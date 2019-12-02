40歲棄高薪厚職 50歲毋懼創業 新手變普洱專家

賣茶壺如嫁女——Lily認為每種茶都有生命，笑言賣茶壺猶如嫁女。不少客人都視她的茶店為放鬆心情的地方。（黃志東攝）

【明報專訊】茶，是一門用歲月作見證的學問。陳化的茶葉，由生澀變得醇香，是時間給予的禮物；人也一樣，靠歲月帶來經驗，也靠時間醞釀內涵。年紀大了，才開展新事業，也許更成熟、更有把握。

于莉莉（Lily）在50歲展開新事業。年輕時，她在大集團擔任董事總經理私人助理，高薪厚職，卻在40歲離開職場，並於半百之年，轉行於長洲賣茶，人生路上永不言「休」。

觀察Lily做事說話，猜不出她已六十有二。臉上抹上淡妝，掛上圓弧金邊眼鏡，十分清爽，「要出門接觸客人朋友，我唔化妝唔見人㗎，化得好快𠻹。已經唔夠我媽叻，她待在家也會襯衫，仲話『你點知我唔係今日死？咁樣我最靚最舒服』」。說起話來，她爽朗而直率，語氣沒有一絲猶豫。

Lily從20歲起在秘書行業打滾，做事乾脆利落、親力親為，她說當年口邊經常掛着5個字：yes、no、ok、go、done，「工作上我是一言堂性格，令人驚的」。來到今天，她仍然一貫快人快語：「我十幾歲開始工作，一天從不睡多於6小時，做的事是人家double，甚至triple。」

高效率又捱得的性格，造就她在職場如魚得水。30歲是她一個高峰，加入和黃集團旗下公司，為董事總經理擔任私人助理，幾乎24小時on call。老闆事無大小，都用留言信箱向她吩咐，連家中也安裝了公司的fax機、碎紙機，隨時候命。

40歲急流勇退 10年後開茶店

打工時，Lily可以投入得不見天日，但一旦決定離去，決不拖泥帶水，行事果斷。到了40歲，公司架構重組，老闆轉為顧問身分，她眼見自己工作量減少，沒有發揮空間，又嫌辦公室政治煩人，決定懶理老闆挽留，全身而退。於是她轉為freelance，涉獵headhunt、公關等散工。10年後，她再次離開comfort zone，由零開始創立茶店，展開周圍跑的人生下半場。

開店賣茶，其實是丈夫的主意。丈夫常到昆明工作，被當地茶文化薰陶，但由於丈夫有正職，作為「自由人」的Lily便接手籌辦。她自言當時對茶一知半解，於是跑到昆明，自學研究半年，開始掌握茶的學問：「全看你專不專心，我當這兒是實驗室，沒人來時就像雜貨攤，試不同的茶。」

創業靠韌力 蝕得起 用心做

「50歲創業喎，朋友話我好嘢。我知道不可靠人給資金，亦不可以借，做人要實力派。」以前的工作為她積聚經驗及人脈，半百才在另一行開展「終身職業」，Lily深知投資大，而自己年紀不小，並非每次失敗都有能力重新開始。但正如她形容自己是實力派，一旦決定去馬，就會付出百二分熱情和動力：「最需要擔心的不是生意額，你一定要有實力，實力就係韌力，要蝕得起，用心做。產品有質素，就有一定需求。誠信、產品及客人都需要時間培養，如想立刻有回報，是找快錢，不是長遠的career。」她沒估計錯，雖然頭幾年來的客人多數為觀光拍照，但隨着口碑慢慢建立，客人漸多回頭，不但為了買茶，亦旨在與Lily碰碰茶杯，聊天減壓。

逢是開店日子，這名茶店東主都會整裝待發，走到長洲街上開店，在雅致盎然的店中泡茶，迎接各地客人到訪。她不單在長洲賣茶，還會跑到歐洲宣揚普洱文化，銷售茶葉，坐十幾個小時飛機也不言累。關了店，她又樂於在小島買菜逛街，施施然回家煮飯、種花餵狗。別以為這是她的退休生活：「我不覺得自己退了休，生活好充實，時間都不夠用。」

做選擇 後生好過遲

至於為何選擇長洲？

從小喜歡與老人家相處的Lily，十多歲時，已開始思考年紀漸大該如何生活。「老了會否在住屋上花費許多？屆時有沒有經濟能力選擇舒適而消費低的居住環境？當時第一時間想起離島，鄉下地方，平平地租，又有小花園，拿着餸籃落街就可買餸，好環保，在島內自給自足。」

Lily說，她26歲搬入長洲，當時只有1小時一班的慢船，有人笑她住在鄉下地方，老闆起初也難以置信，但這名OL樂於踏高跟鞋出入上班。

她強調，「與其待老了才做選擇，不如趁年紀輕時做選擇。『If you have a choice, it's the best way of living』」。在島上，她生活得怡然自得，「我可以幾個月不出島，也可坐船出城感受繁華。可以在此避世，亦可出去參與社交圈子」。

文：宋霖鈴

編輯：廖偉龍

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