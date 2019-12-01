一個人的：換門鎖鎖膽 其實好容易

【明報專訊】搬過幾次家，總結出新居入伙必做兩件事，一用煙霧殺蟲劑徹底滅蟲，二換門鎖，因為你永遠不會知道前租戶或業主究竟有幾多條後備鎖匙。

回想當天剛搬進大角嘴，因為貪方便、貪快兼且對自己無信心，所以請來樓下五金舖師傅換鎖，被開價800元更換家中木門鎖膽，更被「兩道門換其中一道得啦」說服而未有一併更換鐵閘門鎖。

現在作者想起，心口仍然隱隱作痛。

眼見鐵閘門鎖愈來愈難扭開，而且有安全隱憂，終於下決心自己換鎖膽。

一個鎖膽 相差幾百元

網上教學多數是教授自行更換圓珠鎖的房門鎖，家中大門和鐵閘的換鎖教學欠奉，令作者自行換鎖前都有點緊張。幸好，動手去做，發現拆鎖非常容易，簡言之就是扭鬆所有螺絲，通常先扭鬆屋內再到屋外。要留意的地方是小心保管所有配件，如鎖身、鎖膽、鎖芯與螺絲，因為舊鎖膽螺絲是可以重用在新鎖膽的。

由於門鎖種類和尺寸五花八門，單靠口講難以形容，因此最好帶着整個舊鎖膽去五金舖配新鎖膽。一般人實在難以辨認自己家門是屬於哪一種鎖，請教過五金舖師傅才知道我的鐵閘鎖膽屬於普通三開鎖。

買鎖膽必須要格價！一個三開鎖鎖膽，大角嘴五金舖索價350元，旺角上海街賣70元！相差甚遠。不過，前者聲稱品質高，後者則說是普通貨，由於作者考慮到之前已經更換了比較高質素的木門門鎖，因此選擇了70元的Rabbit牌鎖膽，大家亦可視乎自己需要選擇。

點解收咁貴？體諒吓，現在只做鎖匠搵唔到食

從事35年開鎖行業的香港鎖匠從業員協會黃瑞昌會長說，基本上所有門鎖都可以自己更換，因為現在大部分門鎖都是利用人手安裝螺絲，而且大多數人都會保留鎖身，只更換鎖膽，即是入鎖匙的零件。不過，亦有特殊例子，例如有部分趟閘採用十字鎖，鎖連鐵閘經燒焊製成，因此一般人難以自行更換。

他指出鎖膽價錢差距可以很大，有些便宜至數十元，亦有些幾百元不等，視乎鎖膽材料、美觀程度和安全性，「一般來說國內做的膽平啲，如果來佬膽，如以色列MUL-T-LOCK或者美國Medeco鎖就會貴啲」。他稱，一般來說，油麻地等舊區，鎖匠上門換鎖人工連材料費收費大約300多元，鎖膽價值約100元，人工賺200元左右，不會太貴。

既然自己可以換到，為何師傅收費咁貴？黃瑞昌嘆道：「嗱嗱嗱嗱嗱，收得貴是有原因的，一來因為舖租，二來是人工。而且以前做鎖匠真的搵到食的，但現在你發覺有沒有人專門只是做鎖呢？沒有，會一併做水電和裝修，現在做這行一定要多元化發展才生存到。」他說以自己為例，現在除了開鎖，亦有開班授徒。

「無計」，他說。現在多了劏房，屋子被間細，房間多了，門鎖多了，生意自然多了？他慨嘆現在資訊發達，好多人都會自己看YouTube嘗試更換鎖膽，因此生意反而少了。「不過多了人去學開鎖，當一技傍身，多了人做兼職鎖匠。」

邊種鎖最難爆？老虎鎖算穩陣

黃瑞昌指出，坊間大門門鎖一般分成四大類，包括數十年前舊式屋村多數採用自動鎖（俗稱揹仔鎖），以前「興過一輪」的老虎鎖（圖A），但因為外觀欠佳，已漸被淘汰，現在新樓多數安裝大手柄的套裝鎖（即作者木門門鎖），或者市面上愈來愈多見的電子鎖。此外，普通房門多用圓珠鎖、喇叭鎖。

網上流傳行內有萬用匙可以輕易爆門，真的嗎？黃瑞昌否認，沒有這回事，所謂萬用匙其實都是一套開鎖工具，例如一套百合匙，慢慢開。至於邊種鎖最難爆開？他坦言一分錢一分貨，一般當然是貴價那些，「但其實也不需要用到太貴的門鎖，因為好多時都是強行撬爛的，而不是被解開。」他提到其實舊式的老虎鎖比較穩陣，因為原理是上栓下栓，將鎖栓上下一起貫穿鎖身和鎖口。至於三開鎖則比較輕身，較易爆開，但老虎鎖和三開鎖兩種鎖鎖身都外露，也不及插芯鎖安全。

「太渣的真的好易壞，有時連鎖膽都會開壞，因此不要貪平去淘寶，否則回到家半夜三更死啦開不到門就大鑊了。當然也不需要買一千元個的貴價貨，我覺得中價之道就最好，一般600、700元連工包料已經好靚，用得過。」

（本系列由今期起將隔周刊出）

文 // 彭麗芳

圖 // 劉焌陶、資料圖片

編輯 // 陳志暘

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