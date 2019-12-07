5G來了 香港如何成為Smart city？

【明報專訊】香港要成為Smart city，除了有技術配合，法例亦要與時並進，否則相關技術難以應用。劉堅能說：「例如自動駕駛技術測試，因要符合特定安全要求，香港可提供測試的場地寥寥可數，有礙相關技術發展。」

此外，要建立高速和覆蓋良好的5G網絡，需增加發射站數量。港府早前試行安裝附有5G小型基站的智慧燈柱，但因安裝了攝錄鏡頭，被質疑侵犯市民私隱。羅國明表示：「智慧燈柱和香港智慧城市發展有莫大關係，若市民擔憂私隱問題，作為5G基站的燈柱可否不裝鏡頭？希望政府盡快推出應對方案，釋除公眾疑慮。」

《香港智慧出行路線圖》

運輸署在今年7月中發表，落實智慧出行策略，實現可持續和更智能的運輸系統。當中分為「智能運輸基礎建設」、「數據共享和分析」及「應用和服務」三大範疇，部分措施如下：

‧在主要幹線安裝約1200個交通探測器，提供實時交通資訊

‧明年開始在部分交通流量變化大的路口，安裝智能交通燈系統

‧明年試驗在車輛上應用「地理圍欄技術」，以追蹤車輛所處路段的車速限制，若車輛超速會自動減速，有助在專營巴士上應用

‧明年初分階段更換停車收費表，市民能透過相關手機App遙距繳費及了解空置泊車位置資訊

‧公共運輸交匯處提供公共交通預計到站時間、交通消息、天氣等資訊，以及設置座位、Wi-Fi、手機充電站等

《香港智慧城市藍圖》

2017年推出，部分計劃包括：

‧使用遙測感應裝置監察空氣污染、街道和公眾地方清潔、垃圾箱和回收桶使用情况

‧出售九龍東新地段時加入若干規定，如綠色建築設計、智能水表系統、電動車充電設施等

‧資料一線通（data.gov.hk）開放更多公私營機構數據，促進科研及創新

‧於將軍澳建立數據技術中心及先進製造業中心