee，服裝：Chloe，飾物：Qeelin／黃綺琳服裝：J. Crew，髮型化妝：Yvonne Yeung）

文：小東