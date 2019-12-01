關於世代問題的一些思考

【明報專訊】何謂「世代」？世代矛盾是否必然？

世代的形成，包括客觀和主觀兩個面向。客觀上，社會人口因應年齡的差異區分不同組別；主觀層面上，不同年齡組別的人由於出生和成長於不同的歷史時空，有着不同的集體經驗，因而產生不同的世代意識和世代身分。例如在香港，於一九五○、六○年代出生的人，他們的父母大多從中國內地逃難到香港，經歷過社會由匱乏邁向經濟欣欣向榮的改變。這些屬戰後嬰兒潮的一代，跟今天所說的九十後、又或千禧世代，無論從人生歷程到集體經驗、價值取態以致情感結構等等都不盡相同，屬於迥異不同的世代。社會上，不同世代同時並存，他們之間的關係可以是傳承和延續，但也可以是斷裂和衝突。一般而言，急促的社會變化、又或非常重要的歷史事件，會催生新世代意識的形成。

衝突反映世代矛盾？

千禧年代以來社會抗爭一浪接一浪，年輕人的參與尤為突顯。二○一四年雨傘運動，亦出現一幕幕世代轉移的戲碼；而在今天「反送中」運動中，示威者更有年輕化的趨勢。新生代繼承民主和自由的核心理念，但更強調個體的自主性，不會全然遵從上一代的領導；他們在社會上奮力反抗，反映了對現存制度完全缺乏信任；他們強調本土意識，關注本土文化、社區、環境和土地公義等多元議題，塑造新世代視野。觀乎近年爆發的政治衝突，釀成一發不可收拾的政治危機，政府與年輕一代的關係可謂徹底破裂。不過，這不僅是世代問題，更反映了政府與社會整體之間的深層次矛盾。可以說，世代問題與社會的深層次結構問題互相交疊，兩者必須一併處理，才可以理順管治和修補社會撕裂。

世代矛盾是全球趨勢？

從宏觀角度看，世代之間的差異和衝突並非香港獨有，亦反映全球趨勢。今天，世界各地的社會正處於急促變化之中，影響着世代關係：第一，電子科技帶動社交媒體迅速發展，根本性地改變新世代的社交生態、動員模式、以至他們的世界觀。過去十年，全球各地發生的佔領運動及其他大型抗爭運動（例如二○一○年的阿拉伯之春、二○一一年的佔領華爾街運動、二○一四年的太陽花運動、以及二○一四年的雨傘運動等），年輕人的動員的確是關鍵所在。第二，全球化經濟加劇社會不平等，不論在先進國家或其他發展中國家，年輕人要面對沒有足夠生活保障的未來，感覺被社會邊緣化。香港的情况相似，經濟發展長期傾斜，加上政府管治不善，導致社會不平等和房屋問題尤其嚴重，對年輕一代可謂雪上加霜。此外，還有更重要的政治因素，牽涉政府與社會整體之間、以及地方與中央之間的深層次矛盾。

中港矛盾和身分政治 激化世代問題？

中港矛盾和身分政治的確激化了香港的世代問題。近年，一股鮮明的政治本土意識在年輕世代之中迅速冒起：強調香港的核心價值，特別是自由和法治；以香港社會為本位，試圖守衛香港和內地之間的分界線，以抵禦兩地在制度上一體化的發展趨勢。在很大程度上，這是對自二○○八年（尤其是二○一二年中國新領導人上場）之後日益加深的中港矛盾的一種反彈。回歸至今，從最早期的釋法風波，到最近期的「反送中」事件，一連串的政治衝突無不觸及中港關係，更顯示施政者強硬的威權管治作風。中港矛盾愈益白熱化，本土意識愈益政治化，抗爭運動亦愈趨激烈。儘管中港矛盾跨越不同世代，但年輕一代沒有上一代人的思想包袱，亦摒棄民主運動過去三十年來所包納的民族情懷。他們傾向將香港身分從中國文化民族觀分割，追求民主理想，尋求與世界結連。面對政治專權，年輕一代說他們看不見未來，寧願選擇拚死一戰，這是矛盾激化的原因，也是結果。

讓年輕人向上流動，助解決世代矛盾？

經濟制度傾斜，今天的年輕人面對一個高度不確定的經濟環境，更是首當其衝。如果能夠改善資源傾斜的問題，如增加年輕世代向上流動的機會，原則上會有助緩和部分矛盾，但始終不能全盤化解現時的危機。年輕世代的聲音未能進入體制核心，因此他們走上街頭。政治制度未充分建立民主，自由日益受到侵蝕，年輕人對政治前景感到悲觀。換言之，年輕人的憂慮是，他們要面對一個既沒有經濟保障也沒有政治保障的未來。歸根究柢，民生問題、經濟結構和政治制度環環相扣，必須全盤考慮。不過，以現時的社會衝突而言，政治制度才是最迫切的問題所在，單單是增加青年世代向上流動的機會是不足以解決當前的矛盾。如果政府能夠增加體制的開放度，讓年輕人的聲音得以透過體制表達出來，可以緩和世代矛盾，亦有助政府的管治。

如何改善社會的代際關係？

增加體制的開放度，容讓不同政治立場的青年參與，提供更多讓年輕人參與的管道，不設下太多條件及限制，讓他們的聲音得以透過體制自由而平等地表達出來。這樣，不但可以平衡不同的觀點，也可以讓世代之間的分歧在議會內得到正視和解決的機會，反倒有助管治。此外，建議政府在各個政策範疇加入「青年」角度作為釐定政策的考量之一。不過，要理解「青年」不單是一個籠統的世代或年齡區分，也與階級、性別、族裔、家庭狀况和政治取向等社會因素扣連在一起，致使某些青年人的處境會更為困難。再者，政府需要增加資源或完善現有的資源分配機制，支援體制以外的非政府機構，開拓讓年輕人參與社區建設的渠道。總括來說，政府要開放體制，加入「青年」角度於施政當中，並充分支援非政府機構；此外，亦建議政府舉辦持續的社區對話，廣納學者和民間意見，深度研究，以及參考國際經驗，從而發展前瞻性視野，而非停留在落後於世代改變的思維模式之中。

文 // 谷淑美

圖 // 法新社

編輯 // 蔡曉彤

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