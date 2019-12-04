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影像說故事
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文章日期：2019年12月04日
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紀念活動：紀念第一次世界大戰的Remembrance Day活動，用上最具代表性的罌粟花來說故事。（受訪者提供）
投射建築：Kate Dawkins為紀念一次世界大戰的活動Passchendaele設計背景，用上整座建築。設計過程需要掃描整座建築，然後按照UV Wrap（投影圖）投射圖案到建築物上。（受訪者提供）
品牌合作：除了大型的活動，Kate Dawkins亦曾製作手機上的動態影像，例如這個跟Nike合作的計劃。（onedotzero提供）
Kate Dawkins亦為不少商業單位設計動態影像，例如電影The Fast and the Furious和Elton John的The Red Piano演唱會（圖），提升現場感的價值。（受訪者提供）
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【明報專訊】（請看附圖）
文：Dawn Hung
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