後記：山友vs.跑友 郊野結合保育和玩樂

【明報專訊】訪問華生的前一天，幾名編輯朋友老遠從市區到大嶼山找記者喝茶，原來他們近年也由捱更抵夜的傳媒人變成山友，快樂分享秋日上大東山的經驗。不過，他們也提出，行山時常遇山賽，是否也打破了野外的寧靜和損耗山徑。

無獨有偶，華生送給記者的《風火山林》雜誌印刷版第27期，揭開第一頁，就是談山友vs.跑友，細閱內文，很值得和讀者分享。

華生在行山匠編者話說，早前去參加一個講座，有山友質問山賽主辦人，到底山賽主辦者和跑手對山有什麼貢獻？抑或只是跑步跑得悶了，就將運動場搬到山上？

山賽無罪 取決於個人行為

華生也說，行山和跑山的日子多了，也真發現跑友和山友的衝突日見明顯，記者認為山賽沒有罪，罪來自賽事數目和人數多少。「個人行為取決於自身，而非參賽的活動，山上有各式各樣的人，有人用攝影去展示山海之美，有人駐足賞花鳥魚蟲，亦有人奔跑山林，感受赤裸裸的風吹日曬，這些都是享受自然的方法。山友和跑友，沒有哪一個比較高尚。」

「若只為保育，郊野公園自可設立無人保育區。郊野公園的意義不止在保育，而是保育和玩樂的結合，人和自然的結合，讓人有機會接觸自然，亦讓自然感染人們，令人更珍惜自然。」 華生寫道。