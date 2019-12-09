知多啲：拿不出正本 AD白簽？

【明報專訊】填寫公立醫院AD表格必備3個角色：一、年滿18歲的當事人；二、醫生見證人；三、年滿18歲的第二見證人。當事人可選擇做或不做AD；做了AD後，只要當事人仍然頭腦清醒，也可以隨時撤銷。如果選擇簽立AD，法律就必須保障這選擇獲得尊重，指示得以順利執行。

然而，實際上在執行預設醫療指示時，當事人已神志不清，而其配偶也可能是記憶力衰退的長者，要及時出示AD正本，談何容易。而對於單身、失婚或喪偶而無子女，或子女已移民的人士來說，也很難靠親屬及時出示AD正本。所以，將來關於AD的法規應仿效《持久授權書條例》，要有註冊的規定。醫護人員從AD註冊系統及時知悉病人AD的內容，AD才能發揮作用，讓病人意願獲得尊重。

根據香港公立醫院目前的做法，AD只供患晚期疾病人士簽立。在一些國家、地區，很多健康人士也會居安思危地簽立AD，始終有個書面紀錄讓親人明白自己意願，萬一不幸成為植物人，或患上不可逆轉的重病而神志不清、有口難言，親人就不用一廂情願地揣測自己的心意。其實最重要，就是趁平日健康時多認識生死問題及相關的醫療資訊，而且百無禁忌地向至親表達自己在生死問題上的價值觀和意願。