e新品：Hello Kitty幫你揼骨放鬆

慳位設計——Hello Kitty版的Qseat Lite足部按摩器，在不使用時可當成小櫈使用，即使家居空間不多，也不用特別找地方收納。（品牌提供）

【明報專訊】香港人工作繁忙，在辦公室工作的隨時一坐8小時，頸梗膊痛是常見問題，想紓緩一下，當然是按摩揼鬆肌肉。最近OTO與Sanrio合作，推出5款小型按摩產品，分別有無線輕盈腰背鬆（Hello Kitty）、無線扭扭頸肩鬆（Hello Kitty）、Qseat Lite足部按摩器（Hello Kitty）、無線深層按摩器（Pompompurin布甸狗）及無線眼舒適（Little Twin Stars）。

對於家居空間有限的用家來說，最值得推介是Qseat Lite足部按摩器，因為它一機兩用，既是一部足部按摩器，同時亦是一張小櫈。它除了可深層按摩雙腳肌肉，同時具有溫熱功能，可加速血液循環，更提供揉揑、氣壓、刮痧、抖動按摩功能。即日起至2020年1月8日，於萬寧購物滿$60，可獲印花1個，MannCard會員儲夠20個印花或300分（非會員需25個印花），可以兩折換購以上產品。

售價：$1780（無線輕盈腰背鬆）、$1880（無線扭扭頸肩鬆）、$2998（Qseat Lite足部按摩器）、$1280（無線深層按摩器）、$1680（無線眼舒適）

查詢：2549 4611