古典現代藝術交流 時尚走進芭蕾舞台

達成共識——設計師冼美玉（左）於訪談中表示，編舞家江上悠(右)看重的是舞台效果，喜歡誇張的服飾設計，但自己則以穿著者的身體所感為優先，雙方合作時各執己見，但最終也順利達成共識，做出大家滿意的作品。（蘇智鑫攝）

黑白對比——以著名詩篇The Hollow Men為題的舞蹈中，全黑造型的舞者與身穿白色薄紗連身裙的女舞蹈員形成強烈對比，呈現人性在絕望世界中心存失落和寄望的矛盾心情。（蘇智鑫攝）

武術融入芭蕾舞——編舞家梁晉朗與李林把傳統武術動作融入西方芭蕾舞蹈。設計師浦加林及鄭仲曦則以經典武俠電影中的戰士服裝為靈感，重新演繹婚禮上新人甜蜜浪漫與賓客歡喜互動的場面。（蘇智鑫攝）

【明報專訊】在舞蹈表演的舞台上，一件設計恰宜的服裝，有助舞者發揮肢體動作，帶出角色靈魂；而表演者在舞動身軀的同時，亦能突顯衣衫的線條輪廓，為造型「加分」，兩者配合相輔相成，能將彼此的設計概念表現得更透徹。由香港芭蕾舞團策劃的「WearDance」跨界合作項目，正是以創意結合舞蹈與服裝的最佳例子。

香港芭蕾舞團於1979年成立，多年來不斷開拓豐富的芭蕾表演劇目，同時致力推動本土藝術的跨界合作。踏入40周年舞季，舞團最近舉辦一個名為「WearDance」的創意項目，挑選了6個本地新晉時裝品牌，分別是設計師浦加林及鄭仲曦的PONDER.ER、林凱晨的SUN=SEN、李鵬的VINCENT LI、吳江樺的phenotypsetter、冼美玉的MODEMENT和楊展的YEUNG CHIN；以及9位著名編舞家，包括黎海寧、伍宇烈、梁晉朗、李林、卡諾意、胡頌威、江上悠、謝茜嘉‧貝露及奧利華，聯同40多個專業舞蹈員，游走香港多個大型公共文化據點，合共上演一場結合時尚與舞蹈的精彩匯演。

設計師和編舞家各展所長

有別於一般舞台服裝設計，「WearDance」 的概念不是旨在以服裝塑造角色形象，而是需要設計師和編舞家各展所長，把大家的理念和特色元素融合在一起，透過舞蹈和服裝的每一個細節，共同演繹故事。

芭蕾舞一向予人優美高雅的印象，但編舞家梁晉朗與李林嘗試打破框架，把傳統武術動作融入西方芭蕾舞蹈。設計師浦加林及鄭仲曦亦以經典武俠電影中的戰士服裝為靈感，重新演繹婚禮上新人甜蜜浪漫與賓客歡喜互動的場面。鎧甲般的貼身連身衣配上手染透視長褲和綁帶裙，伴隨強烈的嘻哈音樂節拍及個性化的舞步，猶如一對武林情侶。

以經典詩篇小說為題材

不少編舞組合都借經典的詩篇和小說為題材，反思當下的社會發展。以設計師吳江樺與編舞家胡頌威為例，兩人參考美國現代主義詩人T.S. Eliot的The Hollow Men，利用不同質感和光啞度的黑色服裝，象徵詩中描述缺乏思想和聲音的空心人，下身位置附上彈性的條形布帶，營造出舞者在半空中懸浮的效果，加上面目無神的表情與掙扎拉扯的舞態，充分表現出現代人在科技世界中的空虛和失落感。設計師冼美玉以及編舞家江上悠與伍宇烈的組合，則以著名反烏托邦小說《1984》為靈感，舞者身上的條紋服飾是監獄的記號，舞蹈焦點放在手部開合摺扇的動作，象徵人們對自由的渴望，以此呼應現時緊張和對立的社會氛圍。

對於有份參與的設計師和編舞家而言，今次活動不單是一個合作演出，而是一場對藝術追求的探索旅程。由於舞蹈和服裝的表達形式是如此不同，唯有了解大家在創作過程中的思路方式 ，才能有所啟發，從而開闊自身領域的邊界。正如香港芭蕾舞團行政總監譚兆民所述，時裝着重身體的感覺，芭蕾則在意發掘舞蹈的可能性，兩者靈感均建立於身體的美學和動態，故雙方的結合能夠彼此滋潤，拼出不一樣的火花。

活動早前已分別於西九文化區和1881公館揭開序幕，最後一站的演出將於12月14日在南豐紗廠舉行。除了芭蕾表演，屆時還會有一連串的展覽、講座和服裝設計工作坊，以加深大家對時尚與舞蹈的藝術認識。

文：Angel Hong

編輯：陳淑安