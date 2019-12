40歲棄高薪厚職 50歲毋懼創業 新手變普洱專家

【明報專訊】茶,是一門用歲月作見證的學問。陳化的茶葉,由生澀變得醇香,是時間給予的禮物;人也一樣,靠歲月帶來經驗,也靠時間醞釀內涵。年紀大了,才開展新事業,也許更成熟、更有把握。

于莉莉(Lily)在50歲展開新事業。年輕時,她在大集團擔任董事總經理私人助理,高薪厚職,卻在40歲離開職場,並於半百之年,轉行於長洲賣茶,人生路上永不言「休」。

觀察Lily做事說話,猜不出她已六十有二。臉上抹上淡妝,掛上圓弧金邊眼鏡,十分清爽,「要出門接觸客人朋友,我唔化妝唔見人㗎,化得好快𠻹。已經唔夠我媽叻,她待在家也會襯衫,仲話『你點知我唔係今日死?咁樣我最靚最舒服』」。說起話來,她爽朗而直率,語氣沒有一絲猶豫。

Lily從20歲起在秘書行業打滾,做事乾脆利落、親力親為,她說當年口邊經常掛着5個字:yes、no、ok、go、done,「工作上我是一言堂性格,令人驚的」。來到今天,她仍然一貫快人快語:「我十幾歲開始工作,一天從不睡多於6小時,做的事是人家double,甚至triple。」

高效率又捱得的性格,造就她在職場如魚得水。30歲是她一個高峰,加入和黃集團旗下公司,為董事總經理擔任私人助理,幾乎24小時on call。老闆事無大小,都用留言信箱向她吩咐,連家中也安裝了公司的fax機、碎紙機,隨時候命。

40歲急流勇退 10年後開茶店

打工時,Lily可以投入得不見天日,但一旦決定離去,決不拖泥帶水,行事果斷。到了40歲,公司架構重組,老闆轉為顧問身分,她眼見自己工作量減少,沒有發揮空間,又嫌辦公室政治煩人,決定懶理老闆挽留,全身而退。於是她轉為freelance,涉獵headhunt、公關等散工。10年後,她再次離開comfort zone,由零開始創立茶店,展開周圍跑的人生下半場。

開店賣茶,其實是丈夫的主意。丈夫常到昆明工作,被當地茶文化薰陶,但由於丈夫有正職,作為「自由人」的Lily便接手籌辦。她自言當時對茶一知半解,於是跑到昆明,自學研究半年,開始掌握茶的學問:「全看你專不專心,我當這兒是實驗室,沒人來時就像雜貨攤,試不同的茶。」

創業靠韌力 蝕得起 用心做

「50歲創業喎,朋友話我好嘢。我知道不可靠人給資金,亦不可以借,做人要實力派。」以前的工作為她積聚經驗及人脈,半百才在另一行開展「終身職業」,Lily深知投資大,而自己年紀不小,並非每次失敗都有能力重新開始。但正如她形容自己是實力派,一旦決定去馬,就會付出百二分熱情和動力:「最需要擔心的不是生意額,你一定要有實力,實力就係韌力,要蝕得起,用心做。產品有質素,就有一定需求。誠信、產品及客人都需要時間培養,如想立刻有回報,是找快錢,不是長遠的career。」她沒估計錯,雖然頭幾年來的客人多數為觀光拍照,但隨着口碑慢慢建立,客人漸多回頭,不但為了買茶,亦旨在與Lily碰碰茶杯,聊天減壓。

逢是開店日子,這名茶店東主都會整裝待發,走到長洲街上開店,在雅致盎然的店中泡茶,迎接各地客人到訪。她不單在長洲賣茶,還會跑到歐洲宣揚普洱文化,銷售茶葉,坐十幾個小時飛機也不言累。關了店,她又樂於在小島買菜逛街,施施然回家煮飯、種花餵狗。別以為這是她的退休生活:「我不覺得自己退了休,生活好充實,時間都不夠用。」

做選擇 後生好過遲

至於為何選擇長洲?

從小喜歡與老人家相處的Lily,十多歲時,已開始思考年紀漸大該如何生活。「老了會否在住屋上花費許多?屆時有沒有經濟能力選擇舒適而消費低的居住環境?當時第一時間想起離島,鄉下地方,平平地租,又有小花園,拿着餸籃落街就可買餸,好環保,在島內自給自足。」

Lily說,她26歲搬入長洲,當時只有1小時一班的慢船,有人笑她住在鄉下地方,老闆起初也難以置信,但這名OL樂於踏高跟鞋出入上班。

她強調,「與其待老了才做選擇,不如趁年紀輕時做選擇。『If you have a choice, it's the best way of living』」。在島上,她生活得怡然自得,「我可以幾個月不出島,也可坐船出城感受繁華。可以在此避世,亦可出去參與社交圈子」。

文:宋霖鈴

編輯:廖偉龍

電郵:feature@mingpao.com