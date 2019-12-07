Open Menu
CULTURE & LEISURE
/
CULTURE
PAST ARTICLES
小手作 大學問 摺紙飛機認識力學
拆解紙飛機力學
紙飛機世界紀錄
摺紙小技巧
5G時代 改寫未來
5G改變世界8點
5G來了 香港如何成為Smart city？
流動通訊技術演變
流動通訊技術演變
文章日期：2019年12月07日
Share
prev
next
【明報專訊】■1G
1980s
速度：2.4Kbps
服務：語音通話
■2G
1990s
速度：64Kbps
服務：語音通話、短訊
■3G
2000s
速度：2Mbps
服務：語音通話、短訊、視像通話、上網
■4G
2010s
速度：100Mbps
服務：語音通話、短訊、視像通話、上網、影片下載
■5G
2020s
速度：約1000Mbps
服務：語音通話、短訊、視像通話、高速上網、高清影片下載、物聯網
RELATED
5G時代 改寫未來
5G改變世界8點
5G來了 香港如何成為Smart city？
Share
MORE
小手作 大學問 摺紙飛機認識力學
拆解紙飛機力學
紙飛機世界紀錄
摺紙小技巧
SHOWBIZ
NEWS 娛樂
LATEST 即時娛樂
CELEBRITY
MOVIE/MUSIC
BEAUTY & STYLE
BEAUTY
FASHION
FITNESS
CULTURE & LEISURE
CULTURE
TRAVEL
DINING
FAMILY
PARENT-CHILD
HOT PICK