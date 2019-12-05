Jacey Leung為知音存在 以音樂記錄社會生活

【明報專訊】有交響樂之父之稱的海頓說：「藝術的真正意義在於使人幸福，使人得到鼓舞和力量。」音樂作為藝術不可缺少的一部分，是我們生活的調節劑，更是表達自己的一種方式。Jacey Leung熱愛音樂，以音樂來記錄生活、向世界發聲，希望在自己創作的音樂中找到知音，證明自己的存在意義。

1. 你怎樣定義自己？

我是一個活在當下的人，很少思考未來。我認為首要且最重要的，就是維持自己對生活的熱愛，例如我會做一些有趣、有意義的事。同時，我會投入在自己喜歡的事物上，希望從中學到不同的技能。

2. 你認為什麼是美？

「美」是一個欣賞角度和一種狀態。每一分、每一秒發生的事都是唯一的，而這種狀態對我來說就是美。每一樣事物或事情無論好壞，都是生活的契機。以最近的社會為例，在最壞的時代中我們也看到最好的人性，萬事都有它出現的意義。我覺得「美」這個狀態是指我們就算在逆境中，都能毫無疑問地相信自己有能力回應生活的任何事。「美」是一種包容、諒解和從容。

3. 你平日最喜歡的衣著風格？

我日常的打扮主要是smart casual風格，長裙及連衣裙。我很重視衣服帶給我的感覺，相反衣服的價值對我來說並不重要，無論衣服有多久歷史或價錢便宜與否，我都會穿。

4. 為何會組成樂隊？

Instinct of sight是一隊跟着直覺走的樂隊，於2014年成立，暫有4位成員。我當初從外國回來時，在香港並沒有朋友，感到非常孤獨，於是在網絡上尋找一些志同道合的人，他們正是現在的樂隊成員。由於大家都很喜歡音樂，所以萌生出組樂隊的想法，希望突破既有的音樂框架，創作出屬於自己的、不一樣的音樂。

5. 音樂對你來說有什麼意義?

音樂是一種記錄生活的方式，我以音樂寫日記。音樂亦是我與世界接軌的媒介，當有人聽到我的歌，產生共鳴，讓我感覺到自己的「存在」。我不喜歡以fans來形容喜歡我的音樂的人，因為對方能從歌中明白我，並不是一種崇拜，而是理解。

6. 你會如何面對負面評價?

這個世界並沒有完美的人，要學會欣賞自己和身邊的人。我認為所有評價都是當時社會給予自己的回應，很多時候都是對方只看到事情的小部分而草率作出批評，因此我並不會放在心裏。

7. 當政治介入生活日常，音樂在政治上又有什麼角色？

音樂擁有很強的凝聚力，可以在很短時間將一群人聚集起來。音樂人不應該自我滅聲，反而可以創作出各種音樂為社會出一分力，無論是幽默或抒情的音樂，每種類型都能帶出不同的意義。

8. 你身上哪一個紋身最有意義?

我身上約有16個紋身，最有意義的就是師傅為我紋的紋身機圖案，代表我從未後悔成為紋身師。

9. 紋身與音樂有什麼連結?

兩者都是一種表達的方式，我能透過紋身、音樂表達自己的立場與想法，並將人與人接連在一起。自從我的生活有了紋身和音樂，我不再感到孤獨。

10. 有什麼類型的音樂被人低估？

每一種音樂類型都有人喜歡，各花入各眼，所有音樂總會有知音人。

■Profile

Jacey Leung

曾於倫敦修讀藝術課程，現為全職紋身師及Instinct of sight主音。

文：盧靖賢

編輯：陸亮瑋