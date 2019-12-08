通識導賞：黃色經濟圈真係work？ 「黃色」又係咩?

【明報專訊】排長龍為了支持一間冰室；和朋友食飯，先打開地圖查查附近哪間是黃店；撤銷在中資銀行的戶口；建議「和你農」在糧食上自給自足；推動「金融業攬炒」杯葛中資股……關於「黃色經濟圈」的討論愈來愈多，也愈來愈深入，抗爭者開始論及要建立一個經濟體系，只在餐廳上作選擇還不夠，甚至應成立黃色銀行、搞黃色貨幣，究竟「黃色經濟圈」真的work嗎？抑或只是天馬行空的異想？而且，退一步想，「黃色經濟圈」究竟是什麼？

交銀前經濟師羅家聰：唔work囉。

因離任交通銀行首席經濟及策略師，近日成為新聞人物的「末日博士」羅家聰評論「黃色經濟圈」時，第一時間答「唔work囉」。「你去check下統計處的GDP，在零售出手有什麼用？連餐飲在內都沒佔很多，香港GDP最大部分是專業服務，什麼是專業服務？律師、醫生、會計師、銀行家、地產商，這些以我的認知，他們在顏色光譜上不是偏黃的。」據2018年數字，批發及零售佔4.2%；住宿及膳食服務佔3.4%；地產、專業及商用服務，加上金融及保險，共30.1%。

「睇下點叫做黃/藍囉。」他先對「黃色」定義有疑問。「從狹義看，最多封殺舖頭，但影響不了多少。」如果憑立場決定光顧哪間店，對經濟影響不大。「廣義上若逢中國都封殺，咁唔掂喎。吃的東西都從內地來，水也是，很多事情與它相關。老實講，我覺得不一定來自中國的就是藍，那麼多大陸人走落來（來香港居住和發展），有些都不是（藍）啦，黃的也有不少從大陸來。我覺得分野不是這樣，如果純粹憑哪間店說過什麼、撐哪一邊而支持，其實那些（在整體經濟上）是很細數。」

點評抗爭者討論的不同策略，他多是「唱淡」。杯葛在TVB落廣告的商戶？「冇用㗎，你唔落廣告佢都係大台。」應該為黃店成立商會集合力量？「冇用㗎，現在的商會也只是俱樂部，飲飲食食嘻嘻哈哈，現在連登一呼百應，這個平台已經相當團結，沒必要再搞個商會。」要將經濟圈擴至銀行業？「冇得做㗎，有些擺明是紅色資本，有些是港資，其實都怕了共產黨，忌它幾分，很多實際操作、路數都要跟着它走」，「扑爛玻璃、櫃員機是沒有用的，任何銀行都有business continuity plan，災難應變計劃，上不了班都可在後勤某些位置做，甚至home office，交易都可在家做」。

如果黃色經濟圈想趕走紅色資本，「只是限於街舖層面，對大局影響不大。可能在零售、餐飲會令店的顏色轉變，有些集團怕了你（抗爭者）撤回大陸，有別的頂上，會有這樣的現象，但不可能每個行業都做到這樣的效果。紅色資本的滲透很驚人很犀利，這次變相公投（區議會選舉）黃藍票數是六比四，如果依然是這樣的比例，好難做到全面杯葛，有全面的變化機會不是很大，就算係都要好長時間」。

「錢銀上冇得鬥，真的是雞蛋與高牆。」那就是說杯葛只是擺姿態，冇用？末日博士卻又不同意。「係做到啲野。中美在打貿易戰，香港又烽煙四起，美國又通過香港人權法案，很多事碰巧同時發生。」就像他離職一事，他說從未在一日之內做這麼多外媒訪問，「時勢將事情推到這個境地，這時發生這種事揚開去國際，大家的看法、眼光就會改變。全世界的眼光改變了，做事的策略也會改變。這種無形隱含的改變，可能會發揮到一些效果」。他認為「黃藍說白了，是兩種意識形態的鬥爭」，「這個事件不是香港人抗北佬那麼簡單，因為香港人是英國湊大的，變相是資本陣營與共產陣營的對壘，是意識形態的對壘，而這種對壘正是中美貿易戰的根本原因」。

他總結，「實際上一蚊鬥一蚊肯定冇得鬥，反而意識形態上就有得鬥」。

GLOs營運總監：work喎。

「我覺得work喎。」沈旭暉成立的組織GLOs，其營運總監Elton Ko說零售業只是「黃色經營圈」最顯眼的一部分，「其實背後很多加密貨幣、區塊鏈（計劃），甚至律師團隊，他們都有黃的身分時，已連成一個體系，黃的人會互相幫忙，這個ecosystem無形中已產生，即使沒講成是黃色經濟圈，大家根本有這個身分認同時，就已在進行」。但他以加密貨幣為例，指出這股力量要集合起來才有效，「加密貨幣理論上是完全work，但Tg（telegram）都有十幾個相關群組」，如果各有各搞，「分散了人流，就不會行得通」。

他透露GLOs參與前陣子一群朋友成立有關黃色經濟圈的義務秘書處，「現時很多人的出發點不一樣，有些純粹為賺錢，有些想幫到前線，大家的理念不同，就會很分散，造成資源不平均或重複的現象，如你做一個飯票計劃，我又在另做一個相關平台，資訊很多時卻沒有共享，就會浪費資源」。他說秘書處的角色不是決策者，不是大台。「我明白大家不想有大台，但經歷了幾個月沒有大台，發覺事情的進程會十分慢」，「秘書處是作為coordinator（協調者），我們建議有一個黃色經濟力量的聯盟，大家可以在裏面提出自己擁有什麼資源，互相交流資訊，我們可以從中幫忙line up，令資源調配上做得更好」。

Elton設想的經濟圈不限本地，「我們主要是想助香港人建立身分，對接國際，在不同行業、領域有自己的project，不需靠外面的組織，如親中或藍的組織」，如與世界各地的黃店聯繫，「例如台灣支持運動的人，有些願意與『米豬連』（黃色食店）合作，加入聯盟」。他期望各地都可建立起香港人的網絡，除了外地力量的支持，也是「在不同國家都組織一個香港的community（社群），「我們不是呼籲散水，但希望若有香港人到外地時，都可以有自己的身分認同，做番個香港人。這可以說是運動的延續。大家都希望可以抗爭到，但這樣都有條後路給香港人」。

許寶強：黃色不應只講政見

「這個討論可以跳後一步，問究竟什麼是黃色經濟圈？目的是什麼？」嶺南大學文化研究客席副教授許寶強說量度「有沒有用」，先應想想黃色經濟圈為何而做。「現在目的至少有兩種，一種是比較當下策略性、與運動相關的，是作為向政府施壓的一種手段；而另一種則更根本，徹底反思過去香港的政治經濟生活不合理之處，可否透過這次運動作一次徹底的盤點。」如果是後者，就要問我們心目中的理想生活是什麼。「如我們希望有更多選擇，但在壟斷的功能團體政治結構底下，導致經濟生活都被壟斷，連鎖店愈來愈多，市民的選擇減少。」

「黃色不應簡單從政見，如支持/反對警察來判斷，而是徹底重建經濟運作方式的一種project，反壟斷、開放多元、民主平等，可滿足本地民眾日常生活需求，生產者的工作條件亦不會太苛刻，才是黃色的意思。」以此作為量度準則的話，「若說成立商會，就要追問商會的性質是如何，會員的角色是否平等，每個人都有say？若說杯葛恆生國企指數成分股，就要問是否換上本地資本就收貨？抑或取消股票炒賣的成分，變成一種相對公平的財務形式？」銀行為富人設立尊貴會員身分，着數更多；較窮的地區設較少自動櫃員機，這些我們習以為常的操作，都是造成不平等經濟體系的元素，是否到了反思改變的時候？

不過，若加入黃色經濟圈的人並非以建立理想經濟體系為先，而是想作為社會運動的一條戰線呢？「長遠是需要辯論，但當下兩種目的有所重疊，因為現在不站於建制、政府立場的企業或個人，是反政治、經濟權力壟斷，在今天兩種策略沒太大矛盾分歧」，「當思考運動要達至五大訴求或幫手足，問到最根本，為什麼要五大訴求？撤回修例聽上去已過時，為何還有人嗌？因為撤回過程唔湯唔水，沒人道歉、問責下台，仍鞏固警暴，就是因為政權會犯這個錯誤，才會將香港帶入不公義的社會狀態，所以想以杯葛讓政府答應訴求，是短期目標，而真正是想建立更公義的社會」。

建立理想經濟體系不是一朝成功的事，許寶強認為要以process goal（過程目標）來衡量「有沒有用」。「當你慢慢建立社區貨幣、小店，愈來愈多這些事情展現時，就愈來愈走近一種公義平等的經濟體系，也是反修例運動最終追求的長遠目標。」即不要期待黃色經濟圈有即時效果？他認為亦有短期成效浮現，「一些面對三四年審訊的抗爭者，可能因上庭找不到工作，民間能建立經濟支援的網絡；說抗拒紅色壟斷資本，自由黨有很多聲音出來講，政府亦推紓困措施，可見零售面對很大的壓力」。

施永青發文指黃色經濟圈「只考慮政治需要，不惜犧牲經濟利益的做法，其實十分社會主義」，許寶強回應：「我不知道他如何理解社會主義，社會主義跟自由選擇、民主的營運基本上是融和的，所謂社會主義的原則是強調平等，但平等不是每人有5隻杯6隻叉，而是有很多不同層次，其中一個很重要的，是在參與上平等，大家作為消費者、生產者，在社區都有say，不會有人no stake，就如社區要有個領展商場或變回街市，民眾都有say。」施永青亦提及在資本主義社會，人可以自由選擇，享有更多自由，許認為「資本主義大部分時間是透過追逐壟斷去發展，所有大資本家都是這樣玩，李嘉誠也是，不喜歡競爭」。所謂自由選擇，「像中原（地產）就不自由，由少數地產代理操作香港的地產代理市場」。

「香港現在是非常不自由市場，各個領域從房地產到食、行，兩間大超級市場霸了食物供應鏈，港鐵壟斷交通，巴士公司只兩三間。你說這是市場決定，是睜眼講大話」，「他講社會主義即是大陸來嚇大家（施文提及「黃色經濟圈是抗爭者用中共慣用的手法來對付中共」），我覺得是開玩笑，內地其實很資本主義，壟斷得更厲害。施永青不會不知，咁憎社會主義，佢又上大陸做生意？」黃色經濟圈是否在破壞香港的繁榮基石？「它會改變香港的營商模式，這是對的，但沒破壞香港的市場，恰恰相反，是挽救了香港市場，破壞的是香港過去幾十年愈來愈壟斷的經濟模式。」

在這個階段判斷「黃色經濟圈有冇用」，他認為太早了，「最壞是『乜都冇用論』，沒道理也沒建設性」，應該先想通方向。「討論現在展開了，我完全有信心只要我們是認真的，不要太多意識形態、太快下結論，不落入論述的陷阱，在各個層面嘗試，久不久量度下有沒有走歪路，犯錯便再調節，就是黃色經濟圈的一種進程。」例如是不是食店播《願榮光歸香港》才支持？「如果它用本地食材，是否也值得支持？」又例如一些食肆排長龍，會不會光顧名氣不大那些？「當你給更多食肆有更多生存空間，多樣性就會出現，當一個人進入這個方向，不斷思考這個問題，亦不介意與人對辯再校正，如果真有200萬人的底氣朝這個方向走，那種潛力是非常大，現在遠遠未開拓出來，正是開始。」

文//曾曉玲

圖 // 黎特（Knight Lai）、資料圖片、網上圖片

編輯 // 陳志暘

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