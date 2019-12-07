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流動通訊技術演變

文章日期：2019年12月07日

【明報專訊】■1G

1980s

速度：2.4Kbps

服務：語音通話

■2G

1990s

速度：64Kbps

服務：語音通話、短訊

■3G

2000s

速度：2Mbps

服務：語音通話、短訊、視像通話、上網

■4G

2010s

速度：100Mbps

服務：語音通話、短訊、視像通話、上網、影片下載

■5G

2020s

速度：約1000Mbps

服務：語音通話、短訊、視像通話、高速上網、高清影片下載、物聯網

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