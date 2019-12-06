沙發薯：避世之選 2019最佳青春劇

【明報專訊】由六月「反送中」運動爆發至今，用家無寧日來形容這半年來香港人的生活可謂十分貼切。亂世當中，娛樂也好像是錯，看電視輕鬆一下亦難免感到有點羞愧，好像對不起在街頭被暴力對待被拘捕的抗爭者。

如果你都有這心態，那不如讀讀林夕寫給港人的《最後的信仰》。如他所言，要打倒妖怪，還需要「心理愉快」，必須好好活下去。佳節將至，或者就躺在沙發上慵懶休息，趁機看幾套今年出色具娛樂性的青春劇，逃避現實，讓腦袋休息一下。

今年年頭Netflix的Sex Education是佳節期間消磨時間的其中一個選擇，事關它淫而不賤，十分爆笑，就像是電影American Pie的廿一世紀有品味版本。劇集圍繞高中生Otis與死黨Eric及Otis的暗戀對象Maeve的校園生活。Otis對性毫無興趣，但因為母親是性治療師的關係，他學到豐富的性知識。Maeve住在旅行拖車過着貧苦生活，發現Otis的才能後，決定與他在學校合辦「性診所」，幫助校內同學解決性疑惑及難題，從中掙取外快，幫補家計。有型有格的她亦無意中啟動Otis的性趣。

Sex Education有齊出色胡鬧喜劇的必要元素。它有具個性的角色，出色的演出，爆笑的橋段——少不了令人突眼的尺度。Otis是典型的「宅男」，聰明內向怕醜，經常做出尷尬行為；死黨Eric是黑人同志，風騷幽默，一舉一動都好笑；Otis母親Jean則是聰明計算的另類母親，飾演她的是Gillian Anderson（X-Files）。

不一樣的世界末日

首季The End of the F***ing World早在2017年推出，但最新一季才剛在Channel 4/Netflix出爐。這是有關一對年輕人離家出走的公路電影故事。兩個不合群的另類青年（misfits），在家庭及學校都找不到容身之處，結果誤打誤撞偷了家人的車，無意中踏上不歸路，成現代英國版Bonnie and Clyde。

此劇畫面充滿型格，不乏抵死劇情與對白，有出色的選曲配樂（由Blur結他手Graham Coxon主理），加上故事本身是有關不能與社會及其他人兼容的「異類」，所以一早成為喜歡小眾獨立電影或文化朋友的心頭好。如果你喜歡Juno、500 Days of Summer等電影，那這劇絕對是你聖誕的最佳伴侶。

說到今年出色的青春劇集，Euphoria相信會是在榜首。由hip hop界巨子Drake監製，Euphoria像是美國暗黑激進版Skins。與Skins一樣，它圍繞一班面對着不同問題的高中生。不一樣的是，此劇的角色處於更黑暗的位置，與濫藥、自害、欺凌、性侵犯等等的嚴重問題糾纏。

Euphoria雖然處理沉重主題，但卻不屬那種令人心情低落的作品。劇集的製作水準極佳，出色的拍攝手法及畫面基本上已令人目不暇給。加上其獨特的敘事手法，Euphoria有着令人一看沉迷的魅力，能將你吸進這班心靈空洞且充滿裂縫的年輕人的內心世界。

身在自由世界的歐美年輕人沉淪在自我的世界當中，經歷無數掙扎，而世界另一端的香港年輕人則為着社會、集體的未來而經歷心靈及肉體的挑戰。或者，某程度上，最壞的時代，也真的是最好的時代。

文：陳Damon（chandamon.com）