作品表達手法相近 似看完又看

矛盾打卡味——大會強調藝術節是讓人體會鹽田梓的文化，島民亦指出延伸身分意義重大，望遊人有深刻感受，均不想令藝術節只為打卡。打卡是遊人的自由，然而，收到的官方宣傳照卻竟是模特兒在藝術品前打卡的模樣，提供此種遊覽方式的「參考圖片」及引導，令人感到不一致。（鹽田梓藝術節提供）

【明報專訊】看遍大小作品，難以揮去作品的重複性。發揮小島特色，尤其本年以「天」為題，理所當然提到宗教及鹽的故事，惟不少作品外觀、物料及表達手法相近。例如《鹽光之所》取鹽的立方體跟《鹽．光折射》很似，而後者的鏡鋼物料及排列感跟《成聖之牆》很似。《竹教堂》很美但有兩所分別在市中心及島上。其實作品看出藝術家心思，問題更該是策展團隊的策展及協調不足，難免有看完又看的感覺，大為可惜。另外因希望藝術品可以放至少3年，相信物料上有妥協。如《成聖之牆》展出該處沒掩蓋，其實會令不鏽鋼座位很熱，難達作品欲讓觀眾坐下冥想的本意。第二點是作品很多具紀念及具象性，雖然呈現到信仰與當地的關係，如果可平衡到多些較抽象的作品，或更令不同背景身分的人易點投入，找尋人與萬物的種種關係。

不設垃圾桶 籲遊人帶走垃圾

藝術節的隱憂是人流對島民及環境的影響。團隊表示展期內島上不設垃圾桶，呼籲遊人帶走垃圾，未知成效。更深一層，遊人來訪鹽田多少對唯一管理者構成資源壓力，意指分薄了打理的工夫時間。香港人在越後妻有大地藝術祭的經驗有值得參考之處。2015年起由某基金會贊助的「大地予我」計劃，簡單來說支援一班香港農夫到日本耕田，齊齊種米、吃飯、生活、分享藝術，亦有招募中學生參與。雖然之後因藝術祭漸商業化，被指欠深刻地區工作而生出負評，惟要令鹽田永續，吸納義工很重要，望未來亦有合身的計劃出現。