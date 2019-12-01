單身觀察：劏房有無影響區選？

【明報專訊】當日請師傅上門換木門門鎖，他劈頭第一句就問：劏房呀？的確，上租屋網一看就知油尖旺區好多劏房出租。只要細心留意我自己所住的大廈信箱，就會見到一戶被劏開好幾伙，到樓層一掃，發現幾乎每個單位都被劏開兩至四伙。

根據統計處2016年中期人口統計，香港合共有20.97萬人居於劏房，其中39%為25至44歲人士。反映劏房密集的地區，似乎勢必會拉低居民的平均年齡，究竟會不會影響區選結果呢？以身處的大角嘴為例，在剛過去的區議會選舉，油尖旺區櫻桃選區由報稱獨立的51歲鍾澤暉擊敗30歲公民黨成員伍僥敏，成功連任，二人票數僅差296票。

和鍾澤暉傾過，他說自己住在大角嘴已40年，這區的確有好多劏房，亦感覺愈來愈多年輕人搬到此區。「不過，大角嘴以前都有好多板間房，我自己都住過，但就無間得咁『四正』，而且要共用廚房和浴室。」他說平時主動接觸他的劏房戶不算多，始終年輕租戶遇到問題傾向自行找尋解決方法，除了會有一些較為年長的劏房戶找他幫忙填表申請公屋。他說實在好難估計有多少年輕人投他一票。

據我的觀察，這一年以來，他的區議員辦事處每日都聚集了前來量血壓、食吓嘢和傾吓偈的老人家。而他亦算勤力，幾乎日日都會回辦事處，亦不時會抹抹玻璃。在10月初，他的辦事處落地玻璃被打碎，散落一地。