Design：壯麗時刻 震撼觀眾 動態影像 重建現場魅力

設計初心：Kate Dawkins認為設計師並非天生商人，當中的關鍵是能開放自己與不同的人交談互動。她亦認為保持工作室小規模的好處，是能保留到設計師的身分，而不會轉型為純粹的經營者。（Dawn Hung攝）

代表作：Kate Dawkins其中一個最大型的製作項目，是與奧斯卡得獎導演Danny Boyle合作的2012年倫敦奧運開幕及閉幕禮中使用到的座位像素，每個座位化身成巨型視覺效果的一部分，讓觀眾有置身其中的感覺。（Crystal CG International提供）

【明報專訊】一手經驗最值錢。特別是在手機及社交媒體短片盛行的時勢，以及近年來發展迅速的虛擬實境技術，最終目的都是「轉發」體驗，拉近親身與二手體驗的距離。電腦及手機看似能取代不少凝聚人群的體驗，如看電影及演唱會，彷彿看到影像就等於體驗過，「現場感」的價值被大打折扣。英國動態影像設計師Kate Dawkins卻以其作品，讓人重拾現場感的價值。

概念上，這篇訪問，算是取代了香港人本應在香港設計營商周體驗的Kate Dawkins演說的轉載（原定12月舉行的設計營商周因香港社會情况而取消）。筆者早前因工作關係到倫敦，於是在香港設計營商周講者名單中，相約最感興趣的設計師訪問。從大眾角度去看，可以單純視Kate Dawkins為製作公司，但筆者對她的興趣，是出於她為參加者製作一個現場體驗。如何以創意，化現場體驗為商機，正是當中有趣之處。

Kate Dawkins的作品，大都以影像為主，最出名的，該是她與奧斯卡得獎導演Danny Boyle合作的2012年倫敦奧運開幕及閉幕禮中，使用的座位像素（Audience Pixel）技術。

「我的設計哲學，有一個詳盡版本，亦有一個簡易版，哈哈。」Kate Dawkins爽朗地笑說︰「簡單而言，我是用邏輯來解決問題，同時保持對不同設計方案的熱情。我們創作經精心製作的內容，希望能為觀眾帶來難忘的『壯觀』時刻。」

觀眾存在之必要

對她來說，觀眾永遠是整個體驗流程的最終連結。「現場體驗當中涉及設計及製作等，但如果沒有了觀眾，整件事就變得七零八落。想像一下『活動綵排』及『正式演出』的分別，大家便能夠體會到觀眾的重要性。」

「有時綵排多次後，會因為不斷重複而感到納悶，但當正式上演時，便有了一種前所未有的氣勢及感動。觀眾的存在，有一種魅力，將整個體驗串連合一。雖然，是按體驗的種類而有別，但我們的設計，大都建基於觀眾的反應，特別是我們的設計，大都是發布新產品，或演唱會等活動。如奧運採用的座位像素技術，是Danny Boyle的想法，於每個座位裝上LED，來營造共融的現像感，成為整個演出的一部分，而非純粹二元劃分的一種觀眾與演出的關係。整個概念，來自Danny，而我則主要是提供動態影像內容。」雖然整個技術只是簡單地裝在座位上，而影像並無互動成分，但這種讓觀眾置身其中的設計，卻能帶來足夠的震撼體驗。

放下手機好好感受

談及個人作品風格，Kate Dawkins偏向以抽像影像來說故事，例如之前為世界大戰紀念活動製作的影像。「我們的作品會用上不少令人摸不着頭腦的平面影像。我們之前為兩次世界大戰紀念活動設計動態影像，第二次世界大戰的D-Day，相比起第一次世界大戰的Remembrance Day及Passchendaele，有更多的歷史影像來作動態影像內容，但我們則不時用上大膽的幾何影像。我很喜觀用抽象畫面來說故事，有一種讓人思考更多的感覺。其中一個例子，是我為Land Rover Discovery所做的影像，以短片為主，用上簡單線條來表現產品能如何馳騁全球，以較低調的方法說故事。Passchendaele則不同，因為整個體驗歷時一小時，需要用上明顯的影像來營造高潮，但當中仍有不少抽像幾何的故事時刻，如其一中幕是用上七彩投影，配合現場演唱，來帶出士兵想家的感覺，以抽象手法帶出當時日落的一刻。現時不少人在製作動態影像，特別是光雕投影（projection mapping）時，都會着眼於製作攝人的影像，但如何能獨樹一格，則有賴背後的脈絡，將不同的影響串流成故事。個人認為，愈簡潔的事，背後涉及的技術愈複雜。」

而戲劇及劇場等英國重要文化元素，亦是Kate的靈感由來。「英國戲劇場景技術非常成熟，不會讓人看到背後的機關。正如我所做的，看起來只是一個媒體，是電子投影，但最終的目的，仍是說故事。如Passchendaele正是最佳例子，有人在台上表演，但用上整座建築作背景，製作步驟其實跟戲劇場景設計相若。過程需要掃描整座建築，然後按照UV Wrap（投影圖），決定內容及投影機的位置，原理有點像服裝設計用的紙樣。」

「我的工作室亦有作手機動態影像，但最有趣的，是無論是手機還是現場的作品，觀眾們都離不開手機。如置身現場時，觀眾仍會用手機拍下短片，記錄眼前所見的壯麗時刻。」作為創作者，Kate Dawkins認為能將人聚在一起，比起手機動態影像作品帶來的滿足感更高。「我亦不介意觀眾將現場過程拍下，但拍下的與現場感受總有一定距離。這種置身現場的魅力，是不能取代的。」

文：Dawn Hung（www.sedimento.co）

協力：香港設計營商周

編輯/李宏豐

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