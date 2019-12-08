街知巷聞：木湖村 河流木船蔗磨

貼着下聯「湖接財源」的入口丟失了上聯，估計應是「木○○○」。（潘曉彤攝）

【明報專訊】木湖村的村口，有一塊整齊的小小農地。菜一棵一棵鋪展開來，像是等待着隨時收割。

一個手執小鏟子的村民正在田裏團團轉。

看見我們，便舉起手，與他身旁戴着相近款式帽子的稻草人指向相同方向，給我們指示入村的方向。

沒有士多 但有三姓祠堂

沿斜坡急步往下走，面前延展出一條長而平坦、人車同行的路。右邊座落着一排低矮的樓房，房子外泊滿私家車，人氣似乎比之前的村落更旺盛。彭玉文問，有沒有留意這幾條村有一個共通點。我抬頭，看見市區少見的開闊天空，矮樓的屋頂與露台圍欄都被加以善用，牽起一條一條繩，垂下相間的國旗在風中飄盪。不遠處已是矗立深圳的新式高樓，想像對岸人看見這邊有人的愛國熱情未隨國慶過去而褪去，心情會是如何？問彭玉文答案是不是國旗？他說，是「沒有士多」，因為這幾條村從前都位於禁區內，沒有遊客，自然沒有辦館的商機。

沒有士多，但有蔗磨。我們在沿途的草堆發現零星石磨，沈思解釋運作原理──將兩個石磨並置，中間放入甘蔗，繫上牛，當牠繞着石磨行走，拉動兩個石磨轉動，石磨中間夾出新鮮的甘蔗汁，可提煉蔗糖。他由此推測，這一帶從前曾出產蔗糖。

天后廟有趣匾額

一路走到整排樓房的盡處，看見一座天后古廟，馬上被匾額兩側漫畫風的彩繪吸引住。寫着「李太白」的畫裏的人歪着頭，雙腿難以自控地張開，一手拴着鬍鬚，另一隻手像豎起拇指。仔細看，埋在簷篷陰影裏「李太白」下原來還有「醉酒」二字。另一幅寫上「王初平」的畫，則有一個白髮老翁端坐在二人中間，打開手機搜尋，有說畫的是「王初平賞松石」的故事。

走進廟裏，穿過露天中庭，左右兩側是間格不一的「房間」。廟內中央的供奉處有大大小小的神像在白燈膽下散發着靈光，走上前去，在煙霧繚繞的白燈下竟然感到平靜。察看四周，旁邊的牆上掛有「妙手回春」和「神恩庇祐」木牌，贈予民國時期一位「大國手」、「大仙」──相信是曾駐於廟裏的杜姓大夫。

祠堂閒人免進

離開古廟往回走，一個貼着下聯「湖接財源」的入口丟失了上聯，估計應是「木○○○」，彭玉文猜想有可能是「木納平安」，舉頭一看，發現上方原來有三個閉路電視鏡頭正向着不同方向監控。早已跨過門檻的沈思向門外的我們招手，指示我們看看木門柵，說現時所剩無幾，其他圍村幾乎都已拆掉，「以前沒有鎖，就是把這一條條木打橫插」。而這道傳統的木門柵現時正與現代化的監控雙管齊下，保衛着一條解禁了的木湖村。

走進村裏，房子挨挨擠擠地排在兩旁，盡頭是祠堂，關上的半身鐵欄掛上「祠堂重地 閒人免進」的告示，我無法不對號入座，想必禁區解放以來，像我們一樣冒昧的遊人應該給村民帶來了一些困擾。沈思從欄外往內窺視，看到神主牌上分別刻有「杜」、「任」、「黃」三姓，應該就是門上「三和堂」中「三和」的意思。離村之際，一個婆婆瀟灑走過，猜想她可能與我們同路，正要趕赴村口那個「開心農場」，與稻草人會合。

文、圖 // 潘曉彤

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掌故：天后廟 三級歷史建築

木湖村，古名木湖圍，在新界認可原居民村落的集體契約中又稱「李木湖」，位於深圳河與沙灣河匯流處。木湖之名，有說因這裏昔日鄰近深圳的羅芳渡頭，有很多木船停泊，故有木湖之稱。也有說因村旁河道常常積聚從深圳河飄來的樹木，故稱木湖。最早在這裏居住的是杜氏，據說他們在明朝正德年間已立村，清初遷海時離去，復界後再返回。稍後有任氏和黃氏遷入，擴村建圍，在1819年編的《新安縣志》，便有「木湖圍」的記載。

該村為圍村，正面中間開圍門，圍門已確定為三級歷史建築，兩旁以村屋排組圍牆，共有五巷。圍門巷道直通至圍底，建有神廳，原是供奉土地、關帝及觀音等神位，近年改為「三和堂」，奉祀立圍的杜、黃、任祖先。1957年，村民創立了三和公立學校，但已荒廢多年，曾成為電影服務統籌科可供申請的拍攝場地。

村旁有一座天后廟，被評為三級歷史建築物，初建於十九世紀，為兩進三間式，青磚砌成，廟額的「天后廟」是民國壬申（1932）所立。正殿供奉天后及觀音等神像，神像為紅磚塑成，牆上懸民國七年（1918）「神恩庇祐」及民國十二年（1923）「妙手回春」兩幅木匾，左右偏殿無神像供奉。每逢農曆新年和天后誕，村民都會前來拜祭，廟宇自1990年代起已無廟祝打理，正待修建。

由於村落屬於邊境禁區，交通不便，很多村民在1960年代移民歐洲。2005年《施政報告》建議縮減香港邊境禁區範圍，釋放土地，木湖村被列為第三階段的邊境禁區縮減範圍，2016年1月4日才解除禁區開放。

文 // 沈思

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生態圈：木湖抽水站與東江水

木湖村盡頭有天后廟，背後是矮山，長滿樹木。廟前有瀝青小徑，繞山邊樹林而築。小徑兩邊長滿植物，蓖麻高過人頭，兩三波蛺蝶輕舞。山黃麻幼株每隔五六步便有一株。灰蝶中最大的亮灰蝶，處處可見，比它顏色閃藍的一隻鐵木萊異灰蝶，轉瞬即逝。

來到瀝青小徑中段，朝深圳河方向望，是一片禾草，我懷疑此處便是當年泊了很多小木船的碼頭，運來甘蔗送村中榨汁，也把本村製成的黃糖、瓦窯的製品運走。深圳河未拉直前，此處是一個河曲，流速較慢，岸壁較緩，是天然的泊船地點。

回到村門，好奇前面一條單程車路通往何處，走進去探。路的左旁有一小渠，水清見底，對岸長滿植物，多蕨。頗多豆娘升降，都非見慣的品種，我似乎看見一隻隼尾蟌。

路盡接木湖抽水站，面積比木湖村大好多倍。之前我以為那是在木湖村後深圳河畔一個不起眼的小泵房，現才知是分工仔細高科技大型建築群，不下於大型濾水廠。深圳當局用水管將東江水引到深圳水庫，再用設於深圳河河底的水管把東江水送入木湖抽水站。我一直以為東江水經沿梧桐河與雙魚河而建的大水管，自沙頭角運來香港，原來是錯的。

中游截水入水塘 養不到下游生物

讀水務署「本港輸送東江水系統」一文及「香港主要供水系統」一圖，有一種感覺，就是說到利害關鍵地方，便停住，開新話題，讓你似明非明，不能全面掌握，最後因為怕煩，或怕被對方說你笨或不留心，就接受了，似賣保險。搞了很久，如果沒錯，這系統似乎可以用以下方法說明：有由木湖抽水站輸出的東江水，直接送到各區濾水廠過濾消毒後，直接送入各區人家；亦有把木湖抽水站輸出的東江水過濾後，不送往人家，而是多餘地存入香港水塘的；似乎也有把木湖抽水站輸出的未過濾的東江水，輸入香港水塘，把香港水污染後，才送去過濾，包括在雨量充沛季節，放走水塘儲不起的香港水，之後再買入由木湖抽水站輸進的東江水。

香港水塘系統的運作，機會成本很高，我指的不是它耗用建樓房的土地，而是指因維持集水區運作而犧牲供養其他生命的機會。在中游截流引水入水塘，河溪下游便乾涸或使水質變差，不能養育下游溪中、溪畔或河口生物，人類不能耕作。船灣及爛泥灣本來有很多淺灘，如龍尾一樣有豐富生物多樣性，為儲水貢獻港人而消失。東江水所以昂貴，成本包括深圳水庫及一系列東江水庫暨其集水區的維護與水量調控。把全港食水集散中心說成是抽水站，把聯繫點由深圳河說成是木湖村，外判後規模照舊，似乎便沒有事情發生。可是既然工程高價外判了，工作應集中在木湖抽水站及各區濾水廠，因為這足夠構成香港供水系統，毋須完整保留原來龐大的香港集水系統，便應重新考慮如何轉化或復元，以回復生態，增益港人福祉。

文 // 彭玉文

【Ways of Ruralist Seeing（4）】

編輯 //蔡曉彤

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