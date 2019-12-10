拓闊回收路 飲品盒再生廁紙

【明報專訊】將廢紙、舊雜誌放入回收箱，相信是最多港人實踐的環保行動。不過，並非所有紙類產品都能回收，例如含塑膠及鋁箔成分的紙包飲品盒，環保署估計香港人每天丟棄達79公噸紙包飲品盒，相當於5.5架空載雙層巴士。由於難以去除雜質，所以只能送往堆填區。今年10月，香港首間可處理紙包飲品盒的回收公司喵坊（Mil Mill）成立，不單可處理飲品盒，更可將不同廢紙變成濕漿，輸出外地，製成衛生紙後運回本港發售，希望做到自己廢紙自己救的真正紙循環。

喵坊廠房位於元朗工業邨，廠內建有全港唯一的水漿機生產線，可以將紙包飲品盒上的紙、膠、鋁箔分離，抽出生產紙的原材料。水漿機運作原理，是將飲品盒放入巨型攪拌機內攪碎，經水缸過濾後，就能將雜質例如膠、鋁箔等隔離，排出含水量達五至六成的濕漿，之後就可以運往外國製成紙品。喵坊的聯合創辦人葉文琪表示：「以這條生產線的規模，如果每日處理10公噸飲品盒，便可達收支平衡。不過現時透過全港各區的回收點，以及75間本地中小學參與的回收計劃，每日大約只收到1公噸紙包飲品盒，回收量遠遠未達標。」

清潔要求高 增回收難度

既然數量不足，為何不多設回收站？葉文琪解釋，作為一間小企業，實在無力負擔太多，一方面無法每天派員回收，其次是未能確定市民可以做到清潔回收，設置過多回收點反而壞事，「雖然不少市民知道要冲洗乾淨飲品盒才回收，但也有人會直接將未經清潔的飲品盒放入回收桶內，如果隔幾日才收一次，殘餘飲料變質，產生酸臭氣味及滋生細菌，會令街坊覺得不夠衛生而抗拒再將飲品盒放入回收箱。另一方面，若不慎將未清潔乾淨的飲品盒放進水漿機處理，更會污染水缸，令出產的濕漿報銷，也需要換水，引致更大浪費」。葉文琪說，因此現階段會先跟環保團體及學校合作，因為他們的環保意識較高，回收的飲品盒乾淨程度較有保障。

回收量不足，是營運的最大問題。葉文琪說跟拍檔早有心理準備，會蝕足3年，「這條水漿機生產線投資逾千萬元，即使取得環保署的300萬元資助，但對我們這些小公司來說，也是一項非常大的投資」。不過，因為他們原以為可靠「本業」的利潤作後盾，所以兩年前決定開設這條回收線，令更多不適合傳統回收的紙製品有了出路。

葉文琪口中的本業，就是指投入已接近10年的回收業，他跟拍檔創立「資訊機密處理有限公司」，一開始以提供機密文件銷毁回收服務，透過標貼於回收袋上的無線射頻感應標籤，讓客戶全程追蹤機密文件的處理進度，銷毁時更可派員親身到場或透過網絡監視器，監察機密文件不會被掉包。「起初只處理機密文件，後來客戶就要求處理其他廢物，例如家俬、電腦、制服等，我們就會轉交其他回收公司處理。」他說6年前接到香港中文大學一個減廢項目，合約規定必須為校方減少送往堆填區的廢物量，在過程中累積了很多垃圾管理的經驗，令公司有能力提供waste management顧問服務，「因為這間公司的經營上了軌道，有了它的支持，我們才敢開設紙包飲品盒回收業務」。

大陸收緊入口 廢紙價大跌

不過事與願違，2018年大陸開始收緊垃圾入口政策，除了禁止低質素垃圾入境，更大幅減少發出入口批文，間接影響葉文琪的生意。「廢紙回收質量有國際標準，例如雜質成分容許有2至3%，但中國將標準提升至0.5%，這些要求很難做到。」他說公司一直選擇將廢紙出口東南亞國家，但也受政策牽連，「以往很多國家將廢紙輸入中國，但新政策下這些國家的廢紙也要尋求出路，於是湧向東南亞地區，導致回收價格大幅下跌。而東南亞國家漸漸也發現無法承受這些廢紙量，開始收緊入口標準，令廢紙回收價格進一步下跌。以紙皮為例，回收價足足下跌了三成多」。另一方面，他說由於美國廢紙的質量較好，令東南亞回收商傾向優先採購，「很多人以為由美國運廢紙到東南亞，航運費一定比香港運去東南亞高，但其實因為好多貨船運貨去歐美地區，回航時就可以予歐美廢紙回收商一個很低的運費，有時比我們的運費更低，所以香港的廢紙回收商在出口東南亞國家上並沒有優勢」。

試驗循環經濟模式

新戰線短期內難以帶來收入，本業營運又愈見困難，葉文琪說公司也想了很多方法去開拓業務，例如最近與越南紙品生產商合作製造衛生紙，既保障了公司回收的所有廢紙 （包括飲品紙盒）有出路，對方因有生產訂單，亦會採用他們的廢紙和濕漿。「今次生產衛生紙，其實也是循環經濟模式的試驗，最想做到由客戶身上回收到多少廢紙，便將這些廢紙製成產品，再賣回給他們使用，令廢紙可重投經濟市場，做到真正的紙循環。我們一開始投入回收業已有這目標，但要連結整條供應鏈卻不是易事。」喵坊這次共運了100公噸廢紙去越南，製成約重85公噸的衛生紙回來，大約裝滿了6個貨櫃，不過由於未有銷售渠道，所以只能透過社交平台宣傳，現時只賣出約兩櫃，銷情並不理想。他說生產衛生紙只是第一步，他們還會繼續研究可用廢紙生產哪些產品，才可以做到自己廢紙自己救。

文：wongyim

編輯：王翠麗

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