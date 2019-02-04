APS-C無反雙星 投你所好 旁軸設計 vs. Vlogger神器

禁用Live View？——機背設有隱藏式屏幕，當用家想使用Live View功能時，需將屏幕向下翻出，目的是想用家更專注於相片構圖及光圈、快門的設定，但對用慣普通無反的用家來說，可能需要時間適應。（蘇智鑫攝）

【明報專訊】常說近年手機拍照功能發展迅速，不單止像素上已超越不少相機，甚至配合多鏡頭設計實現光學變焦，手機代替相機之說，看來亦非沒可能。但對於一班忠實攝友來說，用相機拍攝始終有其獨特之處及優點，亦樂意定時「課金」換機。最近，Fujifilm及Nikon均推出旗下最新的APS-C無反相機，但設計及賣點各異，作為攝友的你又會點揀？

X-Pro3隱藏屏幕 重拾菲林機初心

對懷舊相機情有獨鍾的用家，應該對Fujifilm X-Pro系列不會感到陌生。外形以古典旁軸相機為雛形，除了設有光學電子混合式觀景器，亦加入不少菲林模擬模式設定，令相片更具當年菲林拍攝的感覺。而今次推出的第三代，除了保留旁軸相機設計及光學電子混合式觀景器，外形設計上玩得更盡，廠方特別地「隱藏」了屏幕，令用家拍攝後不能即時確認相片效果，需將屏幕翻下才能看到。根據廠方指出，此設計的用意除了是想操控感覺更似菲林相機，更重要是令用家拍攝時更專注於攝影技巧，包括光圈、快門的設定及構圖，而不是不停拍攝直至相片合心水為止。

為了令X-Pro3更有菲林機的感覺，在屏幕背面特別加多一個小屏幕，主要用來顯示正在使用的菲林模擬模式的Logo。其實，這個設計同樣來自菲林相機，因為舊式菲林相機都會在機背設有小窗框，用家可將使用中的菲林盒蓋放入小窗框內以作識別。新機除了內置15種廠方歷年推出過的菲林模擬效果，今次亦新增CLASSIC Neg負片模擬效果，當年不少攝影師都愛用這種菲林「街拍」，現在終於有機會在數碼相機重溫了。

■規格

感光元件：2610 萬 像 素 APS-C X-Trans CMOS

快門：1/8000 至 15分鐘（機械快門），1/32,000至15分鐘（電子快門），B 快門

感光度：ISO 80（擴展）、100（擴展）、125（擴展）、160至 12,800、25,600（擴展）、51,200（擴展）

儲存界面：SDXC

其他功能：X-Processor 4影像處理器、369萬像素3吋觸控式屏幕、0.5吋369萬混合式OLED觀景器、4K＠30p拍片、每秒11張連拍、Wi-Fi、藍牙

售價：純黑淨機$14,799、Dura黑及銀待定

查詢：2406 3225

文：吳一鳴

編輯：陳志暘

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