ways of seeing：香港藝術在新加坡 測試你係咪「鬼」？

【明報專訊】■香港作品

現在來到「我係咪鬼？」Fact-check時間，請作答以下問題：

你認為以下哪項是鬼／卧底的特徵？

1_精通摩斯密碼

2_手中常拿一根煙

3_雙手從不貼近腰間

4_穿一件有多過兩個口袋的背心

5_帶着一份報紙／雜誌卻沒在看

6_答的話總是不合情理

7_有多過兩部手機

8_扮做其他事，其實一直留意我們

9_永遠頂着油亮的頭髮

0_頭髮特別短，兩側剷青

如果你是要滲透示威的卧底警察，但引起了記者懷疑，你會如何回應才不被識破？

1_你係咪真記者呀？

2_理掂你自己先啦！

3_用你記者專業判斷啦！

4_沉默是金。

5_你冇權知！

6_你係邊間記者呀？

7_你張記者證呢？

8_X你老母！

9_我梗係示威者啦！

0_警察做嘢唔使出示委任證！

每個都是答案，還是每個答案都似是而非？當你沒有十足把握，又有否開始懷疑自己是「鬼」？這是香港藝術單位C&G Artpartment作品的一部分，香港人一玩就知咩事的小遊戲，在哪裏展出？你大概不會想到是在新加坡國家美術館。

新加坡雙年展剛開幕，以「朝正確方向的每一步」為主題，雲集36個國家及地區的作品，在最矚目的展館「國家美術館」中，Gallery A盡頭是C&G創作的Am I A Ghost?（我係咪鬼？），桌上放着一份問卷共8條題目，以上是其中兩條（原文為英文）。紙上提示觀眾，選出答案後，將答案代表數字組成一組號碼，走到電話亭內打出號碼，然後按#號，便知你是不是鬼。

因應反修例運動 一直調整作品

雙年展是東南亞藝術盛事，不過比起同期亦在舉行的威尼斯雙年展，規模當然要小些，記者隨傳媒團預覽，亦因此獲得策展團隊更熱情的款待，除了藝術總監與策展人親自導賞，不少參展藝術家都在現場簡介作品，卻不見C&G成員Clara和Gum的身影，倒不意外，當時還在區議會選舉前夕，Clara後來正是跑馬地區議員當選者，Gum說，這些日子他們都為選舉而忙。

只看作品名稱，便知是直接回應香港當下風風火火的運動，藝術盛事中見此一幕，讓人相當觸動。然而藝術家並不是近月才爆出意念，早在一年前已定下要做關於「鬼」的作品，Clara解釋：「我們都覺得雨傘運動之後，人與人之間的信任愈來愈少，這個問題在雨傘期間已出現，現在愈來愈厲害。」隨着反修例運動爆發，抗爭者捉鬼更落力，Gum說因應運動發生的事，一直調整作品內容，「如問卷的問題」，「手足在前線互不認識，因為蒙了面，確定是手足的話，所做的事就會很放心，只要一旦確定不到，就有很多問題出現，當警方8月講明有喬裝行動，我們便在作品加上這個情况」。

展方建議不點出「香港」二字

「但問卷因為有審查問題，本身有幾題寫明是問香港的事，最後不可以寫『香港』。」Gum說展方建議他們不要在問題中點出香港，「會說不如問的問題正面一些，或不指明地方，說不定別人不知道當地情况」。策展團隊共6人，分別負責各有主題的不同區域，而邀請他們參展的是來自菲律賓的策展人Renan Laru-an，Gum：「他說希望這部分用特殊的方法呈現或討論歷史，而『牀下底』就是以問答方式說香港的歷史。」C&G在油街、大館都舉行過「牀下底藝術常識問答比賽」，透過遊戲與參加者一同思考香港的藝術、社會、政治狀况，Gum說策展人本來想搞新加坡版，不過考慮到資源、場地等問題，放棄這個方案，選擇他們提交的另一個作品，即「我係咪鬼」。

「我們以multiple choice的方法呈現事實，或試探一些事。」Clara說蒐集資料時，發現了選擇題的有趣歷史。美國堪薩斯大學教授Frederick J. Kelly在1914發明選擇題，原來曾為大量徵兵的快捷方法。因應「鬼」這個主題，他們也與C&G的實習生找尋東南亞卧底／間諜電影的資料，「新加坡早期較多，邵氏亦會過去拍，但近來卻減少；另外泰國、菲律賓、越南、馬來西亞都有」。問卷右上角附有QR code，資料一覽無遺。而除了問卷及電話亭裝置，牆上還見一幅幅畫作，Gum透露如果你擁有鬼的心態，疑神疑鬼，就會察覺當中許多貼士。

C&G「捉鬼」新加坡雙年展參展座談會

時間：12月13日周五晚上7:30至9:00

地點：太子西洋菜南街222號三字樓C&G Artpartment

■其他作品

越南藝術家 筆下猙獰「警察」 諷刺獨裁者

這個展覽中的政治藝術作品其實不少，例如Gallery C一進場，便是越南藝術家黎廣河（Le Quang Ha）一系列諷刺獨裁者的多媒體裝置「鍍金時代」（Gilded Age），迎面而來是由希特勒、卡斯特羅、毛澤東等歷史片段交疊而成的影片，屏幕之間放置幾座獨裁者肚滿腸肥的金塑像，旁邊掛着「警察」系列的畫作，警察在他筆下是猙獰兇惡的怪獸。Gallery B門外是也門藝術家Haifa Subay的巨型作品，1992年出生的她，以也門首都薩那的空牆作為畫布，在戰亂之地製作壁畫，以轟炸、消失的受害者、家暴、童兵等為主題，漸漸吸引女性與小孩與她一起畫畫，這次她是受展方委約在展場創作。

多國作品政治色彩濃厚

當直接問及統籌雙年展的藝術總監Patrick Flores，在新加坡展出這些政治藝術作品會否有困難？他說作品是反映世界，即使一些作品看上去比較抽象，亦能包含政治，如展館中庭懸掛來自馬來西亞Sharon Chin的作品，藝術家將它視為紀念碑，看似是一組簡單的幾何圖案，然而這些彩布實際上是在大馬選舉中撿來的各政黨旗幟碎片。Patrick回應問題：「看你如何定義具政治意味（political），我也不喜歡很容易捕捉、辨認的作品，（讓觀眾會說）噢，這是政治藝術、噢這就是在說什麼什麼。我會與這種藝術保持距離，不是說它們不重要，卻不是雙年展所要的。」會否有作品因批評新加坡政府而被審查？他否認有此情况，又舉新加坡藝術單位Post-Museum展出的作品為例，他們以鬼節這個華人習俗出發，批判城市發展，藝術家帶傳媒到他們所搭大戲舞台的後台一看，大片空間放滿巨型紙紮馬路、汽車。

Patrick是菲律賓人，曾為2015年威尼斯雙年展菲律賓館的策展人，主題是當年菲律賓與中國吵個不休的南海爭議，「我對該議題有興趣，因為很多國家都牽涉在這個政治議題，非常具爭議，我想透過藝術加入這場對話」。對比兩個大展的策展經驗，他說新加坡雙年展規模大得多，對比在威尼斯，他只需要在國家館做自己的事。他亦認為菲律賓和新加坡工作風格相異，「我不是說誰比較好，在菲律賓比較即興，有什麼弄不好，就立即把它弄妥；但在新加坡則困難些，他們不易快速行動，原因在於體制（structure/institution）」。

威尼斯雙年展是放眼全球的國際大展，新加坡雙年展的重心則放在東南亞藝術，不過無獨有偶，兩個正舉行的展覽主題相似，前者是「願你活在有趣的時代」（May You Live in Interesting Times）；後者是「朝正確方向的每一步」（Every Step in the Right Direction），均提出以藝術作為面對世界亂局的方法，但新加坡展的題目指向更明確，要藝術去做對的事，Patrick：「我想，兩個展覽感興趣的，都是在道德追求上，處於艱難時刻要做什麼對的和好的事，主題相似是因它們都願意開放地回應世界正發生什麼。」

樓上辦藝術活動 「不如在街頭搞」

提及邀請C&G參展，他亦記得C&G「牀下底」的作品，認為「他們能與群眾直接接觸，既是個有趣的遊戲，同時讓人思考」，「切合我想有一個既是節慶也是研討會的氣氛（festival-seminar）」。C&G從2007年創辦至今12年，是藝術界熟悉的民間組織，在旺角的藝術空間有豐富策展經驗，Gum說C&G一直在轉型，「會按自己的節奏或社會情况不斷變化，以前的活動會在自己的場地發生，近來減少了，因為活動在樓上辦，受惠的人很少，不如在街頭搞」。Clara現時成為區議員，問他們是否覺得在此時期，藝術家與其做作品，不如直接參與運動？Gum：「咁樣可能啱啲，這年內沒做什麼，可能也是忙於選舉工程。」「我們短期內好像不需要做什麼展覽，如果花時間在唐樓做一個展覽，不是很多人看，不如花時間做其他事」。

做區議員 帶文化視野落社區

做區議員、做藝術，Gum總結他們一直所做的目標仍是一致：「眼見其他參選的文化藝術工作者都與社區藝術有關，我們一向都是諗開呢啲嘢，想得更遠去推進文化藝術發展時，並不介意身分轉變。」Clara就認為幾個勝選的朋友均擁有藝術背景，「我們做社區的工作會多了文化的角度。我覺得文化視野好重要，當一個社會要不斷建立發展下去時，最底層的身分認同、文化身分，就是支持大家向前走的事。在地區可以由下而上逐少去做，這也是我們做art project的初衷，在區議會層面都會有同樣的需要及重要」。

新加坡雙年展

日期：即日至2020年3月22日

詳情：singaporebiennale.org

文、圖 // 曾曉玲

編輯 // 蔡曉彤

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