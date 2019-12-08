另一個胃：極濃朱古力蛋糕 懾人心魄

【明報專訊】節日裏，覺得是要吃朱古力的，最好就是濃郁厚重的朱古力蛋糕，用叉輕輕撥下一塊，感受叉與濃厚帶軟的蛋糕之間的纏繞。然後虔誠地放進嘴裏，那一口猶如吃下了一大塊純美的朱古力，在嘴巴中緩緩融化，醇甘微甜得懾人心魄。朱古力蛋糕不太甜，所以需要甜稠的牛油忌廉在味蕾上點綴生色，甘甜混和的味道就剛剛好。還有特別加上裝飾的紅石榴果粒，晶瑩剔透的寶石紅，聚在朱古力蛋糕上呈現節日的色彩，加一點薄荷綠再添生氣，那紅果肉的多汁酸澀，讓人對下一口更加期待。

在brownies濃膩與海綿蛋糕之間

一直想做一個濃郁到令人滿足的朱古力蛋糕，沒錯Brownies是很濃膩，但始終還是想吃一種有綿綿蛋糕質感的，於是再研究一下。因為不是海綿蛋糕，所以這款朱古力蛋糕毋須打發，只要直接將乾和濕的材料加在一起拌勻便可，其中加入的淡忌廉和朱古力熱水，可以避免蛋糕變硬變實，仍可保留濕潤口感。材料分量可以焗出8吋蛋糕，體積較大，所以需時久一點，在最初的45分鐘用牛油紙封住焗盤頂部來焗，避免蛋糕頂部過乾，然後再取出牛油紙再焗20分鐘，直至用針或竹籤刺入正中央，抽起不見麵糊黏住就代表已熟。蛋糕取出後必須攤涼，才比較容易和焗盤分離，而且等蛋糕降溫後再切，不容易斷裂。用有大鋸齒的麵包刀，將蛋糕頂部切平，再橫切一開為二，方便之後抹上牛油忌廉夾心。

牛油忌廉 層數厚薄隨意

這個朱古力蛋糕直接吃的話只會嘗到微甜，還有可可粉的微甘，所以加上厚重甜膩的牛油忌廉，在中間夾一層、頂部再抹一層，甜度已經足夠，怕甜的話，抹薄一點便可以。牛油忌廉需要用到的方法就是打發，之後塗抹在蛋糕上可以隨意一點，就算抹不平也影響不大，還有種隨意美。因為牛油忌廉使用牛油，所以進雪櫃遇冷後會凝固，可以保持形狀，不過最好還是放在室溫攤暖，口感最討喜。

裝飾方面，這次選了很碩大的紅石榴，裏面的果粒有如紅寶石晶瑩透亮，味道酸酸甜甜的。將紅石榴果粒堆到朱古力蛋糕上面，已經很有聖誕氣氛，如用其他水果如士多啤梨、紅桑子等，也是艷紅色的會很好看。這個濃郁的朱古力蛋糕可能吃得多會覺得膩，那麼加上果肉的酸酸甜甜，感覺就會煥然一新。

◆朱古力蛋糕材料：

低筋麵粉……260克

砂糖……300克

鹽……2/3茶匙

可可粉……100克

烘焙梳打粉……2/3茶匙

泡打粉……1茶匙

雞蛋……3隻

淡忌廉……200克

熱水……200克

朱古力……40克

植物油……90克

雲呢拿香油……1茶匙

◆朱古力蛋糕做法：

1. 焗盤抹上牛油，均勻灑上可可粉，再拍去多餘的可可粉。

2. 將乾粉類材料混合，包括麵粉、砂糖、鹽、可可粉、梳打粉和泡打粉拌勻。

3. 將朱古力加入熱水中，融解再拌勻。

4. 加入雞蛋、淡忌廉、植物油、雲呢拿香油和熱朱古力水。

5. 將麵糊用打蛋器拌勻至無顆粒即可，毋須打發起。

6. 將麵糊倒入已沾上可可粉的焗盤。預熱焗爐175℃。

7. 上面蓋一張牛油紙，進焗爐焗45分鐘後，揭開牛油紙，再焗20分鐘即可。

8. 朱古力蛋糕焗至用竹籤在中間刺一下，沒有黏上蛋糕漿代表已熟。

◆朱古力牛油忌廉材料：

無鹽牛油……90克

糖霜……120克

可可粉……50克

淡忌廉……80克

雲呢拿香油……2茶匙

鹽……1/4茶匙

◆朱古力牛油忌廉做法：

1. 將牛油置於室溫變軟，然後打發變白。

2. 加入糖霜、鹽繼續打發。

3. 再加入可可粉打發。

4. 倒入淡忌廉和雲呢拿香油，打勻即可，可再用淡忌廉調節濃稠度。

◆裝飾：

紅石榴……1個

◆組合：

1. 將紅石榴切開一半，用木匙敲打外皮打出果肉粒。

2. 將焗好的朱古力蛋糕攤涼後脫模，取出後切去表面隆起的部分，再一分為二。

3. 先在一塊蛋糕上塗抹朱古力牛油忌廉，再放上另一塊疊好。

4. 再在蛋糕面抹一層朱古力牛油忌廉，中間壓平一點，堆上紅石榴果肉。

5. 再加上薄荷葉裝飾即可，也可省略。

作者簡介：曾參與二○一三年首屆法國工作假期，一整年待在法國，四出訪尋和學習法式地道烹飪及食譜。現常來往港澳兩地，會在這專欄鑽研葡、法、意等歐陸菜式。著有《出走，走進法國人家廚房》及《法國咬一口——61道在家也能做的法式料理》。網站：cookstuffs.com

文、圖 // 寶兒

編輯 // 蔡曉彤

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