【明報專訊】預計明年4月，香港將迎接5G時代。試想像：汽車自動駕駛接載你到目的地；戴VR眼鏡猶如置身球場睇波；以視像會議足不出戶求診；全息影像技術傳送遠方親友的立體影像，恍如面對面交談……

5G的突破，不止是傳輸速度比4G快，而是由自動駕駛汽車、VR技術、無人機，以至智慧城市等各應用層面，均受惠於5G技術而「大躍進」，以上的未來生活情境有望一一實現。

第五代流動通訊系統（5G）被認為帶來人類第四次工業革命，機械人將進一步「進化」，實現工業自動化，改變人類生活。全球多個國家都積極發展5G網絡，已先後於中國、美國、韓國、日本等地試行。

5G重要之處，不止是比4G更快、更穩定。香港科技大學電子及計算機工程學系講座教授劉堅能表示：「5G有別於以往流動通訊系統，資訊傳遞近乎沒有延遲，加上連接力強、容量高，可支援接駁大量感應器（sensor），日後許多裝置能互通信息。5G與其他技術結合產生的化學作用目前無法估計，但相信各種應用會陸續出現，為人們生活及不同行業帶來便利。」

■5G

特點：更快更準更闊

1000Mbps：網速更快

5G傳輸速度是4G的10倍或以上，約1000Mbps，10秒內便可下載兩小時的高清電影，串流電影質量更高。

0.001秒：延遲更低

4G傳輸過程延遲約10至50毫秒，5G則低至1毫秒（即千分之一秒）。

100萬台：容量更高

目前在人多地方上網會出現網絡擠塞，但5G網網絡因頻寬大，不易擠塞。此外，在大規模天線與小型基站結合下，5G每平方公里可連接100萬台裝置，設置和設備通過互聯網連結並交換資料，實現智能醫療、智能家居、智能生活、智能物流、智能監測等，大力促進物聯網發展。

資料來源：劉堅能、招溢行

■專家意見

劉堅能（香港科技大學電子及計算機工程學系講座教授）

羅國明（香港無線科技商會主席）

招溢利（香港應用科技研究院通訊技術高級經理）

文：李佩雯

編輯：王翠麗