Z 50超階內涵 篤眼換對焦 無裁切4K

【明報專訊】Nikon自去年推出自家首部全片幅無反之後，最近也推出旗下首部DX格式（APS-C）無反相機Z 50。雖屬中階定位，不過廠方加入不少專攻Vlogger的功能，提升相機的拍片及對焦能力。Z 50除了沿用跟全片幅無反Z 7及Z 6相同的混合自動對焦系統，亦設眼睛偵測AF，雖然這個功能在現今中高階相機相當普遍，不過Z 50除了能鎖定眼睛對焦，如果在畫面中同時出現多隻眼睛，用家可透過觸控屏幕來選取想對焦的眼睛，操作更方便。此外，Z 50亦是Nikon首部加入靜音拍攝的DX格式相機，適合用於婚禮及藝術館等場合。

新機的拍片能力亦加強不少，包括支援無裁切全像素拍攝4K@30fps影片，180度向下翻芒自拍，機側設有3.5mm收音咪插槽，同時支援相機直出慢速短片及4K縮時短片，省卻了在電腦後製的時間，亦能在相機屏幕檢視效果。至於愛玩間隔定時拍攝（Time Lapse）的用家，相機亦保留這個功能，同時亦可透過電腦後製成影片。Z 50可經藍牙及Wi-Fi連接至流動裝置來遙控拍攝，亦可下載影片及相片至流動裝置，配合專用App，更可為自己作品加入版權信息，有助縮短分享至社交平台的時間。Z 50跟Z 6、Z 7一樣使用Z接環，Nikon亦將陸續推出更多DX格式的無反鏡頭，以完善鏡頭群。

■規格

感光元件：2151萬像素DX CMOS

快門：1/4000 至 30s，B 快門，電子快門

感光度：ISO 80至51,200、102,400（擴展）、204,800（擴展）

儲存界面：SDXC

其他功能：EXPEED 6影像處理器、104萬像素3.2吋觸控式屏幕、0.39吋236萬電子觀景器、4K＠30p拍片、每秒11張連拍、Wi-Fi、藍牙

售價：$8580（機身連NIKKOR Z DX 16-50mm F3.5-6.3 VR）、$10,480（機身連NIKKOR Z DX 16-50mm F3.5-6.3 VR及NIKKOR ZDX 50-250mm F4.5-6.3 VR）

查詢：2907 1122